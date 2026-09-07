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Montoya trekt conclusie: "Leclerc en Hamilton hebben geen relatie meer bij Ferrari"

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Montoya trekt conclusie: "Leclerc en Hamilton hebben geen relatie meer bij Ferrari"

Ferrari beleefde tijdens de Grand Prix van Italië een dramatische thuisrace. Charles Leclerc viel al vroeg uit na een crash, terwijl Lewis Hamilton uiteindelijk niet verder kwam dan de zesde plaats. Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya moeten beide Ferrari-coureurs snel om tafel na het incident in de openingsfase.

Hamilton en Leclerc startten vanaf de tweede startrij en leken goede kansen te hebben op een podiumplaats. Daar kwam echter al snel een einde aan. Hamilton probeerde Leclerc aan de buitenkant te passeren, maar de Monegask stuurde naar buiten en dwong zijn teamgenoot het grind in. Hamilton viel daardoor terug naar de tiende plaats. Kort daarna ging het ook mis bij Leclerc, die crashte bij de Parabolica en de rode vlag veroorzaakte.

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Montoya ziet geen 'relatie' tussen Ferrari-coureurs

Volgens Montoya zit er duidelijk spanning tussen de twee Ferrari-coureurs. De Colombiaan reageerde veelzeggend toen hij bij F1TV werd gevraagd naar de relatie tussen Leclerc en Hamilton. "Welke relatie?", vroeg Montoya zich af. Volgens hem moet Ferrari ingrijpen voordat de situatie verder escaleert.

"Niet alleen Frédéric Vasseur, maar ook de mensen boven hem moeten ingrijpen. Charles en Lewis moeten deze week naar Maranello komen en samen om tafel gaan. Er moet een serieus gesprek plaatsvinden", stelt Montoya. "Charles zei dat hij Lewis behandelde zoals iedere andere coureur, maar het is je teamgenoot. Je moet respect hebben voor je teamgenoot én voor het team."

Montoya begrijpt tegelijkertijd waarom Leclerc zo hard verdedigde. De Grand Prix van Italië is voor Ferrari en de Tifosi een van de belangrijkste races van het jaar. "Ik zou waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan als Charles. Vroeger keek ik ook nooit naar het grotere plaatje. Het ging bij mij vooral om mezelf. Maar uiteindelijk moet je beseffen dat je in Monza rijdt, voor de Tifosi. Dan wil je natuurlijk je teamgenoot verslaan."

'Ze moeten hier echt mee stoppen'

Toch vindt Montoya dat Leclerc uiteindelijk te ver ging. De Ferrari-coureur verdedigde zijn positie hard tegen Hamilton en kwam later in de Parabolica met zijn auto buiten de ideale lijn terecht. Daar verloor hij de controle en belandde hij in de muur.

"Charles verdedigde alsof zijn leven ervan afhing. Hij kwam in de Parabolica iets te wijd, raakte het vuil naast de baan en verloor vervolgens de controle over zijn Ferrari. Het is ontzettend zuur, maar dit is precies waarom ze met elkaar moeten praten", aldus Montoya.

Voor Ferrari werd het daardoor een bijzonder pijnlijke thuisrace. Leclerc viel uit en Hamilton moest zich tevredenstellen met de zesde plaats. Bovendien was er later nog frustratie bij Hamilton over de strategie van Ferrari. De Italiaanse renstal zal na Monza dan ook genoeg te bespreken hebben, waarbij vooral de verstandhouding tussen de twee coureurs onder een vergrootglas ligt.

Rimmer

Posts: 13.476

Lec deed niks fout. Lewis prikte hem ertussen terwijl er geen ruimte was. Dat is duiken in een niet bestand gat en dan kom je bij de volgende bocht automatisch aan de buitenkant uit en ben je gezien. Lewis wilde dat Lec hem erlangs liet en daarmee zelf plaatsen zou verliezen. Dat gaat Lec natuurl... [Lees verder]

  • 1
  • 7 sep 2026 - 17:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (8)

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  • shakedown

    Posts: 1.992

    Die twee hebben een hekel aan elkaar... Al vanaf het moment dat Hamilton binnen kwam..

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 17:03
    • The Wolf

      Posts: 1.482

      heb het even nagezocht; Charles Leclerc heeft geen Ferrari F40 in z'n persoonlijke autocollectie. En Lewis wel, en dat hij afgelopen vrijdag zo stond te poseren met dat ding heeft gezorgd voor een rooie waas voor de ogen bij Charles. Hij mocht Lewis sowieso al niet maar nu is het helemaal bal.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 17:09
  • The Wolf

    Posts: 1.482

    Bocht 2 incident stelde niet veel voor, Leclerc had de radius van de bocht nóg wat kleiner kunnen maken en zijn teammaat meer ruimte geven maar dan werd hij zelf door driekwart van het veld voorbij gereden. Deel van de verantwoordelijkheid lag ook bij Lewis die 'm daar gevaarlijk aan de buitenkant liet staan. Op die manier een aanval plaatsen bij een teamgenoot als Leclerc is misschien ook niet handig.
    En ja Leclerc die 'm vervolgens in de banden zet dat was weer de kers op de taart. Verstappen in Zandvoort was een pijnlijke voor het thuispubliek. Maar bij Leclerc lijkt het wel alsof hij altijd een hit or miss rijder blijft.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 17:05
  • Rimmer

    Posts: 13.476

    Lec deed niks fout. Lewis prikte hem ertussen terwijl er geen ruimte was. Dat is duiken in een niet bestand gat en dan kom je bij de volgende bocht automatisch aan de buitenkant uit en ben je gezien. Lewis wilde dat Lec hem erlangs liet en daarmee zelf plaatsen zou verliezen. Dat gaat Lec natuurlijk niet doen, niemand zou dat doen. Al helemaal niet daar in die race. Olie domme egoïstische actie van Lewis die hem zijn race kostte en definitief de titel. Voor zover daar nog kans op was.
    Elders berichten media dat Vasseur nu op de schopstoel zit en Horner zich warmloopt. Geen idee of dat realistisch is maar als ze Horner strikken en hem in grote lijnen carte blanche geven dan zou Ferrari over een jaar of twee a drie weer echt voor de titels kunnen gaan. Zeker als ze een topper als Antonelli of Verstappen weten te strikken.

    • + 1
    • 7 sep 2026 - 17:39
    • Regenrace

      Posts: 2.917

      Dat is ook maar een zienswijze. Hamilton gebruikte min of meer zijn ellebogen in bocht 1 en Leclerc liet vervolgens fijntjes weten dat ie daarvan niet was gediend.

      Maar er gingen meerdere coureurs zij aan zij door bocht 1 en 2, en gezien het vroege stadium van de race, dachten de meesten : Leven en laten leven. Alleen Leclec reed toch wel duidelijk andere lijnen.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 18:07
    • schwantz34

      Posts: 42.807

      Dat Kimi ooit voor Ferrari gaat rijden zie ik nog wel gebeuren, maar Max (met zijn immer zeer uitgesproken mening wat totaal niet bij Ferrari kan, mag, en past) zal echt never nooit overstappen naar dat Italiaanse met politiek doordrenkte wespennest, no way!

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 18:09
  • Larry Perkins

    Posts: 67.664

    Juan Snuifmafketel

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 17:46
  • schwantz34

    Posts: 42.807

    Juan Pablo " Don't Talk Just Kiss"
    "Right" said Fred!

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 18:01

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Alpine F1
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-
Bahrein
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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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