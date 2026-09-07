user icon
icon

Slecht nieuws voor Red Bull: Hadjar ontbreekt ook in Madrid

<< Naar nieuwsoverzicht
Slecht nieuws voor Red Bull: Hadjar ontbreekt ook in Madrid

Isack Hadjar kan aankomend weekend niet deelnemen aan de Spaanse Grand Prix in Madrid. De Fransman is nog altijd niet hersteld van zijn polsblessure die hem ook aan de kant hield in Zandvoort en Monza. Liam Lawson is aankomend weekend op de Madring weer de teamgenoot van Max Verstappen.

Hadjar raakte vlak voor de Nederlandse Grand Prix geblesseerd aan zijn pols, waarna hij in eerste instantie slechts één race leek te missen. Al snel werd duidelijk dat Red Bull geen risico wilde nemen, en reed de jonge Fransman ook niet in Monza. Al snel lekte uit dat Hadjar waarschijnlijk ook de race in Madrid zou missen, en dat heeft Red Bull nu bevestigd.

Meer over Red Bull Racing Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 Verstappen snapt niets van FIA-uitspraak: "Niet te verklaren"

Verstappen snapt niets van FIA-uitspraak: "Niet te verklaren"

6 sep

Wat is er aan de hand?

Red Bull laat in een statement weten dat Hadjar na de Grands Prix van Nederland en Italië, ook niet in actie zal komen in Spanje. Volgens de Oostenrijkse renstal verloopt de revalidatie van Hadjar positief, maar is hij nog niet klaar om te rijden. Wel zal hij volgens Red Bull aanwezig zijn in Madrid om het team te supporten. Hij was afgelopen weekend in Monza afwezig, maar liet wel zijn gezicht zien tijdens de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort.

Red Bull stelt dat ze ernaar uitkijken om Hadjar snel weer te verwelkomen achter het stuur van de auto. Het lijkt erop dat hij pas weer kan rijden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, die over een paar weken op het programma staat. Hadjar is er dan bijna een maand uit geweest, en het is nooit echt duidelijk geworden wat hij had gedaan.

Lawson & Tsunoda

Hadjar wordt weer vervangen door Liam Lawson, die tot nu toe wisselend heeft gepresteerd bij Red Bull. Lawson wordt op zijn beurt bij Racing Bulls vervangen door Yuki Tsunoda, die aardige dingen laat zien. Afgelopen weekend pakte de Japanner een puntje in Monza, al heeft Audi nog wel een protest aangetekend tegen het feit dat hij geen straf kreeg voor het veroorzaken van een extra opwarmronde bij de herstart.

Pietje Bell

Posts: 36.618

En ook slecht nieuws voor Leclerc.
Na die crash van 60G gisteren moest hij zich vandaag helemaal laten onderzoeken.
Hij voelde zich ook naar gisteravond, wat heel begrijpelijk is.
Een Ferrari insider 🐦‍⬛had nog meer nieuws en dat was niet goed. Over de wagen.

https://ibb.co/CpgC8nq7

  • 4
  • 7 sep 2026 - 20:01
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 67.674

    Krijg nou tieten!

    Het zou woensdag pas bekend worden gemaakt. Daar gaat twee dagen aan gokplezier in het putje...

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 19:30
  • Erwinnaar

    Posts: 5.847

    En zo blijft Doornbos rercordhouder van het minste aantal races voor RBR.

    • + 3
    • 7 sep 2026 - 19:38
  • Pietje Bell

    Posts: 36.618

    En ook slecht nieuws voor Leclerc.
    Na die crash van 60G gisteren moest hij zich vandaag helemaal laten onderzoeken.
    Hij voelde zich ook naar gisteravond, wat heel begrijpelijk is.
    Een Ferrari insider 🐦‍⬛had nog meer nieuws en dat was niet goed. Over de wagen.

    ibb.co/CpgC8nq7

    • + 4
    • 7 sep 2026 - 20:01
    • Pietje Bell

      Posts: 36.618

      Nog een bericht van het vogeltje:

      Charles got the OK to race in Madrid.

      Nou, dat is iig een goed bericht.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 20:36
  • koppie toe

    Posts: 5.564

    Dit is de bevestiging van het bericht van vanmorgen?

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 20:43

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar