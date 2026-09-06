Liam Lawson en Fernando Alonso moeten de Grand Prix van Italië zondag vanuit de pitstraat starten. Beide coureurs kregen na de kwalificatie te maken met wijzigingen aan hun auto's die onder parc fermé-regels niet zijn toegestaan. Daardoor worden Lawson en Alonso nog verder teruggeworpen voor de race op Monza.

Lawson stond vooraf al op de laatste startplaats nadat hij een gridstraf had gekregen vanwege een motorwissel. Red Bull Racing heeft vervolgens ook nog wijzigingen doorgevoerd aan de achtervleugel en de afstelling van de ophanging van de RB22. Omdat die werkzaamheden tijdens parc fermé niet zijn toegestaan, moet Lawson vanuit de pitstraat vertrekken.

New document: Doc 57 - Infringement - Car 30 - Changes made under parc ferme

Published on 06.09.26 13:01 CET___Escaped_link_6a9d93cda59c7___ ___Escaped_link_6a9d93cda59c9___ ___Escaped_link_6a9d93cda59ca___ ___Escaped_link_6a9d93cda59cb___ 🇮🇹 pic.twitter.com/Hwc8RDb2Hl — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) ___Escaped_link_6a9d93cda59cd___

Ook Alonso moet race vanuit pitstraat beginnen

Ook Alonso heeft een flinke tegenvaller te verwerken gekregen. Aston Martin heeft op zijn auto de MGU-K, energy store en control electronics vervangen. De Spanjaard had zijn toegestane aantal onderdelen voor deze componenten al overschreden, waardoor een start vanuit de pitstraat noodzakelijk is.

De wijzigingen betekenen dat Alonso vanaf de pitstraat aan de Italiaanse Grand Prix begint. Voor Lawson is de situatie nog iets zuurder: hij zou sowieso al achteraan starten, maar krijgt door de aanpassingen aan zijn Red Bull-ophanging nu helemaal geen plek op de startgrid meer.

New document: Doc 56 - Infringement - Car 14 - PU elements changed during Parc Ferme

Published on 06.09.26 12:54 CET#F1 #Formula1 #FIA #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/nY8OwI4JI1 — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) September 6, 2026

Zware opdracht voor Lawson en Alonso

Beide coureurs staan daardoor voor een lastige inhaalrace op Monza. Lawson moet vanaf de uitgang van de pitstraat proberen terrein goed te maken na een weekend waarin hij sowieso al tegen een gridstraf aankeek. Alonso wacht eveneens een zware klus, nadat Aston Martin noodgedwongen meerdere belangrijke onderdelen van zijn auto heeft vervangen.

Voor Red Bull en Aston Martin is het vooral hopen dat Lawson zich snel door het veld kan werken. Op het snelle circuit van Monza zijn inhaalacties mogelijk, maar de Nieuw-Zeelander heeft vanaf de eerste ronde meteen een flinke achterstand goed te maken. Voor Alonso, die een hele matige auto heeft dit seizoen, wordt het een hele lange race op Monza.