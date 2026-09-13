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Alonso haalt vernederend uit naar reglementen tijdens thuisrace

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Alonso haalt vernederend uit naar reglementen tijdens thuisrace

Het seizoen is al over de helft, maar Fernando Alonso heeft nog altijd niet zijn draai gevonden bij Aston Martin. De nieuwe reglementen zijn absoluut niet in het voordeel van het team van Lawrence Stroll uitgepakt en de tweevoudig wereldkampioen heeft daar tijdens zijn thuisrace stevige kritiek op. Alonso zou inmiddels zelfs al met meerdere kopstukken uit de Formule 1 hebben gesproken over de problemen.

Het seizoen van Alonso verloopt verre van succesvol. De nieuwe Aston Martin-bolide, ontworpen door Adrian Newey, had het begin van iets groots moeten worden, maar de renstal rijdt nog altijd achteraan. Alonso wist in twee van de dertien races punten te behalen, goed voor slechts drie punten in het wereldkampioenschap.

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Alarm bij thuisrace

De kalender zit dit seizoen wel mee voor Alonso. Hij mag namelijk twee keer zijn thuisrace rijden. De tweede thuisrace is nu aangebroken en de Spanjaard moet de Grand Prix van Spanje vanaf de zeventiende positie beginnen op de gloednieuwe Madring. Toch is hij vooral kritisch op de huidige Formule 1-reglementen. "Het is in zekere zin jammer om met deze generatie auto's naar een heel mooi circuit als dit te komen, met hier en daar uitdagingen, zoals de bocht La Monumental, bocht 12", aldus de Spanjaard tegenover de internationale media.

Alonso haalt vervolgens stevig uit naar de invloed van de batterij en vergelijkt de situatie met Max Verstappen. "Het kan niet zo zijn dat Michael (Alonso's PR, red.) sneller is dan Max Verstappen als hij meer batterij heeft, want bocht 12 is zo'n ongelooflijke bocht dat Max Verstappen daar het verschil moet maken ten opzichte van Michael, en op dit moment kunnen we dat niet."

Oplossing

Alonso heeft naar eigen zeggen ook een duidelijke oplossing voor het probleem. Volgens de Aston Martin-coureur zou het verschil tussen coureurs weer veel meer door hun kwaliteiten bepaald moeten worden. "Maar Formule 1 of motorsport in het algemeen zou moeten zijn dat als Michael in bocht 12 dapperder is dan ik, hij sneller gaat. Als ik meer kwaliteiten heb, ga ik sneller dan hij; zo zouden we moeten kwalificeren. Nu hangt het gewoon af van hoeveel batterijlading ik heb; dan ga ik sneller of langzamer."

Om de problemen rondom de nieuwe reglementen aan te kaarten, heeft ALonso inmiddels gesproken met Stefano Domenicali, de baas van de Formule 1, en Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA. De Spanjaard benadrukt dat hij zijn ervaring wil gebruiken om mee te denken over de toekomst van de sport.

"Ik heb met hem gesproken, maar ik spreek elke week regelmatig met Stefano, want Formule 1 kan zo niet doorgaan," verzuchtte Alonso. "We kunnen niet tot 2031 wachten om een echte sport te hebben, dus ik denk dat het ook mijn verantwoordelijkheid is om hen met mijn ervaring te helpen, om te doen wat we maar kunnen."

Alonso lijkt daarmee niet alleen gefrustreerd over de prestaties van Aston Martin, maar ook op de manier waarop de huidige auto's volgens hem het verschil tussen coureurs beïnvloeden. De tweevoudig wereldkampioen wil dat de Formule 1 weer meer draait om de kwaliteiten van de coureur achter het stuur.

Flexwing

Posts: 569

Alonso Helemaal gelijk

  • 12
  • 13 sep 2026 - 13:32
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Spanje 2026

Reacties (5)

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  • Flexwing

    Posts: 569

    Alonso Helemaal gelijk

    • + 12
    • 13 sep 2026 - 13:32
    • Golf-GTI

      Posts: 1.860

      Van alle commentaren hier vindt ik die van jou het best!

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 14:07
    • schwantz34

      Posts: 42.880

      Ik ben het met iedereen eens die tegen die enorm beperkende Mariokartrukbatterij is, en vind net als Alonso dat de F1 weer als de sodemieter terug moet worden gegeven aan de coureurs die met hun skills het verschil kunnen maken ipv deze farce van een F1 energiemanagementcompetitie.

      • + 4
      • 13 sep 2026 - 14:14
  • Beemerdude

    Posts: 8.472

    Je kunt niet vernederend uithalen. Wel vernietigend.

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 14:06
    • monzaron

      Posts: 1.165

      Ze halen hier alles uit de kast…… voor de clicks 🫣

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 14:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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