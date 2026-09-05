McLaren lijkt de optie om Lando Norris volgend jaar te laten deelnemen aan de 24 uur van Le Mans niet volledig uit het hoofd te zetten. McLaren neemt vanaf volgend jaar deel aan de Hypercar-klasse in het WEC, en het is geen geheim dat Norris een fan is van de langeafstandsracerij.

Norris heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een brede interesse heeft in de autosport. Eerder deze week kondigde hij zijn eigen raceteam, LN4 Fusion, aan dat vanaf volgend jaar zal deelnemen aan onder meer de Formule 3. Daarnaast heeft hij er ook geen geheim van gemaakt dat hij ooit een keer op Le Mans wil rijden, maar nu lijkt hij zich nog volledig te focussen op zijn werkzaamheden in de Formule 1.

Welke verhalen gaan er rond?

Mogelijk maakt Norris volgend jaar al zijn debuut in de 24 uur van Le Mans. Volgens Sportscar365 wacht McLaren de bekendmaking van de kalenders van de IndyCar en de Formule 1 af, zodat ze kunnen evalueren of ze één of twee coureurs uit deze klassen in de Hypercar kunnen laten rijden. Volgens het medium zou het dan kunnen gaan om de ervaren IndyCar-aanwinst Scott Dixon, terwijl een deelname van Norris niet volledig lijkt te zijn uitgesloten. Dit geldt echter alleen als er geen clash is tussen een F1-weekend en Le Mans.

McLaren neemt vanaf volgend jaar deel aan het WEC met de MCL-HY, die momenteel uitgebreid wordt getest. McLaren heeft Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor al gepresenteerd voor het project, terwijl ook de naam van de Nederlandse coureur Richard Verschoor wordt genoemd. Hij maakt sinds dit jaar onderdeel uit van het ontwikkelingsprogramma van McLaren, en lijkt zich te richten op de langeafstandsracerij.

Heeft Norris ervaring?

Norris heeft overigens al meters gemaakt in de MCL-HY. Hij mocht de auto afgelopen zomer een aantal runs besturen tijdens het bekende Goodwood Festival of Speed. Of het volgend jaar echt al van een Le Mans-avontuur gaat komen, is dus nog afwachten. Norris nam overigens in 2018 ook deel aan de 24 uur van Daytona, waar hij een LMP2-bolide deelde met Fernando Alonso en Phil Hanson.