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FIA-stewards nemen besluit na incident met Norris en Stroll

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FIA-stewards nemen besluit na incident met Norris en Stroll

De FIA-stewards hebben een besluit genomen over het incident tussen Lance Stroll en Lando Norris in de tweede vrije training op het circuit van Monza. Stroll reed daar Norris in de weg, en zorgde daarmee voor een gevaarlijke situatie. De Canadese Aston Martin-coureur heeft een waarschuwing ontvangen.

De eerste twee vrije trainingen op het circuit van Monza verliepen redelijk probleemloos. In de tweede vrije training ging het echter bijna mis toen Lance Stroll niet in zijn spiegels leek te kijken. De Canadees stuurde in voor de eerste bocht, maar had niet door dat Lando Norris nog volgas reed en op precies hetzelfde punt de bocht in wilde gaan. Norris moest uitwijken, belandde met twee wielen op het gras, maar kreeg de auto weer onder controle.

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Wat hebben de stewards gedaan?

De stewards besloten een onderzoek te openen naar het incident en na afloop werd er gesproken met de betrokkenen. De FIA-stewards laten weten dat ze met Stroll en een vertegenwoordiger van het team van Aston Martin hebben gesproken. Daarnaast hebben ze alle beschikbare data en beelden goed bekeken, en hebben ze aan de hand daarvan een uitspraak gedaan.

Wat is er besloten?

Volgens de vertegenwoordiger van Aston Martin gingen ze ervan uit dat Norris zou beginnen aan een cool down lap. Dit was echter niet het geval, omdat Norris met de voet op het gas bleef doorrijden na het passeren van de streep. Norris kwam nog in volle vaart aanrijden in bocht 1, waar hij Stroll op zijn pad vond. Volgens de stewards reed Stroll hier onnodig in de weg, en dat is tegen de regels. De stewards hebben besloten om zowel Stroll als Aston Martin een formele waarschuwing te geven.

Deze straffen liggen in lijn met wat de regels voorschrijven. Aangezien de gevolgen van zo'n incident in een vrije training klein zijn, worden er meestal dit soort straffen uitgedeeld na deze sessies.

schwantz34

Posts: 42.776

Ow, dus dat Stroll met een slakkegangetje de racelijn opgaat zonder in zijn spiegel te kijken, waardoor Lando als de sodemieter zijn rem los moet laten om hem door het gras te kunnen ontwijken om daardoor een megaklapper te voorkomen is slechts een reprimande waard?

Nou ken ik toevallig een cour... [Lees verder]

  • 2
  • 4 sep 2026 - 20:49
F1 Nieuws Lance Stroll Lando Norris McLaren Aston Martin GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.959

    Goed dat ze Lance niet straffen. Hij hoort namelijk echt thuis in de F1 en men moet hem echt eens wat meer leren waarderen. Hij doet het toch al jaren best goed? Ik snap de kritieken allemaal niet zo en vindt dat hij de komende 30 jaar een stoeltje verdient.

    Dat ze geen straf geven heeft ook niets met Lawrence te maken. En als Alonso zegt dat Lance een toekomstig wereldkampioen is dan geloof ik dat. Dat zegt hij heus niet voor niets, hoor.

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 20:29
    • Need5Speed

      Posts: 4.432

      Stroll is niet het grootste licht in het veld, maar het team had hem moeten waarschuwen voor Norris.
      En natuurlijk had hij even in de spiegels kunnen kijken. Aan de andere kant, ik kan me voorstellen dat hij voorzichtig is met in spiegels kijken.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 20:34
  • schwantz34

    Posts: 42.776

    Ow, dus dat Stroll met een slakkegangetje de racelijn opgaat zonder in zijn spiegel te kijken, waardoor Lando als de sodemieter zijn rem los moet laten om hem door het gras te kunnen ontwijken om daardoor een megaklapper te voorkomen is slechts een reprimande waard?

    Nou ken ik toevallig een coureur (ben zijn naam ff kwijt), bij wie in de afgelopen jaren echt voor heel veel minder serieuze incidenten de gridstraffen hem links en rechts om de oren vlog...

    ach laat ook maar......

    • + 2
    • 4 sep 2026 - 20:49

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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 325
  • Podiums 3
  • Grand Prix 203
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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McLaren
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