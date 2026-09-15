Lewis Hamilton is volgens nieuwe geruchten ontevreden over de huidige situatie bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft twee tegenvallende raceweekenden achter de rug, en zou graag willen zien dat er een aantal veranderingen in het personeel dat naar de circuits afreist plaatsvinden.

Na een rampzalig eerste seizoen in dienst van Ferrari, leek Hamilton zich dit jaar weer goed te voelen. In de eerste races van het seizoen zag hij er niet slecht uit, en hij won in Barcelona eindelijk zijn eerste race in het scharlakenrood. Hamilton hoopte de Mercedessen vaker te kunnen uitdagen, maar zag in de afgelopen twee weken het gat groeien. In Monza had hij een veelbesproken aanvaring met zijn teamgenoot Charles Leclerc, terwijl hij afgelopen weekend in Madrid uitviel met remproblemen.

Wat wil Hamilton bij Ferrari?

Het zorgde voor frustratie bij Hamilton, die nog altijd droomt van een recordbrekende achtste wereldtitel. Volgens de Italiaanse krant Corriere Della Sera begint de frustratie bij Hamilton weer toe te nemen. Hij zou hebben gevraagd om veranderingen bij het personeel dat aanwezig is op het circuit tijdens de raceweekenden. Om wie het gaat en wat de reden hierachter is, meldt de krant niet. Daarnaast zou Hamiltons relatie met teambaas Frédéric Vasseur ook niet meer hetzelfde zijn als die ooit was.

Hamiltons onvrede is niet nieuw, want vorig jaar verkeerde hij in een soortgelijke situatie. De Brit had vorig jaar geen goede relatie met zijn race-engineer Riccardo Adami, die al jarenlang aan de pitmuur bij Ferrari zat. Begin dit jaar werd duidelijk dat Adami een nieuwe rol binnen de opleidingsploeg kreeg, en dat Hamilton een nieuwe race-engineer zou krijgen. Carlo Santi werd aangesteld als opvolger van Adami, en Cedric Grosjean werd overgenomen van McLaren.

Wat is de stand van zaken?

Hamilton staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 191 punten. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is in de afgelopen weken flink gegroeid, want de Italiaan staat nu op 292 punten. Hamiltons Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc staat vijfde met 167 punten.