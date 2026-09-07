Ferrari beleefde tijdens de Grand Prix van Italië een dramatische thuisrace. Charles Leclerc viel al vroeg uit na een crash, terwijl Lewis Hamilton uiteindelijk niet verder kwam dan de zesde plaats. Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya moeten beide Ferrari-coureurs snel om tafel na het incident in de openingsfase.

Hamilton en Leclerc startten vanaf de tweede startrij en leken goede kansen te hebben op een podiumplaats. Daar kwam echter al snel een einde aan. Hamilton probeerde Leclerc aan de buitenkant te passeren, maar de Monegask stuurde naar buiten en dwong zijn teamgenoot het grind in. Hamilton viel daardoor terug naar de tiende plaats. Kort daarna ging het ook mis bij Leclerc, die crashte bij de Parabolica en de rode vlag veroorzaakte.

Montoya ziet geen 'relatie' tussen Ferrari-coureurs

Volgens Montoya zit er duidelijk spanning tussen de twee Ferrari-coureurs. De Colombiaan reageerde veelzeggend toen hij bij F1TV werd gevraagd naar de relatie tussen Leclerc en Hamilton. "Welke relatie?", vroeg Montoya zich af. Volgens hem moet Ferrari ingrijpen voordat de situatie verder escaleert.

"Niet alleen Frédéric Vasseur, maar ook de mensen boven hem moeten ingrijpen. Charles en Lewis moeten deze week naar Maranello komen en samen om tafel gaan. Er moet een serieus gesprek plaatsvinden", stelt Montoya. "Charles zei dat hij Lewis behandelde zoals iedere andere coureur, maar het is je teamgenoot. Je moet respect hebben voor je teamgenoot én voor het team."

Montoya begrijpt tegelijkertijd waarom Leclerc zo hard verdedigde. De Grand Prix van Italië is voor Ferrari en de Tifosi een van de belangrijkste races van het jaar. "Ik zou waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan als Charles. Vroeger keek ik ook nooit naar het grotere plaatje. Het ging bij mij vooral om mezelf. Maar uiteindelijk moet je beseffen dat je in Monza rijdt, voor de Tifosi. Dan wil je natuurlijk je teamgenoot verslaan."

'Ze moeten hier echt mee stoppen'

Toch vindt Montoya dat Leclerc uiteindelijk te ver ging. De Ferrari-coureur verdedigde zijn positie hard tegen Hamilton en kwam later in de Parabolica met zijn auto buiten de ideale lijn terecht. Daar verloor hij de controle en belandde hij in de muur.

"Charles verdedigde alsof zijn leven ervan afhing. Hij kwam in de Parabolica iets te wijd, raakte het vuil naast de baan en verloor vervolgens de controle over zijn Ferrari. Het is ontzettend zuur, maar dit is precies waarom ze met elkaar moeten praten", aldus Montoya.

Voor Ferrari werd het daardoor een bijzonder pijnlijke thuisrace. Leclerc viel uit en Hamilton moest zich tevredenstellen met de zesde plaats. Bovendien was er later nog frustratie bij Hamilton over de strategie van Ferrari. De Italiaanse renstal zal na Monza dan ook genoeg te bespreken hebben, waarbij vooral de verstandhouding tussen de twee coureurs onder een vergrootglas ligt.