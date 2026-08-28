Sky Sports-analist Bernie Collins denkt dat Max Verstappen veel makkelijker onder zijn nieuwe Red Bull-contract kan uitkomen dan mensen denken. Verstappen verlengde vorige week zijn contract bij Red Bull tot en met 2030, en maakte daarmee een einde aan de geruchten. Volgens Collins is het echter altijd mogelijk om onder een contract uit te komen.

Verstappens toekomst in de Formule 1 was maandenlang het onderwerp van gesprek. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren of Mercedes, terwijl er ook verhalen rondgingen over een mogelijke nieuwe deal bij Red Bull. Uiteindelijk bleek dat tweede te kloppen, en zette Verstappen zijn handtekening onder een nieuwe deal die loopt tot en met 2030. Voor de viervoudig wereldkampioen is dit een mooie deal, maar veel mensen vragen zich af of er nu weer exitclausules bestaan.

'Dan heeft dat geen enkel nut'

Voormalig strateeg en huidig analist Bernie Collins denkt dat er weer clausules in het contract staan. In de podcast van Sky Sports F1 legt ze dit uit: "In elk contract zit wel een ontsnappingsclausule. Zeker bij een team en een coureur geldt: als de coureur niet meer wil rijden, als Max besluit dat hij er klaar mee is en wil vertrekken, dan heeft het geen enkel nut om hem te behouden."

Ze stelt dat dit zonde van het geld is: "Je haalt dan niet het maximale uit hem naar boven, terwijl je hem wel een astronomisch bedrag aan salaris betaalt om ondermaats te presteren."

Alles draait om geld

Het kan volgens haar dus zo zijn dat Verstappen tussentijds vertrekt: "Er staat honderd procent zeker een clausule in het contract om er onderuit te kunnen komen. Maar we weten ook allemaal dat het in deze wereld om geld draait. Dus als Max weg wil, of een ander team hem wil hebben, dan is er een bedrag waarmee dat voor 2030 kan worden geregeld, ongeacht wat er in het contract staat."