user icon
icon

Formule 1 kondigt driedaagse launchevenement aan voor 2027

<< Naar nieuwsoverzicht
Formule 1 kondigt driedaagse launchevenement aan voor 2027

De Formule 1 heeft een driedaags launch evenement aangekondigd voor 2027. In de Italiaanse stad Milaan wordt een grote show georganiseerd in navolging van het F1 75-evenement van vorig jaar. Het evenement zal plaatsvinden van 18 tot en met 20 februari.

De Formule 1 hintte in de afgelopen dagen al op een groot evenement. Al snel werd duidelijk dat het om een nieuw launch evenement ging, dat vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd. In de Britse hoofdstad Londen presenteerden alle teams toen hun nieuwe livery tijdens een uitgebreide show in de O2 Arena. De reacties waren positief, maar dit jaar ging alles als vanouds. De teams presenteerden zelf hun auto's, maar volgend jaar zal dat anders zijn.

Meer over GP Italië 2026 'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

31 aug
 Verstappen zorgt voor hilariteit: "Mag ik ze van de baan rijden?"

Verstappen zorgt voor hilariteit: "Mag ik ze van de baan rijden?"

3 sep

Wat gaat er veranderen?

De Formule 1 kondigde zojuist het evenement F1 Live Milan aan. De sport kondigt aan dat er twee verschillende evenementen zullen plaatsvinden in Milaan: een driedaags fan festival en een grote show. Wat de fans precies kunnen verwachten van het festival, is nog niet bekend. F1 The Show zal plaatsvinden op 18 februari en alle teams, coureurs en teambazen zullen hierbij aanwezig zijn. De sport spreekt van een show vol met entertainment, muziek en spektakel.

Nog veel onduidelijkheid

Het evenement moet plaatsvinden vlak voor de start van het seizoen, maar op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer het seizoen start. De hoge heren van de sport stellen dat ze op een later moment met meer informatie naar buiten komen over het evenement. Het is de verwachting dat de liveshow ook live zal worden uitgezonden via verschillende kanalen.

Max Verstappen zal vermoedelijk niet zoveel zin hebben in het nieuwe evenement. In 2025 stak hij niet onder stoelen of banken dat hij liever iets anders deed, en hij werd ook uitgefloten door de aanwezige Britse fans in Londen. Wie de show van volgend jaar zal presenteren en wat de exacte locatie in Milaan is, is nog niet bekend.

F1 Nieuws GP Italië 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Jan de Overbuurman

    Posts: 12

    Ik heb het al eens eerder gezegd..., als er geen snelle auto's over een circuit scheuren, dan ben ik niet geïnteresseerd.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 15:46

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender
show sidebar