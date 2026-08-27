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Piastri staat onder druk: "Hij is nummer twee"

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Piastri staat onder druk: "Hij is nummer twee"

Lando Norris heeft voor de tweede keer op rij een Grand Prix gewonnen en daarmee opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Oscar Piastri heeft het daarentegen aanzienlijk lastiger met de nieuwe reglementren. De Australiër heeft dit seizoen pas twee podiumplaatsen behaald en staat daardoor ver achter op zijn teamgenoot. Ralf Schumacher denkt dat Piastri hierdoor voorlopig de tweede coureur van McLaren is geworden.

Piastri kende een ongelukkige start van het seizoen. Hij kon tijdens de eerste twee races niet eens van start gaan, maar herstelde zich vervolgens met twee podiumplaatsen. Daarna wist hij echter niet meer bij de beste drie te eindigen. Norris heeft inmiddels meerdere overwinningen op zijn naam staan en doet volop mee om de wereldtitel, terwijl Piastri vooral punten probeert te verzamelen.

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Piastri heeft het zwaar

In de nieuwste aflevering van de Duitse podcast Backstage Boxengasse bespreekt voormalig F1-coureur Ralf Schumacher de huidige situatie van Piastri. Volgens de Duitser is de Australiër nog altijd een uitstekende coureur, maar is zijn positie binnen McLaren door zijn mindere resultaten veranderd. "Ik denk dat het ook een beetje geluk was dat Oscar Piastri het, ik zou niet zeggen dat hij het moeilijk heeft, maar het op dit moment wel zwaar heeft", aldus Schumacher.

Toch wil de voormalig F1-coureur de kwaliteiten van Piastri niet ter discussie stellen. De Australiër staat zevende in het kampioenschap met 104 punten. "Ik moet zeggen, Piastri is ontzettend snel en je hebt ook iemand nodig die punten voor je scoort."

Contrast met Norris

Het verschil met Norris maakt de huidige situatie van Piastri echter extra opvallend. De Australiër strijdt al sinds zijn komst naar de Formule 1 met zijn Britse teamgenoot om de leiding binnen McLaren. In 2025 leek Piastri lange tijd een serieuze kanshebber voor de wereldtitel, maar in de slotfase verloor hij terrein en ging Norris uiteindelijk met het kampioenschap aan de haal.

Ook dit seizoen is het verschil tussen beide coureurs duidelijk zichtbaar. Schumacher benadrukt dat Piastri niet ineens een slechte coureur is geworden. "Hij maakt geen fouten, hij is momenteel alleen langzamer dan Norris, maar dat kan veranderen afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de auto. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Daarom moet je voorzichtig zijn."

Toch denkt Schumacher dat Piastri voorlopig niet meer de eerste kandidaat is wanneer een topteam op zoek gaat naar een kopman. "Hij zou geen kandidaat meer zijn. Als je nu de paddock ingaat en een team zoekt een kopman die het kampioenschap kan aanvoeren, dan had je een jaar geleden absoluut Piastri gewild. Ik vrees dat dat vandaag de dag niet meer het geval zou zijn. Hij is nu, voorlopig, nummer twee, maar het seizoen is nog lang."

F1 Nieuws Lando Norris Ralf Schumacher Oscar Piastri McLaren

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.483

    We worden weer eens getrakteerd op een tsunami aan ome Ralf Schumacher-bagger...

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 18:42

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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