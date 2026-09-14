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Albon bewondert teamgenoot: "Zijn werkethiek verrast me"

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Albon bewondert teamgenoot: "Zijn werkethiek verrast me"

Alex Albon en Carlos Sainz zijn alweer bijna twee jaar teamgenoten. De Brits-Thaise coureur geeft toe dat hij de kwaliteiten van de Spanjaard had onderschat voordat Sainz naar Williams kwam. Inmiddels zijn de twee al 38 races teamgenoten.

2026 verloopt voor beide coureurs allesbehalve ideaal. De Williams-bolide heeft de stijgende lijn van vorig seizoen niet kunnen doorzetten. In 2025 zette het team een grote stap vooruit, maar momenteel staat Williams slechts negende in het constructeurskampioenschap. Toch blijft Albon onder de indruk van zijn teamgenoot, ondanks de tegenvallende resultaten van dit seizoen.

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11 sep

Sainz is beter dan Albon dacht

Albon vertelt tegenover de Spaanse krant Sport over de kwaliteiten van Sainz. "Carlos heeft een zeer technisch profiel, wat wellicht van zijn vader komt; ze lijken erg op elkaar, beiden methodisch... Het is fantastisch om hem als partner te hebben, want hij heeft een zeer goed begrip van de auto en van techniek in het algemeen. Als je iemand zoals hij in het team hebt, met zoveel ervaring en intelligentie, en zeker in een situatie zoals de onze, dan denk ik dat dat ons enorm helpt om te groeien", aldus de Williams-rijder.

Albon is daarnaast onder de indruk van de manier waarop Sainz de auto bestuurt. De Spanjaard staat bekend om zijn technische aanpak en die eigenschap spreekt zijn teamgenoot duidelijk aan. "Zijn intelligente rijstijl maakt ook indruk op me; we hebben heel verschillende rijstijlen, maar zijn werkethiek heeft me het meest verrast en bewonderd."

Sainz groeit met Williams

Sainz probeert ondertussen een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van Williams. De Spanjaard wil van het Britse team uiteindelijk een kandidaat voor de wereldtitel maken, maar zover is het voorlopig nog niet. De resultaten van 2026 vallen tot nu toe tegen en Williams moet hard blijven werken om de aansluiting met de concurrentie te vinden.

Sainz hoopt dit weekend in Madrid het tij te keren en weer de nodige punten te behalen. De Spanjaard wacht namelijk al sinds de Grand Prix van Canada op een puntenfinish. Ook Albon kent een vergelijkbare reeks: hij scoorde voor het laatst punten tijdens de Grand Prix van Monaco.

Larry Perkins

Posts: 67.830

Ben benieuwd of Carlos nu ook veren in de bips van Alex gaat steken.
Da's nog spannender dan de vraag wie het WDC gaat winnen...

  • 1
  • 14 sep 2026 - 20:31
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Alexander Albon Williams GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • koppie toe

    Posts: 5.577

    Ah daar lag een laagje stof op.

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 20:20
  • Larry Perkins

    Posts: 67.825

    Ben benieuwd of Carlos nu ook veren in de bips van Alex gaat steken.
    Da's nog spannender dan de vraag wie het WDC gaat winnen...

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 20:31
  • The Wolf

    Posts: 1.523

    Had iemand 1x Thaise slijmjurk met chili saus besteld?

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 20:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 245
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (32)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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