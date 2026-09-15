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Alonso walgt van F1-auto's: "De perschef is nu net zo snel als Verstappen"

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Alonso walgt van F1-auto's: "De perschef is nu net zo snel als Verstappen"

Fernando Alonso is helemaal klaar met de huidige Formule 1-reglementen. De Aston Martin-coureur vindt dat de grote invloed van de batterij de sport in de verkeerde richting heeft geduwd. Volgens de tweevoudig wereldkampioen moet er snel iets veranderen.

De nieuwe regels, die dit seizoen hun intrede deden, zorgen ervoor dat coureurs veel meer bezig zijn met het managen van hun batterij. Daardoor kan niet altijd voluit worden gereden, omdat een coureur anders op het rechte stuk zonder energie komt te zitten. Alonso vindt dat een fundamenteel probleem voor de Formule 1.

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Alonso wil niet wachten tot 2031

Alonso heeft inmiddels al gesproken met FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali. De Spanjaard wil ervoor zorgen dat de volgende generatie reglementen beter aansluit bij wat volgens hem nodig is voor de koningsklasse van de autosport.

"Ik heb met Ben Sulayem gesproken en heb ook regelmatig contact met Stefano Domenicali. De Formule 1 kan op deze manier niet doorgaan. We kunnen niet wachten tot 2031 voordat de sport weer op het juiste niveau komt", stelt Alonso.

De Aston Martin-coureur ziet daarbij vooral problemen met de manier waarop de huidige auto's hun energie gebruiken. Coureurs moeten voortdurend nadenken over het opladen van de batterij, waardoor het volgens Alonso soms belangrijker is om energie over te houden dan om maximaal te pushen. Dat zou er bovendien voor zorgen dat het verschil tussen de betere en mindere coureurs kleiner wordt.

'Verstappen moet verschil maken met persvoorlichter'

Alonso haalt daarbij een opvallend voorbeeld aan. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zou zijn eigen persvoorlichter Michael Clayton op bepaalde momenten zelfs sneller kunnen zijn dan Max Verstappen, simpelweg omdat hij meer batterijcapaciteit tot zijn beschikking heeft. Uiteraard heeft dat niets met de daadwerkelijke snelheid van Clayton te maken.

"Het is mijn verantwoordelijkheid om hen te helpen en ervoor te zorgen dat Michael Clayton in een bocht als La Monumental niet sneller kan zijn dan Verstappen omdat hij meer batterij heeft. Dat is een ongelooflijke bocht, waarin Verstappen het verschil zou moeten maken ten opzichte van Michael. Op dit moment is dat niet mogelijk", aldus Alonso.

De Spanjaard is dan ook blij dat er al wordt gesproken over de volgende generatie Formule 1-regels. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een mogelijke terugkeer van de V8-motor. Alonso hoopt dat de sport eerder wordt aangepast en niet nog jarenlang vasthoudt aan een concept waarvan hij vindt dat het de Formule 1 minder spectaculair maakt.

Flexwing

Posts: 574

Als kan zo snel mogelijk na V8 motoren want dit is niet om aan te kijken.
Auto met beste batterij wint ,waar gaat dit over

  • 5
  • 15 sep 2026 - 08:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (11)

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  • Flexwing

    Posts: 573

    Als kan zo snel mogelijk na V8 motoren want dit is niet om aan te kijken.
    Auto met beste batterij wint ,waar gaat dit over

    • + 5
    • 15 sep 2026 - 08:20
  • Schumi86

    Posts: 664

    Max en hij echt de enigste met ballen.

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 08:21
  • DutchTifosi

    Posts: 2.903

    Red Bull zoekt toevallig nog een 2e Verstappen dus welkom meneer Clayton.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 08:55
  • The Wolf

    Posts: 1.527

    beetje gechargeerd, althans dat mag ik hopen, als de perschef werkelijk net zo snel is als Max wat zegt dat dan over gasten als Lawson en Hadjar. Dan zijn die wel heule heule grote slecht. Verder helemaal eens met Fernando natuurlijk. Zelfs in het bejaardentehuis vinden ze er geen zak meer aan.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 09:59
  • Snork

    Posts: 23.111

    Het is toch wel echt triest dat er in het verleden (2023) niks gedaan is met feedback van Max die in de simulator erachter kwam wat deze aandrijving betekent. Precies datgene waar hij kritisch over was is uitgekomen, en vele andere coureurs waren al tijdens de wintertest dit jaar kritisch. Alonso gooit nog wat extra olie op het vuur. Het is compleet doorgeschoten. Dat het volgend jaar naar 60-40 gaat is al een verbetering, maar meer dan een pleister op een grote etterende wond is het niet.

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 10:00
    • The Wolf

      Posts: 1.527

      Ieder z'n eigen smaak. Persoonlijk vond ik de intrede van de hybrides in 2014 al erg, F1 is voor m'n gevoel sindsdien niet meer zo spectaculair als voorheen, de V10s is al helemaal een vage herinnering.... en deze discussie, 70-30, of 60-40, of 50-50......... who cares, kapot is kapot zeg ik maar

      • + 3
      • 15 sep 2026 - 10:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.162

    Correctie....Alonso walgt van F1-auto's: "De perschef is nu net zo snel als Verstappen moet zijn "De perschef is nu net zo snel als Kimi"...

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 10:16
  • Zambiorix

    Posts: 1.355

    Grappig, Vandoorne, ontwikkelingscoureur bij Aston Martin en iemand met zeer veel FE ervaring heeft eind vorig jaar de huidige de F1 (mule) wagen getest om de simulators beter te kunnen tunen. Hij zei dat de F1 ontegensprekelijk richting FE aan het evolueren was (even los van het feit of dit nu een goed of een slecht idee is), maar dat enkel coureurs die tijdens de race mentale capaciteiten over hebben er profijt van gaan hebben. :-) Dit is iets dat al veel langer bekend is bij de FE, die mentaal veel hogere eisen stelt aan de coureur dan andere klassen. Waar vroeger in F1 een hogere leeftijd vooral problematisch was voor de fysieke uitdagingen van het racen, is dat nu verschoven naar het mentale aspect.

    Maw, Alonso is (mentaal) een beetje traag aan het worden. Of hij is het altijd geweest natuurlijk :-)
    Ik zie de echt jongere coureurs er minder last mee hebben.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 11:04
    • Larry Perkins

      Posts: 67.837

      Asterix en Obelix hebben er een betere kijk op dan Zambiorix...

      • + 5
      • 15 sep 2026 - 11:12

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
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Haas F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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