De Formule 1 heeft een driedaags launch evenement aangekondigd voor 2027. In de Italiaanse stad Milaan wordt een grote show georganiseerd in navolging van het F1 75-evenement van vorig jaar. Het evenement zal plaatsvinden van 18 tot en met 20 februari.

De Formule 1 hintte in de afgelopen dagen al op een groot evenement. Al snel werd duidelijk dat het om een nieuw launch evenement ging, dat vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd. In de Britse hoofdstad Londen presenteerden alle teams toen hun nieuwe livery tijdens een uitgebreide show in de O2 Arena. De reacties waren positief, maar dit jaar ging alles als vanouds. De teams presenteerden zelf hun auto's, maar volgend jaar zal dat anders zijn.

Wat gaat er veranderen?

De Formule 1 kondigde zojuist het evenement F1 Live Milan aan. De sport kondigt aan dat er twee verschillende evenementen zullen plaatsvinden in Milaan: een driedaags fan festival en een grote show. Wat de fans precies kunnen verwachten van het festival, is nog niet bekend. F1 The Show zal plaatsvinden op 18 februari en alle teams, coureurs en teambazen zullen hierbij aanwezig zijn. De sport spreekt van een show vol met entertainment, muziek en spektakel.

Nog veel onduidelijkheid

Het evenement moet plaatsvinden vlak voor de start van het seizoen, maar op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer het seizoen start. De hoge heren van de sport stellen dat ze op een later moment met meer informatie naar buiten komen over het evenement. Het is de verwachting dat de liveshow ook live zal worden uitgezonden via verschillende kanalen.

Max Verstappen zal vermoedelijk niet zoveel zin hebben in het nieuwe evenement. In 2025 stak hij niet onder stoelen of banken dat hij liever iets anders deed, en hij werd ook uitgefloten door de aanwezige Britse fans in Londen. Wie de show van volgend jaar zal presenteren en wat de exacte locatie in Milaan is, is nog niet bekend.