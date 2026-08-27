Lando Norris heeft voor de tweede keer op rij een Grand Prix gewonnen en daarmee opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Oscar Piastri heeft het daarentegen aanzienlijk lastiger met de nieuwe reglementren. De Australiër heeft dit seizoen pas twee podiumplaatsen behaald en staat daardoor ver achter op zijn teamgenoot. Ralf Schumacher denkt dat Piastri hierdoor voorlopig de tweede coureur van McLaren is geworden.

Piastri kende een ongelukkige start van het seizoen. Hij kon tijdens de eerste twee races niet eens van start gaan, maar herstelde zich vervolgens met twee podiumplaatsen. Daarna wist hij echter niet meer bij de beste drie te eindigen. Norris heeft inmiddels meerdere overwinningen op zijn naam staan en doet volop mee om de wereldtitel, terwijl Piastri vooral punten probeert te verzamelen.

Piastri heeft het zwaar

In de nieuwste aflevering van de Duitse podcast Backstage Boxengasse bespreekt voormalig F1-coureur Ralf Schumacher de huidige situatie van Piastri. Volgens de Duitser is de Australiër nog altijd een uitstekende coureur, maar is zijn positie binnen McLaren door zijn mindere resultaten veranderd. "Ik denk dat het ook een beetje geluk was dat Oscar Piastri het, ik zou niet zeggen dat hij het moeilijk heeft, maar het op dit moment wel zwaar heeft", aldus Schumacher.

Toch wil de voormalig F1-coureur de kwaliteiten van Piastri niet ter discussie stellen. De Australiër staat zevende in het kampioenschap met 104 punten. "Ik moet zeggen, Piastri is ontzettend snel en je hebt ook iemand nodig die punten voor je scoort."

Contrast met Norris

Het verschil met Norris maakt de huidige situatie van Piastri echter extra opvallend. De Australiër strijdt al sinds zijn komst naar de Formule 1 met zijn Britse teamgenoot om de leiding binnen McLaren. In 2025 leek Piastri lange tijd een serieuze kanshebber voor de wereldtitel, maar in de slotfase verloor hij terrein en ging Norris uiteindelijk met het kampioenschap aan de haal.

Ook dit seizoen is het verschil tussen beide coureurs duidelijk zichtbaar. Schumacher benadrukt dat Piastri niet ineens een slechte coureur is geworden. "Hij maakt geen fouten, hij is momenteel alleen langzamer dan Norris, maar dat kan veranderen afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de auto. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Daarom moet je voorzichtig zijn."

Toch denkt Schumacher dat Piastri voorlopig niet meer de eerste kandidaat is wanneer een topteam op zoek gaat naar een kopman. "Hij zou geen kandidaat meer zijn. Als je nu de paddock ingaat en een team zoekt een kopman die het kampioenschap kan aanvoeren, dan had je een jaar geleden absoluut Piastri gewild. Ik vrees dat dat vandaag de dag niet meer het geval zou zijn. Hij is nu, voorlopig, nummer twee, maar het seizoen is nog lang."