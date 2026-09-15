Fernando Alonso is helemaal klaar met de huidige Formule 1-reglementen. De Aston Martin-coureur vindt dat de grote invloed van de batterij de sport in de verkeerde richting heeft geduwd. Volgens de tweevoudig wereldkampioen moet er snel iets veranderen.

De nieuwe regels, die dit seizoen hun intrede deden, zorgen ervoor dat coureurs veel meer bezig zijn met het managen van hun batterij. Daardoor kan niet altijd voluit worden gereden, omdat een coureur anders op het rechte stuk zonder energie komt te zitten. Alonso vindt dat een fundamenteel probleem voor de Formule 1.

Alonso wil niet wachten tot 2031

Alonso heeft inmiddels al gesproken met FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali. De Spanjaard wil ervoor zorgen dat de volgende generatie reglementen beter aansluit bij wat volgens hem nodig is voor de koningsklasse van de autosport.

"Ik heb met Ben Sulayem gesproken en heb ook regelmatig contact met Stefano Domenicali. De Formule 1 kan op deze manier niet doorgaan. We kunnen niet wachten tot 2031 voordat de sport weer op het juiste niveau komt", stelt Alonso.

De Aston Martin-coureur ziet daarbij vooral problemen met de manier waarop de huidige auto's hun energie gebruiken. Coureurs moeten voortdurend nadenken over het opladen van de batterij, waardoor het volgens Alonso soms belangrijker is om energie over te houden dan om maximaal te pushen. Dat zou er bovendien voor zorgen dat het verschil tussen de betere en mindere coureurs kleiner wordt.

'Verstappen moet verschil maken met persvoorlichter'

Alonso haalt daarbij een opvallend voorbeeld aan. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zou zijn eigen persvoorlichter Michael Clayton op bepaalde momenten zelfs sneller kunnen zijn dan Max Verstappen, simpelweg omdat hij meer batterijcapaciteit tot zijn beschikking heeft. Uiteraard heeft dat niets met de daadwerkelijke snelheid van Clayton te maken.

"Het is mijn verantwoordelijkheid om hen te helpen en ervoor te zorgen dat Michael Clayton in een bocht als La Monumental niet sneller kan zijn dan Verstappen omdat hij meer batterij heeft. Dat is een ongelooflijke bocht, waarin Verstappen het verschil zou moeten maken ten opzichte van Michael. Op dit moment is dat niet mogelijk", aldus Alonso.

De Spanjaard is dan ook blij dat er al wordt gesproken over de volgende generatie Formule 1-regels. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een mogelijke terugkeer van de V8-motor. Alonso hoopt dat de sport eerder wordt aangepast en niet nog jarenlang vasthoudt aan een concept waarvan hij vindt dat het de Formule 1 minder spectaculair maakt.