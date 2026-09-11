Mohammed Ben Sulayem vreest dat Fernando Alonso na dit seizoen weleens zou kunnen besluiten om de Formule 1 te verlaten. De FIA-president heeft daarom naar eigen zeggen contact gezocht met Lawrence Stroll om de Spanjaard langer aan boord te houden. Ben Sulayem wil koste wat kost voorkomen dat Alonso door de huidige problemen bij Aston Martin afscheid neemt.

Alonso beleeft opnieuw een lastig seizoen met Aston Martin. De prestaties van de AMR26 blijven achter bij de verwachtingen en de tweevoudig wereldkampioen liet eerder al blijken dat de situatie hem zwaar valt. Volgens Ben Sulayem was dat duidelijk te zien toen hij Alonso sprak. De FIA-preses wil daarom ingrijpen.

Ben Sulayem wil Alonso behouden voor F1

"Ik heb gisteren met Lawrence gesproken en vandaag praat ik met Fernando. Ik wil proberen hem van gedachten te laten veranderen", liet Ben Sulayem weten tijdens het New Economy Forum. De FIA-president is duidelijk over zijn wens om Alonso in de Formule 1 te houden.

"We kunnen het ons niet veroorloven dat Fernando vanwege deze omstandigheden stopt. Hij moet blijven, races winnen en daarna mag hij vertrekken wanneer hij dat zelf wil", aldus Ben Sulayem. Daarmee maakt hij duidelijk hoe hoog hij Alonso inschat, ondanks de tegenvallende prestaties van Aston Martin.

'Ik zag dat Alonso erg verdrietig was'

Ben Sulayem zag bovendien dat Alonso zichtbaar teleurgesteld was door de situatie bij Aston Martin. "Ik zag Fernando en hij was erg verdrietig. Ik heb hem toen gevraagd: 'Zeg me wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat de prestaties verbeteren.'"

Volgens de FIA-president zijn er ondertussen ook maatregelen genomen om Aston Martin en Honda vooruit te helpen. "We hebben in mei enkele wijzigingen doorgevoerd. Die waren volledig legaal en moesten ervoor zorgen dat zowel het team als de motor beter zouden gaan presteren." Ben Sulayem hoopt daarmee indirect ook te voorkomen dat Alonso de handdoek in de ring gooit.