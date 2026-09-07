Isack Hadjar kan aankomend weekend niet deelnemen aan de Spaanse Grand Prix in Madrid. De Fransman is nog altijd niet hersteld van zijn polsblessure die hem ook aan de kant hield in Zandvoort en Monza. Liam Lawson is aankomend weekend op de Madring weer de teamgenoot van Max Verstappen.

Hadjar raakte vlak voor de Nederlandse Grand Prix geblesseerd aan zijn pols, waarna hij in eerste instantie slechts één race leek te missen. Al snel werd duidelijk dat Red Bull geen risico wilde nemen, en reed de jonge Fransman ook niet in Monza. Al snel lekte uit dat Hadjar waarschijnlijk ook de race in Madrid zou missen, en dat heeft Red Bull nu bevestigd.

Wat is er aan de hand?

Red Bull laat in een statement weten dat Hadjar na de Grands Prix van Nederland en Italië, ook niet in actie zal komen in Spanje. Volgens de Oostenrijkse renstal verloopt de revalidatie van Hadjar positief, maar is hij nog niet klaar om te rijden. Wel zal hij volgens Red Bull aanwezig zijn in Madrid om het team te supporten. Hij was afgelopen weekend in Monza afwezig, maar liet wel zijn gezicht zien tijdens de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort.

Red Bull stelt dat ze ernaar uitkijken om Hadjar snel weer te verwelkomen achter het stuur van de auto. Het lijkt erop dat hij pas weer kan rijden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, die over een paar weken op het programma staat. Hadjar is er dan bijna een maand uit geweest, en het is nooit echt duidelijk geworden wat hij had gedaan.

Lawson & Tsunoda

Hadjar wordt weer vervangen door Liam Lawson, die tot nu toe wisselend heeft gepresteerd bij Red Bull. Lawson wordt op zijn beurt bij Racing Bulls vervangen door Yuki Tsunoda, die aardige dingen laat zien. Afgelopen weekend pakte de Japanner een puntje in Monza, al heeft Audi nog wel een protest aangetekend tegen het feit dat hij geen straf kreeg voor het veroorzaken van een extra opwarmronde bij de herstart.