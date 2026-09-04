Flavio Briatore heeft voor ophef gezorgd met uitspraken over het besluit van het International Court of Appeal om de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco terug te draaien. Briatore vindt het onterecht, en beschuldigde één van de rechters van partijdigheid. McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde direct vervolgen.

De FIA kwam vandaag naar buiten met de uitspraak in de slepende zaak over de Grand Prix van Monaco. Het feit dat Gasly's straffen na een protest van Alpine werden kwijtgescholden, viel drie maanden geleden niet lekker bij Red Bull en McLaren. Gasly kreeg hierdoor immers zijn podiumplek terug, terwijl Red Bull en McLaren kostbare punten verloren. Ze stapten naar het International Court of Appeal van de FIA, en vandaag werd duidelijk dat ze gelijk hebben gekregen. Gasly is hierdoor zijn podiumplek weer kwijt, en bij Alpine overheerst de teleurstelling.

'We hebben een leuke foto van hem'

Alpine deelde een genuanceerd persbericht, maar daar had grote baas Briatore geen boodschap aan. Tijdens de FIA-persconferentie voor teambazen in Monza ging hij zojuist los: "We accepteren de beslissing, maar er is wel iets raars aan de hand. Eén van de vier rechters gedroeg zich als een soort aanklager. Dat is geen probleem, maar hij blijkt erg gelinkt te zijn aan McLaren. We hebben een mooie foto van hem gevonden uit 2018. Deze man is verbonden aan een foundation en McLaren heeft dat goede doel toen twee of drie auto's gegeven."

'Deze opmerkingen zijn beledigend'

Briatore zorgde voor verbijstering met zijn uitspraken, en al helemaal bij McLaren-teambaas Andrea Stella. De Italiaan zat ook op de sofa van de FIA, en kwam direct met een reactie: "Deze opmerkingen zijn beledigend voor McLaren en slecht voor onze reputatie. Als iemand deze serieuze beschuldigingen uit, moet hij daar zijn verantwoordelijkheid voor nemen. Het ICA opereert op het hoogste niveau, daar zouden we ook geen vraagtekens bij moeten plaatsen."

Crashgate

Briatore is niet vies van een beetje controverse, en haalde in het verleden vaak hard uit. In 2009 werd hij voor het leven geschorst, toen het Crashgate-schandaal aan het licht kwam. Dit werd later teruggedraaid door een rechtbank, waardoor hij nu weer in de F1-paddock kan rondlopen.