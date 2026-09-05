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FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Piastri

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FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Piastri

De FIA-stewards hebben hard ingegrepen in het onderzoek naar Oscar Piastri. De Australiër had de derde tijd genoteerd in de kwalificatie op het circuit van Monza, maar hij moest zich ook melden voor het blokkeren van Liam Lawson. Dat levert hem nu een gridstraf van drie plaatsen op.

Piastri ging de fout in in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Australische McLaren-coureur ging aan de kant voor naderend verkeer, maar stuurde de racelijn in de eerste bocht weer op, terwijl Lawson er op dat moment aankwam. Hiermee verpestte hij het rondje van de Nieuw-Zeelandse Red Bull-coureur, die hierdoor werd uitgeschakeld in Q2.

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Wat was er aan de hand?

Piastri wist zich nog als derde te kwalificeren, maar wist dat hem een straf boven het hoofd hing. Na afloop meldde hij zich bij de stewards, waar al het beschikbare bewijsmateriaal werd bekeken. Volgens de stewards had Piastri vanaf de pitmuur te horen gekregen dat Max Verstappen, Lawson en Carlos Sainz bezig waren met een snelle ronde. Sainz maakte echter een pitstop, en Piastri kreeg te horen dat hij moest blijven opletten voor de twee aanstormende Red Bulls.

Piastri gaf bij de stewards echter aan dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de twee Red Bulls van Lawson en Verstappen bezig waren met een snelle ronde. Hij realiseerde zich pas toen hij bijna in bocht een was dat Verstappen met een snelle ronde bezig was. Hij liet de viervoudig wereldkampioen er netjes langs, maar kreeg het daarna niet voor elkaar om tijdig aan de kant te gaan voor de aanstormende Lawson.

Wat is het eindoordeel?

De conclusie van de stewards was dan ook dat Piastri hier meer aan had kunnen doen, en hij ontvangt een gridstraf van drie plaatsen voor de Grand Prix van morgen. Hierdoor schuiven de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton en Verstappen een plekje op op de grid.

F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Italië 2026

Reacties (4)

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  • Cherokee

    Posts: 5.409

    Dat zat er aan te komen.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 18:33
  • Pleen

    Posts: 974

    Bij elke chicane of hairpin lijkt het me haast logisch om daar vaart te maken en niet als een zondagsrijder doorheen te komen. Je verpest zo een ander z'n run, zeker tijdens de kwali. Ik zag het gebeuren en dacht meteen: wat een lullo! Er zitten niet voor niets spiegels op de auto. Maak er gebruik van!

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 19:22
    • StevenQ

      Posts: 10.717

      Je zou ook rechtdoor kunnen steken als het toch geen snelle ronde is, dan zit je ook niet in de weg

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 19:42
  • bvonk2

    Posts: 290

    Jammer, had een goede ronde gezet in Q3. Maar helaas horen dit soort dingen erbij.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 19:27

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Pos
Team
Punten
1
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425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 903
  • Podiums 28
  • Grand Prix 82
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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