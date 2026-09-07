Lando Norris heeft zijn eerdere kritiek op Oscar Piastri na de Grand Prix van Italië teruggenomen. De McLaren-coureur noemde de verdediging van zijn teamgenoot tijdens de race aanvankelijk "gevaarlijk", maar kwam daar na afloop op terug. Volgens Norris was zijn reactie vooral ingegeven door de adrenaline van het moment.

Norris en Piastri waren in de slotfase van de race verwikkeld in een stevig gevecht om de vierde plaats. Bij een poging om Piastri in te halen, kwam Norris met twee wielen op het gras terecht. Via de boordradio liet de Brit direct weten dat hij de verdediging van zijn teamgenoot te ver vond gaan. Piastri kreeg ondertussen van zijn engineer de opdracht om het duel netjes te houden.

Norris komt terug op 'gevaarlijke' verdediging Piastri

Op de voorlaatste ronde probeerde Norris aan de binnenkant voorbij te gaan bij Piastri. De Australiër verdedigde stevig, waarna Norris met twee wielen naast de baan belandde. "Hij duwde me van de baan. Dat was heel gevaarlijk. Hij kwam weer naar me toe nadat ik aan de binnenkant zat", klonk het op de boordradio van de regerend wereldkampioen.

Na afloop bleek Norris echter een stuk milder. De McLaren-coureur erkende dat zijn eerste reactie vooral kwam doordat hij midden in het gevecht zat. "Nee, het was prima. Ik moet het nog even terugkijken, maar vanuit de auto lijkt alles anders. Als iemand eerst wat ruimte laat en daarna weer naar je toe komt, voelt dat bij 200 kilometer per uur meteen heel anders."

"Op het moment zelf, terwijl je half op het gras zit, besef je niet hoe snel het verkeerd kan aflopen. Het was gewoon de hitte van het moment. Uiteindelijk was het een eerlijk gevecht en hebben we een goed resultaat gehaald uit een lastige race."

Piastri wijst naar energie als oorzaak van verlies

Piastri kijkt eveneens terug op een spannend duel met zijn teamgenoot. De Australiër moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats, nadat Norris hem op de laatste ronde alsnog wist te passeren. Volgens Piastri speelde vooral het energiebeheer van de McLarens een belangrijke rol in het duel.

"Het was een goed gevecht, met veel momenten waarop we elkaar afwisselden. Op de laatste ronde moet je altijd een gok nemen met de energie. We kozen allebei voor een andere aanpak en daardoor kon Lando voorbij. Ik dacht dat ik nog een kans zou krijgen om hem terug te pakken, maar ik kwam uiteindelijk net tekort. De volgende keer weet ik in ieder geval wat ik anders zou doen."

McLaren verzamelde in Monza 22 punten, maar kon opnieuw niet tippen aan Mercedes. Norris zag dat er nog werk aan de winkel is bij de renstal. "Mercedes zit op dit soort circuits nog altijd in een andere klasse dan wij. Dat is frustrerend, zeker omdat we de afgelopen races veel dichter bij de top zaten. We wisten vooraf al dat Monza lastig zou worden, dus het is geen verrassing."

"Vooral in de langzame en middelhoge bochten moeten we beter worden. De stabiliteit van de auto is nog niet goed genoeg en ook op de rechte stukken missen we snelheid. Als we dat kunnen verbeteren, hebben we al een groot deel van het probleem opgelost."