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Audi-talent tekent eerste F2-contract

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Audi-talent tekent eerste F2-contract

Audi-talent Freddie Slater zal volgend jaar actief zijn in de Formule 2. De Britse coureur maakte dit jaar indruk in de Formule 3, waar hij op de tweede plaats in het kampioenschap eindigde. Slater zal volgend jaar in de Formule 2 gaan rijden voor het team van Invicta Racing.

Audi staat sinds dit jaar op de Formule 1-grid, en ze willen ook grote talenten opleiden. Ze hebben sinds begin dit jaar één coureur in hun opleidingsprogramma zitten in de persoon van Freddie Slater. Ze steunden Slater dit jaar bij zijn jacht op de titel in de Formule 3, maar de 18-jarige Brit zag de titel afgelopen weekend in Madrid door zijn vingers glippen. Hij eindigde uiteindelijk op de tweede plaats in het kampioenschap achter Ugo Ugochukwu.

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Slater heeft echter voldoende indruk gemaakt, en Audi laat vandaag weten dat hij volgend jaar gaat rijden in de Formule 2. De Brit wordt gezien als een veelbelovend talent, en het lijkt erop dat Audi hem graag wil voorbereiden op het echte werk. Hij zal volgend jaar gaan rijden voor het team van Invicta Racing, dat in de afgelopen jaren de kampioenen in de Formule 2 heeft afgeleverd. Momenteel rijden Ferrari-talent Rafael Camara en Joshua Dürksen voor het team.

Veel vertrouwen van Audi

Slater heeft van Audi nog geen kans gehad in een Formule 1-wagen, maar het team heeft nog wel een aantal rookietrainingen openstaan voor later dit jaar. Eerder dit seizoen kozen ze ervoor Paul Aron te lenen van Alpine voor deze trainingen. Slater was op dat moment echter nog geen achttien jaar, wat wel een vereiste is. Of hij later dit seizoen mag gaan rijden in een F1-bolide, is niet duidelijk. Bij Audi hebben ze echter wel veel vertrouwen in hem, en hij is momenteel nog altijd de enige coureur in het Audi Driver Development Programme. Of er later nog meer coureurs worden toegevoegd, is niet duidelijk.

F1 Nieuws Audi

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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