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Zandvoort met de grond gelijkgemaakt: "Maar goed dat het niet terugkeert"

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Zandvoort met de grond gelijkgemaakt: "Maar goed dat het niet terugkeert"

De Formule 1 heeft definitief afscheid genomen van Circuit Zandvoort, maar daarmee is de discussie rond de Dutch Grand Prix nog niet verdwenen. Trouw is kritisch op de zes jaar waarin de koningsklasse van de autosport neerstreek in de Nederlandse kustplaats. Volgens de krant is het ondanks het succesvolle evenement goed dat de Formule 1 niet meer terugkeert.

Afgelopen weekend kwam er een einde aan het moderne Formule 1-tijdperk op Zandvoort. Sinds de terugkeer in 2021 groeide de Dutch Grand Prix uit tot een groot oranjefeest, mede dankzij de successen van Max Verstappen. Ook buiten het circuit profiteerde Zandvoort van de honderdduizenden bezoekers die jaarlijks naar de kustplaats trokken. Toch wegen die positieve gevolgen volgens Trouw niet op tegen de keerzijde van het evenement.

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Trouw blij met vertrek Formule 1

De krant erkent dat de organisatie achter de Dutch Grand Prix op verschillende vlakken een knappe prestatie heeft geleverd. Zo werd het evenement zonder directe financiële steun van de overheid georganiseerd en wist Zandvoort grote verkeersproblemen grotendeels te voorkomen door bezoekers massaal met de trein en fiets naar het circuit te laten komen. Desondanks vindt Trouw het goed dat de Formule 1 na zes edities weer uit Nederland verdwijnt.

Daarbij wijst de krant vooral naar de impact op de natuur rondom het circuit, dat naast Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt. "Wie uitzoomt ziet een milieuvervuilende gebeurtenis aan de rand van een beschermd natuurgebied", schrijft Trouw. Volgens de krant behoeft het weinig uitleg dat de natuur last heeft van de activiteiten op het naastgelegen circuit. De conclusie is dan ook hard: "Het fossiele feestje heeft lang genoeg geduurd."

Trouw ziet groot probleem zonder Verstappen

Daarnaast plaatst Trouw vraagtekens bij de toekomstbestendigheid van de Dutch Grand Prix. Volgens de krant leunde het succes van het evenement voor een belangrijk deel op Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zorgde voor een enorme populariteitsboost van de Formule 1 in Nederland en speelde daarmee een belangrijke rol in het verdienmodel achter de race. Nu de Nederlander niet meer de dominante kracht in de Formule 1 is, verwacht Trouw dat het lastiger zou worden om de kaartverkoop en sponsorinkomsten op hetzelfde niveau te houden.

Een toekomstige terugkeer naar Zandvoort lijkt volgens de krant dan ook niet waarschijnlijk. Steeds meer Formule 1-races worden georganiseerd in landen waar overheden bereid zijn grote bedragen neer te leggen om een plek op de kalender te bemachtigen, terwijl de Nederlandse overheid die rol bij Zandvoort nooit heeft willen vervullen. Trouw noemt dat een positieve ontwikkeling en verwacht daardoor niet dat de Dutch Grand Prix snel terugkeert. Helemaal rustig wordt het rondom het circuit overigens niet: ook zonder de Formule 1 blijft Zandvoort het grootste gedeelte van het jaar in gebruik voor andere raceactiviteiten.

Sander

Posts: 1.932

"Het fossiele feestje heeft lang genoeg geduurd."
Alles gebaseerd op persoonlijk sentiment van een goene rakker zonder enige onderbouwing of relativering.

  • 6
  • 27 aug 2026 - 07:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Nederland 2026

Reacties (18)

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  • Sander

    Posts: 1.932

    "Het fossiele feestje heeft lang genoeg geduurd."
    Alles gebaseerd op persoonlijk sentiment van een goene rakker zonder enige onderbouwing of relativering.

    • + 6
    • 27 aug 2026 - 07:47
    • Politik

      Posts: 10.071

      Precies dat. Niet echt objectieve journaliatiek dit relaas van Trouw. Alles moet gaan zoals die groep vindt dat het hoort te zijn, een andere optie is er blijkbaar niet.

      Net zolang doordrammen totdat ze hun zin krijgen. En dan vindt die groep zichzelf nog democratisch ook.

