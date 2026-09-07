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Nederlandse GT3-coureur reageert nuchter op heldendaad

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Nederlandse GT3-coureur reageert nuchter op heldendaad

De Nederlandse GT3-coureur Loek Hartog heeft er geen moment aan getwijfeld om zijn concullega Ollie Millroy uit zijn brandende auto te trekken. Hartog redde afgelopen weekend het leven van de Brit tijdens een GT3-race in China en ontvangt nu wereldwijd lof voor zijn actie.

Hartog en Millroy werden afgelopen weekend wereldnieuws na een horrorcrash op het circuit van Shanghai. Millroy raakte betrokken bij een zware crash, waarna zijn Ferrari in de brand vloog. De Britse coureur was buiten bewustzijn, en kon niet op eigen kracht uit de auto klimmen. De marshalls lieten lang op zich wachten, waarna Porsche-coureur Hartog stopte en zijn collega-coureur uit het vuur redde.

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Wat zag Hartog?

Hartog wordt wereldwijd gezien als een held, maar klinkt zelf broodnuchter in een interview met Viaplay: "Ik twijfelde er geen seconde aan. Ik wist hoe groot de klap moest zijn geweest en dat wie dan ook in de auto zat, er mogelijk niet uit zou kunnen komen."

Hartog handelde snel: "Ik ben uitgestapt en heb gekeken of hij nog bij bewustzijn was. Ik zag hem nog rechtop zitten, hij was niet in elkaar gezakt. Maar er was zoveel vuur. Ik ben omgelopen, want ik zag dat de rechterdeur door de impact eigenlijk door de auto heen lag. Dus die heb ik eruit gehaald."

"Toen zag ik dat hij in de tussentijd, dat ik om de auto heen liep,, niet had bewogen en ook geen poging had gedaan om zichzelf te helpen. Toen wist ik: als ik hem uit de auto moet halen, moet dat aan de bestuurderskant, omdat hij moet kunnen meewerken. Hij moet zichzelf kunnen dragen."

Wat moest er gebeuren?

De Nederlandse coureur moest snel handelen: "Ik was heel erg blij dat er relatief dichtbij een brandblusser stond. Op het eerste oog leek die ver weg, maar gelukkig kon er iemand naar me toe rennen. Toen ik terugkwam bij de auto en het vuur rondom hem niet geblust kreeg, heb ik heel even stilgestaan bij de gedachte dat ik hem niet uit de auto zou krijgen. Ik ben gewoon ontzettend dankbaar dat het uiteindelijk wel is gelukt."

'Die boodschap wil ik graag overbrengen'

Hartog wordt nu gezien als een held, maar hij vindt het zelf geen grote daad: "Dat is wat deze sport voor mij betekent: leren leven in het moment. En als je dat leert tijdens het racen, kun je het ook toepassen in je dagelijks leven. Het is de mooiste plek om dat te leren. Zoals nu ook blijkt: handelen in het moment kan levens redden. Dat is denk ik de boodschap die ik graag wil overbrengen."

Millroy liep bij de crash vijf gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en een klaplong op.

Joeppp

Posts: 8.796

Op dum pert staan de beelden van de werkelijk actie van Loek en dan zie je dat hij de enige is die iets compleet anders doet dan de rest en daarmee een leven redt. Ik weet niet of het een instinct is of een reflex maar als je de enige bent die zo reageert en de rest niet ben je wel speciaal. ik s... [Lees verder]

  • 10
  • 7 sep 2026 - 17:47
F1 Nieuws

Reacties (7)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.378

    Gewoonweg een heldendaad!

    • + 4
    • 7 sep 2026 - 17:29
    • AUDI_F1

      Posts: 4.053

      Een heldendaad is nooit gewoon maar bijzonder.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 19:22
  • Joeppp

    Posts: 8.796

    Op dum pert staan de beelden van de werkelijk actie van Loek en dan zie je dat hij de enige is die iets compleet anders doet dan de rest en daarmee een leven redt. Ik weet niet of het een instinct is of een reflex maar als je de enige bent die zo reageert en de rest niet ben je wel speciaal. ik snap dat jezelf niet als held wil neerzetten en bescheiden blijft maar dit soort acties maken je wel speciaal als mens; niet om een groter ego te krijgen maar dat is bij hem ook niet het geval.

    • + 9
    • 7 sep 2026 - 17:47
    • Joeppp

      Posts: 8.796

      www(.)dumpert(.)nl/?selectedId=100161166_a2ab322c ff de haakjes weghalen

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 18:36
  • Larry Perkins

    Posts: 67.674

    Loek verdient op zijn minst het tweede stoeltje bij Haas, en uiteraard een lintje van Willy...

    (ik mag Loek zeggen)

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 18:01
    • The Wolf

      Posts: 1.483

      Het waren de hoogtijdagen van de ruige jaren 70. Kantklossen stond destijds nog synoniem voor puur gevaar en absolute doodsverachting. De Kantklos Grand Prix van Nederland werd verreden in het regenachtige Warmetuut. De legendarische Tante Agaath lag vanaf de start onbedreigd op kop. In de achterhoede voltrok zich echter al snel een drama. Popke Potappel kende een slechte start en begon aan een inhaalrace. Ze kloste op zo’n angstaanjagend hoog tempo dat ze de controle verloor. Popke vloog snoeihard uit de bocht. Haar houten kantklostafel vatte door de enorme impact direct vlam. Een metershoge, gitzwarte rookpluim steeg op boven het circuit. Tante Agaath denderde ondertussen onverstoorbaar voorbij aan de vuurzee. Haar blik stond op oneindig en ze negeerde het inferno compleet. Ze had alleen de focus op de winst en de gouden beker. Maar op dat moment stond de ware held van de dag op. Befke Dijkstra bedacht zich geen moment en sprong achter haar tafel vandaan. Ze rende dwars door de vlammen om Popke te redden. Uit alle macht probeerde Befke de brandende klostafel te kantelen. Haar heldhaftige poging mocht helaas niet meer baten voor Popke. Befke rukte uiteindelijk alleen de armen los van het compleet verkoolde lichaam. Popke was niet meer, maar Befke was voor eeuwig een legende

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 21:23
  • Larry Perkins

    Posts: 67.674

    Actueel: Loek Hartog vanmiddag bij de NOS (met video)...

    urlr.me/nX6ZHx

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 19:26

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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