Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff ligt het feit dat George Russell de pole position is misgelopen, deels aan Max Verstappen. Russell kwam in Monza net tekort om Pierre Gasly van de pole af te houden, en volgens Wolff zorgde Verstappen er met een handige actie voor dat ze zich niet konden verbeteren.

Russell werd voorafgaand aan de kwalificatie door veel mensen gezien als dé favoriet voor de pole position op Monza. Aangezien zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een motorstraf heeft ontvangen, stond er voor hem niets op het spel. Antonelli kon Russell helpen met een tow, en dat deed hij dan ook in de slotfase van de kwalificatie. Dit liep echter niet helemaal goed af, en daardoor kwam Russell net tekort om Gasly te verslaan.

'Max was heel erg slim'

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop niet heel tevreden. Hij werd na afloop door Viaplay gevraagd naar de pole van Gasly, en kwam met een opmerkelijke uithaal: "Weet je, wie er op pole staat, verdient dat. Ik ben heel erg blij voor Alpine dat ze hier de auto hebben. Het is echt een raket op de rechte stukken. En ja, wij hadden gewoon een beetje pech. Max was heel erg slim en verpestte het rondje. Hij ging heel langzaam rijden. Kimi reed te dicht op Max. George reed te dicht achter Max tijdens de ronde. En dat heeft ons eigenlijk de pole gekost."

Wat kan Mercedes beter doen?

Morgen hebben Mercedes en Russell weer nieuwe kansen, en Wolff weet dat. Toch zullen ze de kwalificatie van vandaag nog wel even gaan evalueren, en als Wolff wordt gevraagd wat ze de volgende keer beter moeten doen, is hij heel helder: "Ja, misschien moeten we gaan proberen om een groter gat te creëren. Misschien moeten we ons realiseren dat het hier om Max gaat. Maar goed, aan het einde van de dag hebben we ons best gedaan."