      Leven en laten leven hebben ze aan die kant van het politieke spectrum helaas nog nooit van gehoord.

      • + 4
      • 27 aug 2026 - 08:01
    • Need5Speed

      Posts: 4.368

      Ze zeggen het zelf al "Volgens de krant behoeft het weinig uitleg dat de natuur last heeft van de activiteiten op het naastgelegen circuit"
      Zo'n race is slecht voor de natuur, dat moet je blijkbaar gewoon snappen zonder verder onderzoek.

      Dat er wel degelijk onderzoek wordt gedaan en dat dan blijkt dat het in de buurt van het circuit beter gaat met de natuur dan op bijna alle andere plekken in het land (geen megastallen in de buurt, geen grote wegen, geen zware industrie, geen grote steden, enz), dat het publiek massaal met het OV of op de fiets komt, het past niet in hun plaatje.

      We leven helaas in een tijd dat feiten er niet meer toe doen, Trump en Trouw roepen gewoon wat ze geloven alsof het de waarheid is en iedereen die met feiten komt die het tegendeel aantonen is gek.

      • + 3
      • 27 aug 2026 - 08:25
    • Need5Speed

      Posts: 4.368

      Moet je maar eens naar Googelen: "hoeveel brandstof wordt er verbruikt bij de GP Zandvoort inclusief logistiek en toeschouwers".
      en dan ook eens "hoeveel brandstof verbruikt een groot cruiseschip"...

      1 cruiseship is dus al vele malen erger dan het hele evenement met toeschouwers en al! Als we echt iets goeds voor het milieu willen doen kunnen we Trouw beter alleen op rollen van 11 cm breed drukken.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 08:40
    • The Wolf

      Posts: 1.413

      Als The Wolf aan bewind komt hé, jaagt ie een partij shovels door dat duinengebied zodat zandvoort uitgebouwd kan worden tot een prachtig circuit waar Spa jaloers op is. En dan heb ik goed nieuws voor de milieuorganisaties: het F1 batterijcircus komt niet terug naar Zandvoort. Neen, we trekken de autosportmusea leeg en richten een klasse op waar puur geracet wordt met oude V10 en V12 F1's. Wekelijks. Naast het circuit leggen we een haven aan voor grote cruiseschepen, kunnen de racefans tenminste in stijl arriveren in plaats van die flut treinen.....

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 09:04
  • StevenQ

    Posts: 10.705

    F1 rijd sinds dit jaar op synthetische brandstof, dat is bij Trouw nog niet doorgekomen?

    Er is niks fossiel meer aan

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 07:58
  • LEPPIE

    Posts: 145

    "Daarnaast plaatst Trouw vraagtekens bij de toekomstbestendigheid van de Dutch Grand Prix."

    Wij plaatsen vraagtekens bij de toekomstbestendigheid van Trouw

    • + 4
    • 27 aug 2026 - 08:07
  • Olav Drol

    Posts: 672

    Goede krant voor de havermelkelite aan de grachtengordel.

    Op het moment dat ze er achter komen dat we co2 uitademen zullen ze er waarschijnlijk achteraan gaan dit te verbieden.

    • + 3
    • 27 aug 2026 - 08:12
  • Damon Hill

    Posts: 19.934

    Mensen zeuren vaan over "extreem rechts" (en bijna alles en iedereen wat een andere mening heeft wordt al vaak gelabeled met de sticker extreem rechts), maar dit is nou typisch een voorbeeld van "extreem links". In een extreem linkse samenleving is plezier namelijk verboden. We hebben 6 jaar een prachtig evenement gehad met de F1 race op Zandvoort en een stukje historie terug laten komen dat aanvankelijk eindigde in 1985. Zoveel mensen hebben ervan genoten! Maar nee, schamen moeten we ons! Maargoed dat het weg is hoor. Als het aan extreem links ligt offeren we alle vrijheden en plezier op omdat dat zogenaamd bijdraagt aan heeeeele belangrijke doelen. Wat willen ze, straks ook kartbanen verbieden? Of de motorraces in Assen? En maar drammen en alles moet naar wijken voor idiote idiologie.

    Ik als liberaal wordt vaak weggezet als extreem rechts, maar als je dit soort kranten toch ziet dan vraag je je af of de mensen die erachter zetten zelf totaal niet doorhebben hoe erg ze zijn doorgeslagen de andere kant op. Ja, "extreem links" bestaat ook.

