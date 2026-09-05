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'McLaren overweegt Le Mans-avontuur voor Norris'

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'McLaren overweegt Le Mans-avontuur voor Norris'

McLaren lijkt de optie om Lando Norris volgend jaar te laten deelnemen aan de 24 uur van Le Mans niet volledig uit het hoofd te zetten. McLaren neemt vanaf volgend jaar deel aan de Hypercar-klasse in het WEC, en het is geen geheim dat Norris een fan is van de langeafstandsracerij.

Norris heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een brede interesse heeft in de autosport. Eerder deze week kondigde hij zijn eigen raceteam, LN4 Fusion, aan dat vanaf volgend jaar zal deelnemen aan onder meer de Formule 3. Daarnaast heeft hij er ook geen geheim van gemaakt dat hij ooit een keer op Le Mans wil rijden, maar nu lijkt hij zich nog volledig te focussen op zijn werkzaamheden in de Formule 1.

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Welke verhalen gaan er rond?

Mogelijk maakt Norris volgend jaar al zijn debuut in de 24 uur van Le Mans. Volgens Sportscar365 wacht McLaren de bekendmaking van de kalenders van de IndyCar en de Formule 1 af, zodat ze kunnen evalueren of ze één of twee coureurs uit deze klassen in de Hypercar kunnen laten rijden. Volgens het medium zou het dan kunnen gaan om de ervaren IndyCar-aanwinst Scott Dixon, terwijl een deelname van Norris niet volledig lijkt te zijn uitgesloten. Dit geldt echter alleen als er geen clash is tussen een F1-weekend en Le Mans.

McLaren neemt vanaf volgend jaar deel aan het WEC met de MCL-HY, die momenteel uitgebreid wordt getest. McLaren heeft Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor al gepresenteerd voor het project, terwijl ook de naam van de Nederlandse coureur Richard Verschoor wordt genoemd. Hij maakt sinds dit jaar onderdeel uit van het ontwikkelingsprogramma van McLaren, en lijkt zich te richten op de langeafstandsracerij.

Heeft Norris ervaring?

Norris heeft overigens al meters gemaakt in de MCL-HY. Hij mocht de auto afgelopen zomer een aantal runs besturen tijdens het bekende Goodwood Festival of Speed. Of het volgend jaar echt al van een Le Mans-avontuur gaat komen, is dus nog afwachten. Norris nam overigens in 2018 ook deel aan de 24 uur van Daytona, waar hij een LMP2-bolide deelde met Fernando Alonso en Phil Hanson.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren 24 uur van Le Mans GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • gridiron

    Posts: 3.742

    Sterk een volledig artikel, een volledige artikel over een F1 coureur die Le Mans zou kunnen rijden zonder Verstappen te vermelden.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 10:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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