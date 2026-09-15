Carlos Sainz en Fernando Alonso zullen hun thuisrace op de Madring niet snel vergeten. De twee Spanjaarden kwamen tijdens de Grand Prix van Spanje met elkaar in aanraking, waarna ze elkaar na afloop de schuld gaven. Sainz kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident.

De Williams-coureur moest zijn race uiteindelijk vroegtijdig beëindigen, terwijl Alonso met zijn Aston Martin twee ronden achterstand opliep. Voor de Spaanse fans was de botsing tussen de twee landgenoten in bocht vijf dan ook een flinke domper.

Sainz wijst naar Alonso na tijdstraf

Alonso liep bij de botsing schade op aan zijn voorvleugel en liet direct via de boordradio weten dat Sainz hem richting de muur had gedrukt. De wedstrijdleiding zag vervolgens genoeg aanleiding om Sainz een tijdstraf van vijf seconden te geven.

Sainz was het daar na afloop allerminst mee eens en legde de verantwoordelijkheid vooral bij Alonso. "Dit hoort bij die bocht als je naar rechts draait. Hij heeft via de radio geklaagd en daardoor heb ik weer een straf gekregen, zoals altijd", aldus de Williams-coureur.

Volgens Sainz is er simpelweg te weinig ruimte voor twee auto's in de bewuste bochtencombinatie. "Dit soort incidenten zal daar altijd kunnen gebeuren, omdat er eigenlijk maar ruimte is voor één auto. Je kunt niet voortdurend in je spiegels kijken terwijl je door een rechts-linkscombinatie gaat. Op een bepaald moment moet je gewoon je eigen lijn rijden. Ik had ook niet het idee dat Fernando echt naast me zat."

'Er was links ruim voldoende ruimte'

Alonso zag het incident compleet anders. De Aston Martin-coureur vond dat Sainz onnodig het risico nam en wees erop dat hij zelf nauwelijks ruimte had om uit te wijken. De tweevoudig wereldkampioen moest de schade aan zijn voorvleugel bovendien de rest van de race met zich meedragen.

"Hij heeft een straf gekregen, dus als de wedstrijdleiding dat voldoende vindt, is dat voor mij prima. We zijn uiteindelijk allebei buiten de punten geëindigd, maar ik vond het incident onnodig", reageerde Alonso na afloop.

"Er was links van hem nog ruim voldoende ruimte. Ik zat zelf rechts tegen de muur en reed met 340 kilometer per uur. Er was voor mij nauwelijks ruimte om ergens heen te gaan. Daarom vind ik het jammer dat dit gebeurde", aldus Alonso, die daarmee duidelijk maakte dat hij de schuld niet bij zichzelf legt.