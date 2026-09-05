De FIA-stewards hebben hard ingegrepen in het onderzoek naar Oscar Piastri. De Australiër had de derde tijd genoteerd in de kwalificatie op het circuit van Monza, maar hij moest zich ook melden voor het blokkeren van Liam Lawson. Dat levert hem nu een gridstraf van drie plaatsen op.

Piastri ging de fout in in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Australische McLaren-coureur ging aan de kant voor naderend verkeer, maar stuurde de racelijn in de eerste bocht weer op, terwijl Lawson er op dat moment aankwam. Hiermee verpestte hij het rondje van de Nieuw-Zeelandse Red Bull-coureur, die hierdoor werd uitgeschakeld in Q2.

Wat was er aan de hand?

Piastri wist zich nog als derde te kwalificeren, maar wist dat hem een straf boven het hoofd hing. Na afloop meldde hij zich bij de stewards, waar al het beschikbare bewijsmateriaal werd bekeken. Volgens de stewards had Piastri vanaf de pitmuur te horen gekregen dat Max Verstappen, Lawson en Carlos Sainz bezig waren met een snelle ronde. Sainz maakte echter een pitstop, en Piastri kreeg te horen dat hij moest blijven opletten voor de twee aanstormende Red Bulls.

Piastri gaf bij de stewards echter aan dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de twee Red Bulls van Lawson en Verstappen bezig waren met een snelle ronde. Hij realiseerde zich pas toen hij bijna in bocht een was dat Verstappen met een snelle ronde bezig was. Hij liet de viervoudig wereldkampioen er netjes langs, maar kreeg het daarna niet voor elkaar om tijdig aan de kant te gaan voor de aanstormende Lawson.

Wat is het eindoordeel?

De conclusie van de stewards was dan ook dat Piastri hier meer aan had kunnen doen, en hij ontvangt een gridstraf van drie plaatsen voor de Grand Prix van morgen. Hierdoor schuiven de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton en Verstappen een plekje op op de grid.