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'Hamilton wil dat Ferrari belangrijk personeel aan de kant schuift'

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'Hamilton wil dat Ferrari belangrijk personeel aan de kant schuift'

Lewis Hamilton is volgens nieuwe geruchten ontevreden over de huidige situatie bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft twee tegenvallende raceweekenden achter de rug, en zou graag willen zien dat er een aantal veranderingen in het personeel dat naar de circuits afreist plaatsvinden.

Na een rampzalig eerste seizoen in dienst van Ferrari, leek Hamilton zich dit jaar weer goed te voelen. In de eerste races van het seizoen zag hij er niet slecht uit, en hij won in Barcelona eindelijk zijn eerste race in het scharlakenrood. Hamilton hoopte de Mercedessen vaker te kunnen uitdagen, maar zag in de afgelopen twee weken het gat groeien. In Monza had hij een veelbesproken aanvaring met zijn teamgenoot Charles Leclerc, terwijl hij afgelopen weekend in Madrid uitviel met remproblemen.

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2 sep

Wat wil Hamilton bij Ferrari?

Het zorgde voor frustratie bij Hamilton, die nog altijd droomt van een recordbrekende achtste wereldtitel. Volgens de Italiaanse krant Corriere Della Sera begint de frustratie bij Hamilton weer toe te nemen. Hij zou hebben gevraagd om veranderingen bij het personeel dat aanwezig is op het circuit tijdens de raceweekenden. Om wie het gaat en wat de reden hierachter is, meldt de krant niet. Daarnaast zou Hamiltons relatie met teambaas Frédéric Vasseur ook niet meer hetzelfde zijn als die ooit was.

Hamiltons onvrede is niet nieuw, want vorig jaar verkeerde hij in een soortgelijke situatie. De Brit had vorig jaar geen goede relatie met zijn race-engineer Riccardo Adami, die al jarenlang aan de pitmuur bij Ferrari zat. Begin dit jaar werd duidelijk dat Adami een nieuwe rol binnen de opleidingsploeg kreeg, en dat Hamilton een nieuwe race-engineer zou krijgen. Carlo Santi werd aangesteld als opvolger van Adami, en Cedric Grosjean werd overgenomen van McLaren.

Wat is de stand van zaken?

Hamilton staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 191 punten. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is in de afgelopen weken flink gegroeid, want de Italiaan staat nu op 292 punten. Hamiltons Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc staat vijfde met 167 punten.

f(1)orum

Posts: 10.414

'Hamilton wil dat Ferrari belangrijk personeel aan de kant schuift'
Ik weet niet of Charles hiertoe bereid zou zijn ;-)

  • 7
  • 15 sep 2026 - 12:55
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (12)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.414

    'Hamilton wil dat Ferrari belangrijk personeel aan de kant schuift'
    Ik weet niet of Charles hiertoe bereid zou zijn ;-)

    • + 7
    • 15 sep 2026 - 12:55
    • Sander

      Posts: 2.030

      De vraag is dan ook, hoe belangrijk vindt Hamilton LeClerc

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 13:07
    • misstappen

      Posts: 3.658

      misschien beter dat hij het gewoon over zichzelf heeft... aannemend dat hij zich belangrijk genoeg vindt, maar dat is wel een veilige aanname

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 14:20
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.265

    Belangrijk Ferrari personeel wil dat Hamilton niet steeds in bocht 1 aan de kant schuift.

    • + 4
    • 15 sep 2026 - 13:13
  • schwantz34

    Posts: 42.910

    Belangrijk Ferrari personeel ziet het liefst dat diva Lewis ff heel rap zijn betweterige bakkes dicht houdt, en eerst maar eens ff weer hun auto waar het team keihard aan heef gewerkt over de streep brengt met zijn 2 DNF's op een rij!

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 13:24
    • powered by bye

      Posts: 565

      volgens mij was Lewis de enigste die alle rondjes had gereden dit jaar tot afgelopen weekend

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 13:40
    • GILH

      Posts: 1.789

      2 dnf’s?

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 13:49
    • schwantz34

      Posts: 42.910

      Sorry 1 DNF, maar ondanks dat laat Lewis natuurlijk wel belachelijk en Ferrari onwaardig rijgedrag zien de laatste 2 Geepees. Dus moet hij eerst zelf maar eens in de spiegel kijken ipv af te geven op het team, er zijn bij Ferrari coureurs voor minder de deur uitgeschopt in het verleden.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 13:57
    • Plextor

      Posts: 146

      Hamilton kon amper 0,006s sneller kwalificeren dan Leclerc die met de oude spec motor reed.... Dan ramt hij er Verstappen er bijna af...Hij zal het eens gaan zeggen bij Ferrari...
      Laatste jaren bij Mercedes kreeg ie ook al op zijn dak van Russel...

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 14:25
  • DutchTifosi

    Posts: 2.904

    Belangrijk personeel wil niet dat Hamilton zo'n 5 penalties pakt in korte tijd.
    Belangrijk personeel wil niet dat Hamilton 2 races op rij een wanhopige divebomb doet in bocht 1.

    Heel Ferrari moet in de spiegel kijken, maar hij ook.

    • + 2
    • 15 sep 2026 - 13:29
  • Pietje Bell

    Posts: 36.726

    Lewis en Kim K zijn vanmorgen per helikopter aangekomen voor de Pirelli test in Imola.

    Everything Formula
    @evrythngformu1a

    Ferrari and Racing Bulls will be back on track at Imola on September 15–16 for
    Pirelli’s 2027 tire development program. 🛞

    Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi, Liam Lawson and Arvid Lindblad
    are expected to drive.


    f1speed.zone

    L’ARRIVO DI LEWIS 👀 🚁



    🏴󠁧🇮🇹: Ferrari is ready to hit the track for the Pirelli tests. Meanwhile, to catalyse the
    attention was the arrival of Lewis Hamilton, who arrived by helicopter
    with a surprise presence: Kim Kardashian.

    📹: @carlottaalanzoni

    urlr.me/nfTsND

    ibb.co/rG8YzxbC

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 13:32
    • Sander

      Posts: 2.030

      Kim Kadett is er ook weer bij. Wat een apparaat.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 13:34

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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