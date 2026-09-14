Alex Albon en Carlos Sainz zijn alweer bijna twee jaar teamgenoten. De Brits-Thaise coureur geeft toe dat hij de kwaliteiten van de Spanjaard had onderschat voordat Sainz naar Williams kwam. Inmiddels zijn de twee al 38 races teamgenoten.

2026 verloopt voor beide coureurs allesbehalve ideaal. De Williams-bolide heeft de stijgende lijn van vorig seizoen niet kunnen doorzetten. In 2025 zette het team een grote stap vooruit, maar momenteel staat Williams slechts negende in het constructeurskampioenschap. Toch blijft Albon onder de indruk van zijn teamgenoot, ondanks de tegenvallende resultaten van dit seizoen.

Meer over Alexander Albon FIA-stewards delen straf uit na eerste vrije training op Madring

Sainz is beter dan Albon dacht

Albon vertelt tegenover de Spaanse krant Sport over de kwaliteiten van Sainz. "Carlos heeft een zeer technisch profiel, wat wellicht van zijn vader komt; ze lijken erg op elkaar, beiden methodisch... Het is fantastisch om hem als partner te hebben, want hij heeft een zeer goed begrip van de auto en van techniek in het algemeen. Als je iemand zoals hij in het team hebt, met zoveel ervaring en intelligentie, en zeker in een situatie zoals de onze, dan denk ik dat dat ons enorm helpt om te groeien", aldus de Williams-rijder.

Albon is daarnaast onder de indruk van de manier waarop Sainz de auto bestuurt. De Spanjaard staat bekend om zijn technische aanpak en die eigenschap spreekt zijn teamgenoot duidelijk aan. "Zijn intelligente rijstijl maakt ook indruk op me; we hebben heel verschillende rijstijlen, maar zijn werkethiek heeft me het meest verrast en bewonderd."

Sainz groeit met Williams

Sainz probeert ondertussen een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van Williams. De Spanjaard wil van het Britse team uiteindelijk een kandidaat voor de wereldtitel maken, maar zover is het voorlopig nog niet. De resultaten van 2026 vallen tot nu toe tegen en Williams moet hard blijven werken om de aansluiting met de concurrentie te vinden.

Sainz hoopt dit weekend in Madrid het tij te keren en weer de nodige punten te behalen. De Spanjaard wacht namelijk al sinds de Grand Prix van Canada op een puntenfinish. Ook Albon kent een vergelijkbare reeks: hij scoorde voor het laatst punten tijdens de Grand Prix van Monaco.