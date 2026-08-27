Fernando Alonso heeft in Monaco opnieuw laten zien dat hij niet alleen op het circuit over een indrukwekkende wagen beschikt. De Aston Martin-coureur werd gespot terwijl hij met zijn peperdure Aston Martin Valkyrie door de straten van Monaco reed. De exclusieve hypercar heeft een prijskaartje van naar schatting drie miljoen euro.

De Valkyrie geldt als de absolute kroonjuweel van Aston Martin en werd ontwikkeld met de expertise van Adrian Newey. De voormalig topontwerper van Red Bull Racing werkte mee aan het ontwerp van de indrukwekkende bolide, die qua prestaties nauwelijks onderdoet voor een Formule 1-auto.

Alonso rijdt rond met 1.160 pk

De Aston Martin Valkyrie beschikt over liefst 1.160 pk. Daarmee is de hypercar een ware krachtpatser. De auto wordt aangedreven door een 6,5-liter V12-motor en is grotendeels gericht op maximale prestaties, waarbij aerodynamica een belangrijke rol speelt.

Alonso heeft als Aston Martin-coureur bovendien een bijzondere band met het merk. De Spanjaard kreeg de kans om de Valkyrie zelf te bemachtigen en liet de exclusieve wagen nu zien op de openbare weg in Monaco. Voor een auto met een waarde van ongeveer drie miljoen euro is dat een opvallende verschijning.

Ontworpen door F1-legende Newey

Dat de Valkyrie zo bijzonder is, heeft ook te maken met de man die betrokken was bij het ontwerp. Adrian Newey, jarenlang een van de belangrijkste technische breinen in de Formule 1 en teambaas van Alonso bij Aston Martin, werkte mee aan de ontwikkeling van de hypercar. Zijn kennis van aerodynamica is duidelijk terug te zien in het agressieve ontwerp van de auto.

Alonso behoort tot een select gezelschap dat de Aston Martin Valkyrie bezit. De combinatie van het prijskaartje van circa drie miljoen euro, de 1.160 pk en de inbreng van Newey maakt de auto tot een van de meest bijzondere wagens uit de collectie van de tweevoudig wereldkampioen.