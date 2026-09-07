De naam Michael Schumacher blijft onlosmakelijk verbonden met Monza en Ferrari. Dit weekend keert de Formule 1 terug naar het Italiaanse circuit, waar de Duitser in het verleden meerdere historische momenten beleefde. Zijn broer Ralf Schumacher kijkt met veel emotie terug op de nalatenschap van de zevenvoudig wereldkampioen.

Het is inmiddels dertig jaar geleden dat Michael zijn eerste Grand Prix voor Ferrari reed. Ook zijn laatste overwinning in de Formule 1 kwam in 2006 op Monza, waarna hij zijn afscheid van de koningsklasse aankondigde. Ralf blikte tegenover Sky Sports F1 terug op de prestaties van zijn broer en de enorme druk die bij Ferrari kwam kijken.

'Michael werd juist beter onder druk'

"Het is heel emotioneel om die beelden opnieuw te zien. Je vergeet na verloop van tijd wat iemand allemaal heeft bereikt, omdat de Formule 1 zo snel doorgaat. Maar wanneer je die beelden terugziet, realiseer je je opnieuw hoe bijzonder Michael was. Hij was één van de grootste coureurs aller tijden."

Volgens Ralf was vooral de manier waarop Michael met druk omging indrukwekkend. Tijdens zijn laatste overwinning op Monza wist de Duitser ondanks de enorme verwachtingen te presteren. "Het was ontzettend zwaar, maar Michael werd juist beter wanneer de druk toenam. Bij Ferrari is die druk enorm. Dat geldt voor de coureurs, maar ook voor de teambazen en de rest van het team. De emoties van de Ferrari-fans en heel Italië zijn ongekend. Ik heb in de Formule 1 nooit iets meegemaakt dat daarmee te vergelijken is."

'Mijn enige idool was mijn broer'

Ralf vertelt daarnaast hoe groot de invloed van Michael op zijn eigen carrière is geweest. Ondanks het leeftijdsverschil van zesënhalf jaar was zijn oudere broer zijn grote voorbeeld. "Mensen vroegen mij altijd wie mijn idool was. Ik had eigenlijk maar één antwoord: Michael. Alles wat ik over racen wist, heeft hij mij geleerd. Hij gaf altijd honderd procent en geloofde in zichzelf, maar vergat tegelijkertijd nooit de mensen om zich heen."

Volgens Ralf was juist die combinatie één van Michaels grootste kwaliteiten. De zevenvoudig wereldkampioen wist niet alleen zelf op topniveau te presteren, maar kreeg ook een heel team achter zich. "In die tijd had een coureur veel meer invloed op de ontwikkeling van de auto. Je moest zelf aanvoelen wat er beter kon en aangeven welke richting het team op moest. Dat was één van Michaels grote krachten. Hij kende bovendien iedereen binnen het team. Hij wist precies wie welke rol had en kon iedereen voor hetzelfde doel laten werken."

Ralf haalt ook de overstap van Michael naar Ferrari in 1996 aan. De Duitser verruilde Benetton voor een team dat op dat moment nog niet tot de absolute top behoorde. "Ik herinner me dat Michael en ik in de keuken zaten en hij mij vroeg wat ik zou doen. Hij kon naar McLaren, maar daar zat Ron Dennis. Ferrari was een enorm risico, maar tegelijkertijd wilde hij die uitdaging aangaan."

Die keuze bleek uiteindelijk bepalend voor de geschiedenis van Ferrari. Michael won al in zijn eerste seizoen voor de Italiaanse renstal op Monza en groeide uit tot een van de grootste iconen uit de historie van het merk. "Het was een zwaar jaar, want de verwachtingen waren gigantisch. Zelfs Jean Todt stond onder druk. Daarna begonnen ze het team langzaam om te draaien en dat was geweldig om te zien. Wanneer je hier met Michael op het podium stond, merkte je dat niemand om iets anders gaf. Het draaide alleen om Ferrari en Michael. Dat gevoel was fantastisch."