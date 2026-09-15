Audi-talent Freddie Slater zal volgend jaar actief zijn in de Formule 2. De Britse coureur maakte dit jaar indruk in de Formule 3, waar hij op de tweede plaats in het kampioenschap eindigde. Slater zal volgend jaar in de Formule 2 gaan rijden voor het team van Invicta Racing.

Audi staat sinds dit jaar op de Formule 1-grid, en ze willen ook grote talenten opleiden. Ze hebben sinds begin dit jaar één coureur in hun opleidingsprogramma zitten in de persoon van Freddie Slater. Ze steunden Slater dit jaar bij zijn jacht op de titel in de Formule 3, maar de 18-jarige Brit zag de titel afgelopen weekend in Madrid door zijn vingers glippen. Hij eindigde uiteindelijk op de tweede plaats in het kampioenschap achter Ugo Ugochukwu.

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Wat zijn de plannen?

Slater heeft echter voldoende indruk gemaakt, en Audi laat vandaag weten dat hij volgend jaar gaat rijden in de Formule 2. De Brit wordt gezien als een veelbelovend talent, en het lijkt erop dat Audi hem graag wil voorbereiden op het echte werk. Hij zal volgend jaar gaan rijden voor het team van Invicta Racing, dat in de afgelopen jaren de kampioenen in de Formule 2 heeft afgeleverd. Momenteel rijden Ferrari-talent Rafael Camara en Joshua Dürksen voor het team.

Veel vertrouwen van Audi

Slater heeft van Audi nog geen kans gehad in een Formule 1-wagen, maar het team heeft nog wel een aantal rookietrainingen openstaan voor later dit jaar. Eerder dit seizoen kozen ze ervoor Paul Aron te lenen van Alpine voor deze trainingen. Slater was op dat moment echter nog geen achttien jaar, wat wel een vereiste is. Of hij later dit seizoen mag gaan rijden in een F1-bolide, is niet duidelijk. Bij Audi hebben ze echter wel veel vertrouwen in hem, en hij is momenteel nog altijd de enige coureur in het Audi Driver Development Programme. Of er later nog meer coureurs worden toegevoegd, is niet duidelijk.