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Briatore beschuldigt FIA van partijdigheid, McLaren woedend

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Briatore beschuldigt FIA van partijdigheid, McLaren woedend

Flavio Briatore heeft voor ophef gezorgd met uitspraken over het besluit van het International Court of Appeal om de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco terug te draaien. Briatore vindt het onterecht, en beschuldigde één van de rechters van partijdigheid. McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde direct vervolgen.

De FIA kwam vandaag naar buiten met de uitspraak in de slepende zaak over de Grand Prix van Monaco. Het feit dat Gasly's straffen na een protest van Alpine werden kwijtgescholden, viel drie maanden geleden niet lekker bij Red Bull en McLaren. Gasly kreeg hierdoor immers zijn podiumplek terug, terwijl Red Bull en McLaren kostbare punten verloren. Ze stapten naar het International Court of Appeal van de FIA, en vandaag werd duidelijk dat ze gelijk hebben gekregen. Gasly is hierdoor zijn podiumplek weer kwijt, en bij Alpine overheerst de teleurstelling.

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'We hebben een leuke foto van hem'

Alpine deelde een genuanceerd persbericht, maar daar had grote baas Briatore geen boodschap aan. Tijdens de FIA-persconferentie voor teambazen in Monza ging hij zojuist los: "We accepteren de beslissing, maar er is wel iets raars aan de hand. Eén van de vier rechters gedroeg zich als een soort aanklager. Dat is geen probleem, maar hij blijkt erg gelinkt te zijn aan McLaren. We hebben een mooie foto van hem gevonden uit 2018. Deze man is verbonden aan een foundation en McLaren heeft dat goede doel toen twee of drie auto's gegeven."

'Deze opmerkingen zijn beledigend'

Briatore zorgde voor verbijstering met zijn uitspraken, en al helemaal bij McLaren-teambaas Andrea Stella. De Italiaan zat ook op de sofa van de FIA, en kwam direct met een reactie: "Deze opmerkingen zijn beledigend voor McLaren en slecht voor onze reputatie. Als iemand deze serieuze beschuldigingen uit, moet hij daar zijn verantwoordelijkheid voor nemen. Het ICA opereert op het hoogste niveau, daar zouden we ook geen vraagtekens bij moeten plaatsen."

Crashgate

Briatore is niet vies van een beetje controverse, en haalde in het verleden vaak hard uit. In 2009 werd hij voor het leven geschorst, toen het Crashgate-schandaal aan het licht kwam. Dit werd later teruggedraaid door een rechtbank, waardoor hij nu weer in de F1-paddock kan rondlopen.

Snork

Posts: 23.029

Bwoah, hij had de rechter ook corrupt of fake kunnen noemen, maar dat doet de oranje blondhaarkuif in de USA al.

  • 1
  • 4 sep 2026 - 15:36
F1 Nieuws Flavio Briatore McLaren Alpine GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • DutchTifosi

    Posts: 2.900

    Dat hij dat uit zijn strot durft te krijgen dan heb je wel lef...

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 15:35
    • schwantz34

      Posts: 42.770

      Als er iemand is die zich niet moet aanstella is het Flavio wel...

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 15:51
  • Snork

    Posts: 23.029

    Bwoah, hij had de rechter ook corrupt of fake kunnen noemen, maar dat doet de oranje blondhaarkuif in de USA al.

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 15:36
  • Skoda F1

    Posts: 828

    Lijkt mij een verkapte open sollicitatie van Flavio aan Fia

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 15:41
  • schwantz34

    Posts: 42.770

    Blijkbaar heeft één van de grootste valsspelers uit de hele F1 geschiedenis nog nooit van karma gehoord. Nou, bij deze dan Flavio lmfao!

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 15:44
  • Larry Perkins

    Posts: 67.617

    Flavio Briatore of Andrea Stella, wie van de twee Italianen zullen we binnenkort met een blok beton om de enkels op de bodem van de Adriatische Zee kunnen terugvinden?
    Wellicht dat @The Wolf als expert zijn verwachting hierover kan uitspreken...

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 15:46

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 12 apr 1950 (76)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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McLaren
McLaren
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