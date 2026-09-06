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FIA slaat toe vlak voor GP Monza: Lawson en Alonso starten vanuit pitlane

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FIA slaat toe vlak voor GP Monza: Lawson en Alonso starten vanuit pitlane

Liam Lawson en Fernando Alonso moeten de Grand Prix van Italië zondag vanuit de pitstraat starten. Beide coureurs kregen na de kwalificatie te maken met wijzigingen aan hun auto's die onder parc fermé-regels niet zijn toegestaan. Daardoor worden Lawson en Alonso nog verder teruggeworpen voor de race op Monza.

Lawson stond vooraf al op de laatste startplaats nadat hij een gridstraf had gekregen vanwege een motorwissel. Red Bull Racing heeft vervolgens ook nog wijzigingen doorgevoerd aan de achtervleugel en de afstelling van de ophanging van de RB22. Omdat die werkzaamheden tijdens parc fermé niet zijn toegestaan, moet Lawson vanuit de pitstraat vertrekken.

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Ook Alonso moet race vanuit pitstraat beginnen

Ook Alonso heeft een flinke tegenvaller te verwerken gekregen. Aston Martin heeft op zijn auto de MGU-K, energy store en control electronics vervangen. De Spanjaard had zijn toegestane aantal onderdelen voor deze componenten al overschreden, waardoor een start vanuit de pitstraat noodzakelijk is.

De wijzigingen betekenen dat Alonso vanaf de pitstraat aan de Italiaanse Grand Prix begint. Voor Lawson is de situatie nog iets zuurder: hij zou sowieso al achteraan starten, maar krijgt door de aanpassingen aan zijn Red Bull-ophanging nu helemaal geen plek op de startgrid meer.

Zware opdracht voor Lawson en Alonso

Beide coureurs staan daardoor voor een lastige inhaalrace op Monza. Lawson moet vanaf de uitgang van de pitstraat proberen terrein goed te maken na een weekend waarin hij sowieso al tegen een gridstraf aankeek. Alonso wacht eveneens een zware klus, nadat Aston Martin noodgedwongen meerdere belangrijke onderdelen van zijn auto heeft vervangen.

Voor Red Bull en Aston Martin is het vooral hopen dat Lawson zich snel door het veld kan werken. Op het snelle circuit van Monza zijn inhaalacties mogelijk, maar de Nieuw-Zeelander heeft vanaf de eerste ronde meteen een flinke achterstand goed te maken. Voor Alonso, die een hele matige auto heeft dit seizoen, wordt het een hele lange race op Monza. 

TylaHunter

Posts: 10.901

Tja is lekker populistische taal.

Teams kiezen hier zelf voor en weten wat de straf is dus volledig ingecalculeerd en weinig slag en daadkracht vanuit de FIA te vernemen bij dit besluit.

  • 4
  • 6 sep 2026 - 13:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Liam Lawson Aston Martin Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • RonHymer

    Posts: 344

    Slaat toe?

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 13:19
    • TylaHunter

      Posts: 10.901

      Tja is lekker populistische taal.

      Teams kiezen hier zelf voor en weten wat de straf is dus volledig ingecalculeerd en weinig slag en daadkracht vanuit de FIA te vernemen bij dit besluit.

      • + 4
      • 6 sep 2026 - 13:23

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 631
  • Podiums 9
  • Grand Prix 204
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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