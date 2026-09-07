De Nederlandse GT3-coureur Loek Hartog heeft er geen moment aan getwijfeld om zijn concullega Ollie Millroy uit zijn brandende auto te trekken. Hartog redde afgelopen weekend het leven van de Brit tijdens een GT3-race in China en ontvangt nu wereldwijd lof voor zijn actie.

Hartog en Millroy werden afgelopen weekend wereldnieuws na een horrorcrash op het circuit van Shanghai. Millroy raakte betrokken bij een zware crash, waarna zijn Ferrari in de brand vloog. De Britse coureur was buiten bewustzijn, en kon niet op eigen kracht uit de auto klimmen. De marshalls lieten lang op zich wachten, waarna Porsche-coureur Hartog stopte en zijn collega-coureur uit het vuur redde.

Wat zag Hartog?

Hartog wordt wereldwijd gezien als een held, maar klinkt zelf broodnuchter in een interview met Viaplay: "Ik twijfelde er geen seconde aan. Ik wist hoe groot de klap moest zijn geweest en dat wie dan ook in de auto zat, er mogelijk niet uit zou kunnen komen."

Hartog handelde snel: "Ik ben uitgestapt en heb gekeken of hij nog bij bewustzijn was. Ik zag hem nog rechtop zitten, hij was niet in elkaar gezakt. Maar er was zoveel vuur. Ik ben omgelopen, want ik zag dat de rechterdeur door de impact eigenlijk door de auto heen lag. Dus die heb ik eruit gehaald."

"Toen zag ik dat hij in de tussentijd, dat ik om de auto heen liep,, niet had bewogen en ook geen poging had gedaan om zichzelf te helpen. Toen wist ik: als ik hem uit de auto moet halen, moet dat aan de bestuurderskant, omdat hij moet kunnen meewerken. Hij moet zichzelf kunnen dragen."

Wat moest er gebeuren?

De Nederlandse coureur moest snel handelen: "Ik was heel erg blij dat er relatief dichtbij een brandblusser stond. Op het eerste oog leek die ver weg, maar gelukkig kon er iemand naar me toe rennen. Toen ik terugkwam bij de auto en het vuur rondom hem niet geblust kreeg, heb ik heel even stilgestaan bij de gedachte dat ik hem niet uit de auto zou krijgen. Ik ben gewoon ontzettend dankbaar dat het uiteindelijk wel is gelukt."

'Die boodschap wil ik graag overbrengen'

Hartog wordt nu gezien als een held, maar hij vindt het zelf geen grote daad: "Dat is wat deze sport voor mij betekent: leren leven in het moment. En als je dat leert tijdens het racen, kun je het ook toepassen in je dagelijks leven. Het is de mooiste plek om dat te leren. Zoals nu ook blijkt: handelen in het moment kan levens redden. Dat is denk ik de boodschap die ik graag wil overbrengen."

Millroy liep bij de crash vijf gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en een klaplong op.