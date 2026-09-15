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Wolff lovend over Verstappen: "Max is uitzonderlijk"

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Wolff lovend over Verstappen: "Max is uitzonderlijk"

Max Verstappen krijgt opnieuw een flinke dosis lof uit onverwachte hoek. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt de Nederlander de meest uitzonderlijke coureur van zijn generatie. Volgens de Oostenrijker heeft Verstappen echter meer nodig dan alleen zijn uitzonderlijke talent om opnieuw wereldkampioen te worden.

Verstappen gaf onlangs aan dat Red Bull Racing de focus steeds meer op het volgende seizoen richt. Met het oog op 2027 wordt dan ook volop gespeculeerd over de kansen van de viervoudig wereldkampioen. Wolff ziet dat Verstappen absoluut over de kwaliteiten beschikt, maar benadrukt dat ook de auto en motor een cruciale rol spelen.

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Wolff vol lof over Verstappen

"Max is de meest uitzonderlijke coureur van deze generatie. Maar zelfs hij heeft een goede auto en motor nodig om voor het wereldkampioenschap te kunnen vechten", stelt Wolff bij OE24. "Om kampioen te worden, moet je de beste coureur in de beste auto hebben, met bovendien de beste motor."

Daarmee lijkt Wolff indirect ook te wijzen op de huidige situatie bij Red Bull. Verstappen beschikt volgens de Mercedes-teambaas over het talent om opnieuw om de wereldtitel te strijden, maar het materiaal zal minstens zo belangrijk zijn. De komende ontwikkeling van Red Bull richting 2027 kan dan ook bepalend worden voor de kansen van de Nederlander.

Wolff tempert vergelijking met Antonelli

Momenteel staat Mercedes-coureur Kimi Antonelli bovenaan in het kampioenschap. De pas twintigjarige Italiaan heeft een ruime voorsprong op zijn concurrenten en wordt steeds vaker naast Verstappen gelegd. Wolff vindt die vergelijking echter niet helemaal eerlijk. "Je kunt een viervoudig wereldkampioen niet vergelijken met een rookie in zijn tweede Formule 1-jaar. Kimi heeft nog maar een handvol races gewonnen", aldus de Mercedes-teambaas.

Tegelijkertijd wil Wolff de prestaties van Antonelli zeker niet kleiner maken. "Je moet Kimi niet te veel druk opleggen, maar tegelijkertijd kun je ook niet onderschatten wat hij tot nu toe heeft bereikt", besluit hij. De Italiaan lijkt daarmee voorlopig vooral zijn eigen pad te moeten volgen, terwijl Verstappen opnieuw wordt gezien als de absolute maatstaf voor de nieuwe generatie.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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