De FIA-stewards hebben een besluit genomen over het incident tussen Lance Stroll en Lando Norris in de tweede vrije training op het circuit van Monza. Stroll reed daar Norris in de weg, en zorgde daarmee voor een gevaarlijke situatie. De Canadese Aston Martin-coureur heeft een waarschuwing ontvangen.

De eerste twee vrije trainingen op het circuit van Monza verliepen redelijk probleemloos. In de tweede vrije training ging het echter bijna mis toen Lance Stroll niet in zijn spiegels leek te kijken. De Canadees stuurde in voor de eerste bocht, maar had niet door dat Lando Norris nog volgas reed en op precies hetzelfde punt de bocht in wilde gaan. Norris moest uitwijken, belandde met twee wielen op het gras, maar kreeg de auto weer onder controle.

Wat hebben de stewards gedaan?

De stewards besloten een onderzoek te openen naar het incident en na afloop werd er gesproken met de betrokkenen. De FIA-stewards laten weten dat ze met Stroll en een vertegenwoordiger van het team van Aston Martin hebben gesproken. Daarnaast hebben ze alle beschikbare data en beelden goed bekeken, en hebben ze aan de hand daarvan een uitspraak gedaan.

Wat is er besloten?

Volgens de vertegenwoordiger van Aston Martin gingen ze ervan uit dat Norris zou beginnen aan een cool down lap. Dit was echter niet het geval, omdat Norris met de voet op het gas bleef doorrijden na het passeren van de streep. Norris kwam nog in volle vaart aanrijden in bocht 1, waar hij Stroll op zijn pad vond. Volgens de stewards reed Stroll hier onnodig in de weg, en dat is tegen de regels. De stewards hebben besloten om zowel Stroll als Aston Martin een formele waarschuwing te geven.

Deze straffen liggen in lijn met wat de regels voorschrijven. Aangezien de gevolgen van zo'n incident in een vrije training klein zijn, worden er meestal dit soort straffen uitgedeeld na deze sessies.