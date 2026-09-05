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Wolff geeft Verstappen schuld van mislukte kwalificatie

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Wolff geeft Verstappen schuld van mislukte kwalificatie

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff ligt het feit dat George Russell de pole position is misgelopen, deels aan Max Verstappen. Russell kwam in Monza net tekort om Pierre Gasly van de pole af te houden, en volgens Wolff zorgde Verstappen er met een handige actie voor dat ze zich niet konden verbeteren.

Russell werd voorafgaand aan de kwalificatie door veel mensen gezien als dé favoriet voor de pole position op Monza. Aangezien zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een motorstraf heeft ontvangen, stond er voor hem niets op het spel. Antonelli kon Russell helpen met een tow, en dat deed hij dan ook in de slotfase van de kwalificatie. Dit liep echter niet helemaal goed af, en daardoor kwam Russell net tekort om Gasly te verslaan.

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'Max was heel erg slim'

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop niet heel tevreden. Hij werd na afloop door Viaplay gevraagd naar de pole van Gasly, en kwam met een opmerkelijke uithaal: "Weet je, wie er op pole staat, verdient dat. Ik ben heel erg blij voor Alpine dat ze hier de auto hebben. Het is echt een raket op de rechte stukken. En ja, wij hadden gewoon een beetje pech. Max was heel erg slim en verpestte het rondje. Hij ging heel langzaam rijden. Kimi reed te dicht op Max. George reed te dicht achter Max tijdens de ronde. En dat heeft ons eigenlijk de pole gekost."

Wat kan Mercedes beter doen?

Morgen hebben Mercedes en Russell weer nieuwe kansen, en Wolff weet dat. Toch zullen ze de kwalificatie van vandaag nog wel even gaan evalueren, en als Wolff wordt gevraagd wat ze de volgende keer beter moeten doen, is hij heel helder: "Ja, misschien moeten we gaan proberen om een groter gat te creëren. Misschien moeten we ons realiseren dat het hier om Max gaat. Maar goed, aan het einde van de dag hebben we ons best gedaan."

Pietje Bell

Posts: 36.578

Video Toto: urlr.me/UU85Qz

"Family and friends time on Quali day." Video: urlr.me/JsvrQW

  • 1
  • 5 sep 2026 - 19:03
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (5)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.583

    Video Toto: urlr.me/UU85Qz

    "Family and friends time on Quali day." Video: urlr.me/JsvrQW

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 19:03
    • Larry Perkins

      Posts: 67.632

      Ouwe Kel zag weer een mogelijkheid om "P" te dumpen...

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 19:17
    • Pietje Bell

      Posts: 36.583

      Het eerste wat ik dacht toen ik de video zag: "Ga jij maar lekker met
      ome Toto mee naar de Mercedes garage. Doeiiiii.''
      Ach, misschien wel veel leuker.
      Haar vader en Alexia waren er vandaag ook.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 19:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.583

      Die laatste 2 zijn meteen na de kwali met de heli naar Imola gevlogen voor event vanavond.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 21:41
  • AUDI_F1

    Posts: 4.042

    Die dekselse Verstappen, die doorziet elk spelletje voor een ander te verpesten. Maar als het zijn bedoeling was, dan heeft hij dat super knap gedaan.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 22:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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