    • + 5
    • 27 aug 2026 - 08:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.017

      Extreem links is net zo erg als extreem rechts...alleen zijn die extreem linkse lui veel geniepiger.

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 08:27
    • The Wolf

      Posts: 1.413

      Alles waar "extreem" voor staat verafschuw ik. Zowel links als rechts. Weldenkende mensen (zoals The Wolf, dat zal iedereen hier beamen...) vind je altijd in het midden. Maar ja, we zijn een uitstervend ras. Ook in de politiek vinden alleen de extremere standpunten en uitlatingen aansluiting bij het publiek....

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 08:34
    • Skoda F1

      Posts: 815

      En wat als mvr the wolf extreem loops is!

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 08:51
    • f(1)orum

      Posts: 10.347

      Mwoah; ik kan toch wel genieten van een coureur die extreem snel is, hoor.

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 08:53
    • The Wolf

      Posts: 1.413

      dan laat ik haar los in het zandvoortse duinengebied @skoda F1

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 08:58
  • The Wolf

    Posts: 1.413

    Dit is nou eenmaal Nederland met alle verstikkende regelgevingen. In de Nederlandse wet weegt de instandhouding van natuur (in het geval van NL liever gezegd: postzegelnatuur) juridisch nagenoeg altijd zwaarder dan economische of recreatieve belangen.
    Vandaar ook al die rechtszaken van milieuorganisaties tot aan de Raad van Staten aan toe.
    Het mag eigenlijk een godswonder heten dat we in deze tijden een F1 grand prix hebben mogen meemaken in dit gekke landje. Eigenlijk is het niks nieuws ook, in de jaren 80 had Zandvoort al te maken met felle tegenkantingen van allerlei milieugroeperingen. Dat ze ditmaal weer overeind getild hebben is alleen al knap. De 2e rits aan argumenten, tja daar valt geen speld tussen te krijgen natuurlijk. Alles staat of valt met maar 1 persoon : Max.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 08:30
  • Joeppp

    Posts: 8.779

    Ach Trouw, de meest verzuurde krant van Nederland. Ik heb er een abonnement op door een combie maar er staat nauwelijks iets nieuws in of met een interessante invalshoek. Dat het circuit op een plek ligt waar je het nu nooit meer zou bouwen is een feit. Zelfs ik irriteer mij eraan als ik in de duinen aan het hardlopen ben 5 km verderop en de auto's hoor rijden op het circuit. Een natuurgebied en een circuit passen niet bij elkaar. Wat wel bij elkaar past is Zandvoort en het circuit die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat er dan zo'n evenement georganiseerd kan worden is fantastisch en vooral hoe ze het gedaan hebben. Er is drie dagen overlast door de F1 ( even zonder op en afbouwen) maar dat heb je met elk evenement, zelfs met de vierdaagse in Nijmegen wat een enorme troep achterlaat. Wanneer je naar dit soort evenementen kijkt moet je het alleen maar stimuleren en tegelijkertijd constant blijven verbeteren zodat de impact opd e omgeving er het minst last van heeft. Ook op dat punt heeft Zandvoort het fantsatisch gedaan.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 08:32
  • Pietje Bell

    Posts: 36.441

    "Volgens de krant behoeft het weinig uitleg dat de natuur last heeft van de
    activiteiten op het naastgelegen circuit"

    Er zijn +/- 150 dagen per jaar rij activiteiten op circuit Zandvoort.
    Het volgende vervuilende op synthetische brandstof valt nu weg:

    - 1 Vrije Training van 60 minuten.

    - Sprintkwalificatie
    SQ1 - 12 min
    SQ2 - 10 min
    SQ3 - 8 min

    - Sprintrace - 30 minuten

    - Normale kwalificatie
    Q1 - 18 min
    Q2 - 15 min
    Q3 - 12 min

    - Race - 95 minuten

    Schatting totale besparing per jaar bij wegvallen F1:

    zonder vlaggen ongeveer 200 minuten auto's op het circuit = 3 uur en 20 minuten.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 08:43
  • fdorp

    Posts: 156

    Moet een krant niet objectief verslag doen van nieuws? Dit stuk was meer het door drukken van een eigen mening zonder verdere onderbouwing.

    Dit heet nieuws maken.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 08:49

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Mercedes
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Ferrari
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McLaren
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Red Bull Racing
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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