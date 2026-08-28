user icon
icon

Sky-analist denkt dat Verstappen Red Bull-contract kan verscheuren

<< Naar nieuwsoverzicht
Sky-analist denkt dat Verstappen Red Bull-contract kan verscheuren

Sky Sports-analist Bernie Collins denkt dat Max Verstappen veel makkelijker onder zijn nieuwe Red Bull-contract kan uitkomen dan mensen denken. Verstappen verlengde vorige week zijn contract bij Red Bull tot en met 2030, en maakte daarmee een einde aan de geruchten. Volgens Collins is het echter altijd mogelijk om onder een contract uit te komen.

Verstappens toekomst in de Formule 1 was maandenlang het onderwerp van gesprek. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren of Mercedes, terwijl er ook verhalen rondgingen over een mogelijke nieuwe deal bij Red Bull. Uiteindelijk bleek dat tweede te kloppen, en zette Verstappen zijn handtekening onder een nieuwe deal die loopt tot en met 2030. Voor de viervoudig wereldkampioen is dit een mooie deal, maar veel mensen vragen zich af of er nu weer exitclausules bestaan.

Meer over Red Bull Racing FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug
 Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

20 aug

'Dan heeft dat geen enkel nut'

Voormalig strateeg en huidig analist Bernie Collins denkt dat er weer clausules in het contract staan. In de podcast van Sky Sports F1 legt ze dit uit: "In elk contract zit wel een ontsnappingsclausule. Zeker bij een team en een coureur geldt: als de coureur niet meer wil rijden, als Max besluit dat hij er klaar mee is en wil vertrekken, dan heeft het geen enkel nut om hem te behouden."

Ze stelt dat dit zonde van het geld is: "Je haalt dan niet het maximale uit hem naar boven, terwijl je hem wel een astronomisch bedrag aan salaris betaalt om ondermaats te presteren."

Alles draait om geld

Het kan volgens haar dus zo zijn dat Verstappen tussentijds vertrekt: "Er staat honderd procent zeker een clausule in het contract om er onderuit te kunnen komen. Maar we weten ook allemaal dat het in deze wereld om geld draait. Dus als Max weg wil, of een ander team hem wil hebben, dan is er een bedrag waarmee dat voor 2030 kan worden geregeld, ongeacht wat er in het contract staat."

Spearhead

Posts: 556

Aaaah, het stond in de sterren geschreven.
Nu het bekend is geworden dat Max zijn contract verlengd heeft kon het uiteraard niet anders dan dat ze het nu over het verbreken van het contract gaan hebben.

  • 4
  • 28 aug 2026 - 09:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Sky Sports

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Spearhead

    Posts: 557

    Aaaah, het stond in de sterren geschreven.
    Nu het bekend is geworden dat Max zijn contract verlengd heeft kon het uiteraard niet anders dan dat ze het nu over het verbreken van het contract gaan hebben.

    • + 4
    • 28 aug 2026 - 09:07
    • Patrace

      Posts: 6.895

      Ja, uiteraard. Dus nu kunnen ze weer een hele lange tijd gaan speculeren welke clausules er in zijn contract zitten. En dat worden dus ook weer veel berichten hier.

      • + 2
      • 28 aug 2026 - 09:10
    • The Wolf

      Posts: 1.443

      Het speculeren is nog niet voorbij, sterker nog, we zijn pas net begonnen. In Max z'n nieuwe contract zitten meer clausules dan dat er bouten in de moerdijkbrug zitten. En aangezien Wolff gisteren al zei vrede te hebben met Max z'n 2021 titel, kan gezien worden een belangrijke toenadering, is het vrij aannemelijk dat we Max volgend jaar in een Mercedes zien, George Russell zou dan kind van de rekening worden....

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 09:50
    • The Wolf

      Posts: 1.443

      Bovendien lag de jacht van Toto gisteren weer naast die van Max

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 09:54
    • snailer

      Posts: 34.637

      Open deur en dus niet eens speculeren dat het kan.
      Verstappen over zijn verlenging: "Ja. Er zijn clausules. Ik heb tijd clausules gehad."

      Wat de vraag is: kan zo'n clausules gelicht worden. Vorig jaar was het niet mogelijk. Dit jaar had Verstappen kunnen vertrekken maar deed het niet.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 11:12
    • Regenrace

      Posts: 2.905

      Het is weer niets anders dan een wijsneusjournalist die op zijn vingers natelt wat iedereen op zijn vingers kan natellen. Nou gefeliciteerd, je hoort erbij hoor.
      Nog iets anders te melden? De exacte condities bijvoorbeeld? Nee? Oh, u wou alleen ff aandacht.

      • + 1
      • 28 aug 2026 - 11:26
  • shakedown

    Posts: 1.964

    Een contract is niets anders dan een papiertje wat aangeeft hoeveel er betaald moet worden om er onderuit te komen.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 09:09
    • schwantz34

      Posts: 42.713

      Een F1 contract is als een pleerol, je kan er in geval van nood altijd je reet mee afvegen...

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 09:37
  • hupholland

    Posts: 10.187

    dat denk ik ook, met de huidige staat van Red Bull zullen er zeker clausule's opgenomen zijn. Maar verscheur je het contract, verlies je ook het recht op 92 miljoen. Wie gaat dat op tafel leggen? voorlopig is alleen Aston Martin misschien zo wanhopig. Maar als Mercedes weer verslagen wordt door klantenteam McLaren, dan komt Toto misschien ook wel weer terug. En Ferrari, als die misschien toch voor een andere vorm van de line up willen kiezen, met 1 duidelijke kopman zoals vaak in het verleden? McLaren gaat niet gebeuren, die hebben wel het geduld om gewoon weer rustig opnieuw te beginnen, mochten ze terugvallen.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 11:18
    • Damon Hill

      Posts: 19.945

      Pfoe... Ferrari.... als je ziet dat Hamilton al niet te kritisch mag zijn.... ik zie gewoon geen match tussen Verstappen en Ferrari. Verstappen is nooit op zijn mondje gevallen en uit kritiek gewoon hard, fel en zonder sausje eroverheen. Die maakt het hele team gewoon belachelijk over de boordradio. Dat is nou net wat Ferrari NIET wil.

      Wat dat betreft past Max wel heel goed bij Red Bull omdat hij zichzelf kan zijn. En ook zou hij nog tien keer beter bij Mercedes of McLaren passen dan bij Ferrari.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 13:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.026

    Koos verscheurde ook....en kijk wat er met hem gebeurde!

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 11:55

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar