Het seizoen is al over de helft, maar Fernando Alonso heeft nog altijd niet zijn draai gevonden bij Aston Martin. De nieuwe reglementen zijn absoluut niet in het voordeel van het team van Lawrence Stroll uitgepakt en de tweevoudig wereldkampioen heeft daar tijdens zijn thuisrace stevige kritiek op. Alonso zou inmiddels zelfs al met meerdere kopstukken uit de Formule 1 hebben gesproken over de problemen.

Het seizoen van Alonso verloopt verre van succesvol. De nieuwe Aston Martin-bolide, ontworpen door Adrian Newey, had het begin van iets groots moeten worden, maar de renstal rijdt nog altijd achteraan. Alonso wist in twee van de dertien races punten te behalen, goed voor slechts drie punten in het wereldkampioenschap.

Alarm bij thuisrace

De kalender zit dit seizoen wel mee voor Alonso. Hij mag namelijk twee keer zijn thuisrace rijden. De tweede thuisrace is nu aangebroken en de Spanjaard moet de Grand Prix van Spanje vanaf de zeventiende positie beginnen op de gloednieuwe Madring. Toch is hij vooral kritisch op de huidige Formule 1-reglementen. "Het is in zekere zin jammer om met deze generatie auto's naar een heel mooi circuit als dit te komen, met hier en daar uitdagingen, zoals de bocht La Monumental, bocht 12", aldus de Spanjaard tegenover de internationale media.

Alonso haalt vervolgens stevig uit naar de invloed van de batterij en vergelijkt de situatie met Max Verstappen. "Het kan niet zo zijn dat Michael (Alonso's PR, red.) sneller is dan Max Verstappen als hij meer batterij heeft, want bocht 12 is zo'n ongelooflijke bocht dat Max Verstappen daar het verschil moet maken ten opzichte van Michael, en op dit moment kunnen we dat niet."

Oplossing

Alonso heeft naar eigen zeggen ook een duidelijke oplossing voor het probleem. Volgens de Aston Martin-coureur zou het verschil tussen coureurs weer veel meer door hun kwaliteiten bepaald moeten worden. "Maar Formule 1 of motorsport in het algemeen zou moeten zijn dat als Michael in bocht 12 dapperder is dan ik, hij sneller gaat. Als ik meer kwaliteiten heb, ga ik sneller dan hij; zo zouden we moeten kwalificeren. Nu hangt het gewoon af van hoeveel batterijlading ik heb; dan ga ik sneller of langzamer."

Om de problemen rondom de nieuwe reglementen aan te kaarten, heeft ALonso inmiddels gesproken met Stefano Domenicali, de baas van de Formule 1, en Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA. De Spanjaard benadrukt dat hij zijn ervaring wil gebruiken om mee te denken over de toekomst van de sport.

"Ik heb met hem gesproken, maar ik spreek elke week regelmatig met Stefano, want Formule 1 kan zo niet doorgaan," verzuchtte Alonso. "We kunnen niet tot 2031 wachten om een echte sport te hebben, dus ik denk dat het ook mijn verantwoordelijkheid is om hen met mijn ervaring te helpen, om te doen wat we maar kunnen."

Alonso lijkt daarmee niet alleen gefrustreerd over de prestaties van Aston Martin, maar ook op de manier waarop de huidige auto's volgens hem het verschil tussen coureurs beïnvloeden. De tweevoudig wereldkampioen wil dat de Formule 1 weer meer draait om de kwaliteiten van de coureur achter het stuur.