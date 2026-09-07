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Ralf Schumacher emotioneel: "Michael was mijn idool"

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Ralf Schumacher emotioneel: "Michael was mijn idool"

De naam Michael Schumacher blijft onlosmakelijk verbonden met Monza en Ferrari. Dit weekend keert de Formule 1 terug naar het Italiaanse circuit, waar de Duitser in het verleden meerdere historische momenten beleefde. Zijn broer Ralf Schumacher kijkt met veel emotie terug op de nalatenschap van de zevenvoudig wereldkampioen.

Het is inmiddels dertig jaar geleden dat Michael zijn eerste Grand Prix voor Ferrari reed. Ook zijn laatste overwinning in de Formule 1 kwam in 2006 op Monza, waarna hij zijn afscheid van de koningsklasse aankondigde. Ralf blikte tegenover Sky Sports F1 terug op de prestaties van zijn broer en de enorme druk die bij Ferrari kwam kijken.

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'Michael werd juist beter onder druk'

"Het is heel emotioneel om die beelden opnieuw te zien. Je vergeet na verloop van tijd wat iemand allemaal heeft bereikt, omdat de Formule 1 zo snel doorgaat. Maar wanneer je die beelden terugziet, realiseer je je opnieuw hoe bijzonder Michael was. Hij was één van de grootste coureurs aller tijden."

Volgens Ralf was vooral de manier waarop Michael met druk omging indrukwekkend. Tijdens zijn laatste overwinning op Monza wist de Duitser ondanks de enorme verwachtingen te presteren. "Het was ontzettend zwaar, maar Michael werd juist beter wanneer de druk toenam. Bij Ferrari is die druk enorm. Dat geldt voor de coureurs, maar ook voor de teambazen en de rest van het team. De emoties van de Ferrari-fans en heel Italië zijn ongekend. Ik heb in de Formule 1 nooit iets meegemaakt dat daarmee te vergelijken is."

'Mijn enige idool was mijn broer'

Ralf vertelt daarnaast hoe groot de invloed van Michael op zijn eigen carrière is geweest. Ondanks het leeftijdsverschil van zesënhalf jaar was zijn oudere broer zijn grote voorbeeld. "Mensen vroegen mij altijd wie mijn idool was. Ik had eigenlijk maar één antwoord: Michael. Alles wat ik over racen wist, heeft hij mij geleerd. Hij gaf altijd honderd procent en geloofde in zichzelf, maar vergat tegelijkertijd nooit de mensen om zich heen."

Volgens Ralf was juist die combinatie één van Michaels grootste kwaliteiten. De zevenvoudig wereldkampioen wist niet alleen zelf op topniveau te presteren, maar kreeg ook een heel team achter zich. "In die tijd had een coureur veel meer invloed op de ontwikkeling van de auto. Je moest zelf aanvoelen wat er beter kon en aangeven welke richting het team op moest. Dat was één van Michaels grote krachten. Hij kende bovendien iedereen binnen het team. Hij wist precies wie welke rol had en kon iedereen voor hetzelfde doel laten werken."

Ralf haalt ook de overstap van Michael naar Ferrari in 1996 aan. De Duitser verruilde Benetton voor een team dat op dat moment nog niet tot de absolute top behoorde. "Ik herinner me dat Michael en ik in de keuken zaten en hij mij vroeg wat ik zou doen. Hij kon naar McLaren, maar daar zat Ron Dennis. Ferrari was een enorm risico, maar tegelijkertijd wilde hij die uitdaging aangaan."

Die keuze bleek uiteindelijk bepalend voor de geschiedenis van Ferrari. Michael won al in zijn eerste seizoen voor de Italiaanse renstal op Monza en groeide uit tot een van de grootste iconen uit de historie van het merk. "Het was een zwaar jaar, want de verwachtingen waren gigantisch. Zelfs Jean Todt stond onder druk. Daarna begonnen ze het team langzaam om te draaien en dat was geweldig om te zien. Wanneer je hier met Michael op het podium stond, merkte je dat niemand om iets anders gaf. Het draaide alleen om Ferrari en Michael. Dat gevoel was fantastisch."

Rimmer

Posts: 13.477

Michael was de Max Verstappen van zijn tijd. In welke auto hij ook stapte, men verwachtte prestaties. En prestaties leverde Michael, keer op keer. In een tijd dat eraf vliegen nog de dood kon betekenen en op het randje rijden betekende dat je kat-achtige reflexen moest hebben. Een tijd waarin het... [Lees verder]

  • 1
  • 7 sep 2026 - 21:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Michael Schumacher Ralf Schumacher Ferrari GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.847

    Mooi verhaal en ja het klopt, was meer nog analoog tijdperk en voor mij dus daarom des te knapper gedaan dan de huidige laptop auto's, techniek etc.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 19:41
  • Regenrace

    Posts: 2.919

    Hmm beetje overdreven allemaal.
    Hoezo "Het was een zwaar jaar, want de verwachtingen waren gigantisch?"
    Ferrari was al 15 jaar geen kampioen meer, en eigenlijk een leuke subtopper dat gemiddeld op de 3e of 4e plaats eindigde
    Dat draai je in 1 jaar echt niet om. Ieder die die verwachtingen wel had is niet goed bij zijn hoofd.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 20:09
    • Rimmer

      Posts: 13.477

      Michael was de Max Verstappen van zijn tijd. In welke auto hij ook stapte, men verwachtte prestaties. En prestaties leverde Michael, keer op keer. In een tijd dat eraf vliegen nog de dood kon betekenen en op het randje rijden betekende dat je kat-achtige reflexen moest hebben. Een tijd waarin het publiek oordopjes droeg om niet met bloedende oren naar huis te gaan. Een tijd waarin een vliegende Fin je lachend met 340 km/u van de andere kant inhaalde terwijl je zelf net iemand inhaalde. Dat waren nog eens tijden en Michael was de grootste en meest menselijke van hen allemaal.

      • + 1
      • 7 sep 2026 - 21:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 3 jan 1969 (57)
  • Geb. plaats Hürth, Duitsland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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