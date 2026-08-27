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Antonelli moest traantje wegpinken na eerste duel met Verstappen

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Antonelli moest traantje wegpinken na eerste duel met Verstappen

Andrea Kimi Antonelli heeft onthuld hoe bijzonder het voor hem is om in de Formule 1 samen te rijden met de coureurs tegen wie hij als kind opkeek. De jonge Italiaan staat momentele bovenaan het wereldkampioenschap en heeft in de eerste seizoenshelft indruk gemaakt tegen zijn jeugdhelden, die vandaag de dag concurrenten zijn van de twintigjarige topcoureur.

Antonelli kende een uitstekend begin van het seizoen. De Italiaan behaalde in de eerste zes raceweekenden maar liefst vijf overwinningen. Inmiddels staat de teller op zes zeges, waardoor hij de helft van de races van dit seizoen naar zijn hand heeft gezet. Daarmee heeft hij een voorsprong van 59 punten op teamgenoot George Russell en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton opgebouwd.

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Grote idool van Antonelli

Antonelli werd in 2006 geboren, het jaar waarin Fernando Alonso zijn tweede wereldtitel veroverde. Tijdens zijn jeugd zag de Italiaan verschillende generaties Formule 1-coureurs de sport domineren. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Max Verstappen groeiden uit tot grote namen in de periode waarin Antonelli zelf zijn eerste stappen in de autosport zette. Zijn grootste idool was echter iemand uit een eerdere generatie: Ayrton Senna.

De Braziliaan kwam in 1994 om het leven tijdens de Grand Prix van San Marino, maar zijn nalatenschap heeft Antonelli sterk beïnvloed. Senna werd drie keer wereldkampioen en geldt nog altijd als een van de grootste coureurs aller tijden. "Ayrton is altijd mijn idool geweest, en ik denk dat hij dat ook altijd zal blijven", vertelt Antonelli tegenover GQ Italia.

Toen Antonelli zelf opgroeide, waren vooral Hamilton en Verstappen de coureurs naar wie hij keek. Inmiddels staat hij zelf naast beide wereldkampioenen op de F1-grid. "Toen ik opgroeide, waren Lewis Hamilton en Max Verstappen absoluut de coureurs tegen wie ik opkeek." Dat maakte zijn eerste momenten met hen op het circuit extra speciaal. "De eerste keer dat ik met hen op het circuit reed, was echt ontroerend… het kostte me even om het te verwerken."

Antonelli koestert herinneringen

Die eerste ervaringen hebben een blijvende indruk achtergelaten op de jonge Italiaan. In korte tijd heeft Antonelli namelijk zelf een enorme ontwikkeling doorgemaakt: in 2024 maakte hij zijn eerste officiële F1-sessie mee, een jaar later volgde zijn racedebuut en in 2026 boekte hij zijn eerste overwinningen.

De Italiaan beseft dat hij daarmee momenten beleeft waar hij als kind alleen maar van kon dromen. Inmiddels is hij niet langer alleen de fan die naar zijn helden kijkt, maar een directe concurrent die hen op de baan probeert te verslaan. "Dat zijn de momenten die je je hele leven bijblijven", aldus de huidige leider in het wereldkampioenschap.

F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ayrton Senna Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Ferrari Mercedes

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.482

    Het waren momenten die Kimi altijd zou bijblijven maar hij hoefde helemaal geen traantje weg te pinken...

    Hier vertelt hi het zelf:
    10* Things F1 Driver Kimi Antonelli Can’t Live Without
    (GQ, 8,01 minuten, vanaf minuut 2,25)

    urlr.me/6SRfQx

    00:00 - Kimi Antonelli’s most essential items
    00:29 - Photo with Dad
    01:34 - Necklace
    02:25 - Autograph
    03:28 - Cap
    04:06 - F1 helmet
    06:25 - Trophy

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 18:14

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1
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425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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