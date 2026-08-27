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Alonso schittert in Monaco met zeer exclusieve Aston Martin Valkyrie

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Alonso schittert in Monaco met zeer exclusieve Aston Martin Valkyrie

Fernando Alonso heeft in Monaco opnieuw laten zien dat hij niet alleen op het circuit over een indrukwekkende wagen beschikt. De Aston Martin-coureur werd gespot terwijl hij met zijn peperdure Aston Martin Valkyrie door de straten van Monaco reed. De exclusieve hypercar heeft een prijskaartje van naar schatting drie miljoen euro.

De Valkyrie geldt als de absolute kroonjuweel van Aston Martin en werd ontwikkeld met de expertise van Adrian Newey. De voormalig topontwerper van Red Bull Racing werkte mee aan het ontwerp van de indrukwekkende bolide, die qua prestaties nauwelijks onderdoet voor een Formule 1-auto.

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Alonso rijdt rond met 1.160 pk

De Aston Martin Valkyrie beschikt over liefst 1.160 pk. Daarmee is de hypercar een ware krachtpatser. De auto wordt aangedreven door een 6,5-liter V12-motor en is grotendeels gericht op maximale prestaties, waarbij aerodynamica een belangrijke rol speelt.

Alonso heeft als Aston Martin-coureur bovendien een bijzondere band met het merk. De Spanjaard kreeg de kans om de Valkyrie zelf te bemachtigen en liet de exclusieve wagen nu zien op de openbare weg in Monaco. Voor een auto met een waarde van ongeveer drie miljoen euro is dat een opvallende verschijning.

Ontworpen door F1-legende Newey

Dat de Valkyrie zo bijzonder is, heeft ook te maken met de man die betrokken was bij het ontwerp. Adrian Newey, jarenlang een van de belangrijkste technische breinen in de Formule 1 en teambaas van Alonso bij Aston Martin, werkte mee aan de ontwikkeling van de hypercar. Zijn kennis van aerodynamica is duidelijk terug te zien in het agressieve ontwerp van de auto.

Alonso behoort tot een select gezelschap dat de Aston Martin Valkyrie bezit. De combinatie van het prijskaartje van circa drie miljoen euro, de 1.160 pk en de inbreng van Newey maakt de auto tot een van de meest bijzondere wagens uit de collectie van de tweevoudig wereldkampioen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (1)

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  • StevenQ

    Posts: 10.706

    Zo Exclusief is dat niet in Monaco, ene Max Verstappen heeft er ook meermaals mee rondgereden daar

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 14:33

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Team
Punten
1
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263
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Red Bull Racing
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Datum
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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