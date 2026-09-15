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Russell legt aan Verstappen uit waarom hij het mis heeft over Lawson

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Russell legt aan Verstappen uit waarom hij het mis heeft over Lawson

George Russell is het niet eens met de uitspraken van Max Verstappen over Liam Lawson en diens korte periode bij Red Bull Racing. Volgens de Nederlander zijn de huidige Formule 1-auto's relatief ongevoelig voor de coureur die erin rijdt. Russell denkt daar echter anders over en stelt dat de prestaties van een coureurs nog altijd een groot verschil kunnen maken.

Verstappen vindt dat de beste coureurs op de huidige grid niet altijd meer worden beloond voor hun inzet en vaardigheden. De viervoudig wereldkampioen is ervan overtuigd dat de auto tegenwoordig een grotere rol speelt dan de coureur zelf. Daarom stelde hij eerder dat het niet bijzonder indrukwekkend was dat Lawson tijdens zijn korte periode bij Red Bull direct competitief kon zijn.

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Geen disrespect

Verstappen benadrukte daarbij dat hij Lawson en Yuki Tsunoda niet wilde beledigen. Beide coureurs waren teamgenoten van de Nederlander bij Red Bull, maar wisten niet dezelfde prestaties neer te zetten als Verstappen. Russell is het echter niet eens met de analyse van zijn concurrent, zo vertelt hij aan de Spaanse krant Mundo Deportivo.

"Nee, dat denk ik niet. Zoals gezegd, is snel door de bochten gaan altijd het belangrijkste", aldus Russell. Volgens de Mercedes-coureur is de invloed van de coureur nog altijd duidelijk zichtbaar wanneer teamgenoten met dezelfde auto verschillende prestaties leveren.

Russell gebruikt daarbij twee voorbeelden uit de huidige Formule 1. "Als je naar Oscar Piastri kijkt, was hij vorig jaar dicht bij het winnen van het kampioenschap, maar dit seizoen ligt hij ver achter Lando Norris. Of Charles Leclerc, die vorig jaar duidelijk voor Lewis lag en in voorgaande jaren altijd voor zijn teamgenoten stond, maar dit seizoen achter Lewis Hamilton staat", zo probeert Russell zijn punt duidelijk te maken.

Verstappen in 2026

Russell wijst vervolgens naar Red Bull, waar Verstappen in 2026 volgens hem eveneens minder afstand heeft kunnen nemen van zijn teamgenoten dan in voorgaande jaren. "Zelfs Verstappen heeft, vergeleken met Hadjar en Lawson, niet zijn gebruikelijke voorsprong kunnen behouden. Lawson zat hem op Zandvoort erg dicht op de hielen, en Hadjar zat Verstappen ook erg dicht op de hielen."

Volgens Russell heeft dat vooral te maken met de verschillen tussen de auto's en de manier waarop coureurs daarop reageren. Sommige rijders voelen zich volgens hem beter in de ene auto dan in de andere. "Deze auto is anders, dat is duidelijk. Het is geen excuus – het is de realiteit, en het betekent dat je veranderingen moet doorvoeren. Ik gebruik altijd de tennisanalogie, met spelers op verschillende ondergronden. Je zou kunnen zeggen dat vorig jaar was alsof je op een hardcourt speelde, en dit jaar is alsof je op gravel speelt."

Russell trekt daarmee een duidelijke conclusie: volgens hem zegt de onderlinge verhouding tussen teamgenoten veel over de invloed van de auto én de coureur. Dat Lawson en Hadjar in 2026 dichter bij Verstappen kunnen komen, betekent volgens de Mercedes-coureur dan ook niet automatisch dat de huidige auto's de kwaliteiten van coureurs minder belangrijk maken.

F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.166

    "Russell gebruikt daarbij twee voorbeelden uit de huidige Formule 1. "Als je naar Oscar Piastri kijkt, was hij vorig jaar dicht bij het winnen van het kampioenschap, maar dit seizoen ligt hij ver achter Lando Norris. Of Charles Leclerc, die vorig jaar duidelijk voor Lewis lag en in voorgaande jaren altijd voor zijn teamgenoten stond, maar dit seizoen achter Lewis Hamilton staat".

    Vriend vergeet er bij te zeggen dat hij zelf ook achter Kimi staat...
    Of hij heeft het wèl gezegd, maar zijn ze het hier 'vergeten' om het er bij te zetten....dat kan ook nog.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 14:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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