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FIA-president Ben Sulayem wil dat Alonso blijft: "Ik ga met hem praten"

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FIA-president Ben Sulayem wil dat Alonso blijft: "Ik ga met hem praten"

Mohammed Ben Sulayem vreest dat Fernando Alonso na dit seizoen weleens zou kunnen besluiten om de Formule 1 te verlaten. De FIA-president heeft daarom naar eigen zeggen contact gezocht met Lawrence Stroll om de Spanjaard langer aan boord te houden. Ben Sulayem wil koste wat kost voorkomen dat Alonso door de huidige problemen bij Aston Martin afscheid neemt.

Alonso beleeft opnieuw een lastig seizoen met Aston Martin. De prestaties van de AMR26 blijven achter bij de verwachtingen en de tweevoudig wereldkampioen liet eerder al blijken dat de situatie hem zwaar valt. Volgens Ben Sulayem was dat duidelijk te zien toen hij Alonso sprak. De FIA-preses wil daarom ingrijpen.

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Ben Sulayem wil Alonso behouden voor F1

"Ik heb gisteren met Lawrence gesproken en vandaag praat ik met Fernando. Ik wil proberen hem van gedachten te laten veranderen", liet Ben Sulayem weten tijdens het New Economy Forum. De FIA-president is duidelijk over zijn wens om Alonso in de Formule 1 te houden.

"We kunnen het ons niet veroorloven dat Fernando vanwege deze omstandigheden stopt. Hij moet blijven, races winnen en daarna mag hij vertrekken wanneer hij dat zelf wil", aldus Ben Sulayem. Daarmee maakt hij duidelijk hoe hoog hij Alonso inschat, ondanks de tegenvallende prestaties van Aston Martin.

'Ik zag dat Alonso erg verdrietig was'

Ben Sulayem zag bovendien dat Alonso zichtbaar teleurgesteld was door de situatie bij Aston Martin. "Ik zag Fernando en hij was erg verdrietig. Ik heb hem toen gevraagd: 'Zeg me wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat de prestaties verbeteren.'"

Volgens de FIA-president zijn er ondertussen ook maatregelen genomen om Aston Martin en Honda vooruit te helpen. "We hebben in mei enkele wijzigingen doorgevoerd. Die waren volledig legaal en moesten ervoor zorgen dat zowel het team als de motor beter zouden gaan presteren." Ben Sulayem hoopt daarmee indirect ook te voorkomen dat Alonso de handdoek in de ring gooit.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Mohammed Ben Sulayem Aston Martin

Reacties (1)

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  • F1 bekijker

    Posts: 536

    Nog 1x WK zal wel een stunt zijn...

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 22:38

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Team
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Ferrari
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Red Bull Racing
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Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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