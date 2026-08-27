De Formule 1 heeft definitief afscheid genomen van Circuit Zandvoort, maar daarmee is de discussie rond de Dutch Grand Prix nog niet verdwenen. Trouw is kritisch op de zes jaar waarin de koningsklasse van de autosport neerstreek in de Nederlandse kustplaats. Volgens de krant is het ondanks het succesvolle evenement goed dat de Formule 1 niet meer terugkeert.

Afgelopen weekend kwam er een einde aan het moderne Formule 1-tijdperk op Zandvoort. Sinds de terugkeer in 2021 groeide de Dutch Grand Prix uit tot een groot oranjefeest, mede dankzij de successen van Max Verstappen. Ook buiten het circuit profiteerde Zandvoort van de honderdduizenden bezoekers die jaarlijks naar de kustplaats trokken. Toch wegen die positieve gevolgen volgens Trouw niet op tegen de keerzijde van het evenement.

Trouw blij met vertrek Formule 1

De krant erkent dat de organisatie achter de Dutch Grand Prix op verschillende vlakken een knappe prestatie heeft geleverd. Zo werd het evenement zonder directe financiële steun van de overheid georganiseerd en wist Zandvoort grote verkeersproblemen grotendeels te voorkomen door bezoekers massaal met de trein en fiets naar het circuit te laten komen. Desondanks vindt Trouw het goed dat de Formule 1 na zes edities weer uit Nederland verdwijnt.

Daarbij wijst de krant vooral naar de impact op de natuur rondom het circuit, dat naast Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt. "Wie uitzoomt ziet een milieuvervuilende gebeurtenis aan de rand van een beschermd natuurgebied", schrijft Trouw. Volgens de krant behoeft het weinig uitleg dat de natuur last heeft van de activiteiten op het naastgelegen circuit. De conclusie is dan ook hard: "Het fossiele feestje heeft lang genoeg geduurd."

Trouw ziet groot probleem zonder Verstappen

Daarnaast plaatst Trouw vraagtekens bij de toekomstbestendigheid van de Dutch Grand Prix. Volgens de krant leunde het succes van het evenement voor een belangrijk deel op Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zorgde voor een enorme populariteitsboost van de Formule 1 in Nederland en speelde daarmee een belangrijke rol in het verdienmodel achter de race. Nu de Nederlander niet meer de dominante kracht in de Formule 1 is, verwacht Trouw dat het lastiger zou worden om de kaartverkoop en sponsorinkomsten op hetzelfde niveau te houden.

Een toekomstige terugkeer naar Zandvoort lijkt volgens de krant dan ook niet waarschijnlijk. Steeds meer Formule 1-races worden georganiseerd in landen waar overheden bereid zijn grote bedragen neer te leggen om een plek op de kalender te bemachtigen, terwijl de Nederlandse overheid die rol bij Zandvoort nooit heeft willen vervullen. Trouw noemt dat een positieve ontwikkeling en verwacht daardoor niet dat de Dutch Grand Prix snel terugkeert. Helemaal rustig wordt het rondom het circuit overigens niet: ook zonder de Formule 1 blijft Zandvoort het grootste gedeelte van het jaar in gebruik voor andere raceactiviteiten.