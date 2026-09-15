Max Verstappen krijgt opnieuw een flinke dosis lof uit onverwachte hoek. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt de Nederlander de meest uitzonderlijke coureur van zijn generatie. Volgens de Oostenrijker heeft Verstappen echter meer nodig dan alleen zijn uitzonderlijke talent om opnieuw wereldkampioen te worden.

Verstappen gaf onlangs aan dat Red Bull Racing de focus steeds meer op het volgende seizoen richt. Met het oog op 2027 wordt dan ook volop gespeculeerd over de kansen van de viervoudig wereldkampioen. Wolff ziet dat Verstappen absoluut over de kwaliteiten beschikt, maar benadrukt dat ook de auto en motor een cruciale rol spelen.

Wolff vol lof over Verstappen

"Max is de meest uitzonderlijke coureur van deze generatie. Maar zelfs hij heeft een goede auto en motor nodig om voor het wereldkampioenschap te kunnen vechten", stelt Wolff bij OE24. "Om kampioen te worden, moet je de beste coureur in de beste auto hebben, met bovendien de beste motor."

Daarmee lijkt Wolff indirect ook te wijzen op de huidige situatie bij Red Bull. Verstappen beschikt volgens de Mercedes-teambaas over het talent om opnieuw om de wereldtitel te strijden, maar het materiaal zal minstens zo belangrijk zijn. De komende ontwikkeling van Red Bull richting 2027 kan dan ook bepalend worden voor de kansen van de Nederlander.

Wolff tempert vergelijking met Antonelli

Momenteel staat Mercedes-coureur Kimi Antonelli bovenaan in het kampioenschap. De pas twintigjarige Italiaan heeft een ruime voorsprong op zijn concurrenten en wordt steeds vaker naast Verstappen gelegd. Wolff vindt die vergelijking echter niet helemaal eerlijk. "Je kunt een viervoudig wereldkampioen niet vergelijken met een rookie in zijn tweede Formule 1-jaar. Kimi heeft nog maar een handvol races gewonnen", aldus de Mercedes-teambaas.

Tegelijkertijd wil Wolff de prestaties van Antonelli zeker niet kleiner maken. "Je moet Kimi niet te veel druk opleggen, maar tegelijkertijd kun je ook niet onderschatten wat hij tot nu toe heeft bereikt", besluit hij. De Italiaan lijkt daarmee voorlopig vooral zijn eigen pad te moeten volgen, terwijl Verstappen opnieuw wordt gezien als de absolute maatstaf voor de nieuwe generatie.