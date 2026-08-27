Andrea Kimi Antonelli heeft onthuld hoe bijzonder het voor hem is om in de Formule 1 samen te rijden met de coureurs tegen wie hij als kind opkeek. De jonge Italiaan staat momentele bovenaan het wereldkampioenschap en heeft in de eerste seizoenshelft indruk gemaakt tegen zijn jeugdhelden, die vandaag de dag concurrenten zijn van de twintigjarige topcoureur.

Antonelli kende een uitstekend begin van het seizoen. De Italiaan behaalde in de eerste zes raceweekenden maar liefst vijf overwinningen. Inmiddels staat de teller op zes zeges, waardoor hij de helft van de races van dit seizoen naar zijn hand heeft gezet. Daarmee heeft hij een voorsprong van 59 punten op teamgenoot George Russell en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton opgebouwd.

Grote idool van Antonelli

Antonelli werd in 2006 geboren, het jaar waarin Fernando Alonso zijn tweede wereldtitel veroverde. Tijdens zijn jeugd zag de Italiaan verschillende generaties Formule 1-coureurs de sport domineren. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Max Verstappen groeiden uit tot grote namen in de periode waarin Antonelli zelf zijn eerste stappen in de autosport zette. Zijn grootste idool was echter iemand uit een eerdere generatie: Ayrton Senna.

De Braziliaan kwam in 1994 om het leven tijdens de Grand Prix van San Marino, maar zijn nalatenschap heeft Antonelli sterk beïnvloed. Senna werd drie keer wereldkampioen en geldt nog altijd als een van de grootste coureurs aller tijden. "Ayrton is altijd mijn idool geweest, en ik denk dat hij dat ook altijd zal blijven", vertelt Antonelli tegenover GQ Italia.

Toen Antonelli zelf opgroeide, waren vooral Hamilton en Verstappen de coureurs naar wie hij keek. Inmiddels staat hij zelf naast beide wereldkampioenen op de F1-grid. "Toen ik opgroeide, waren Lewis Hamilton en Max Verstappen absoluut de coureurs tegen wie ik opkeek." Dat maakte zijn eerste momenten met hen op het circuit extra speciaal. "De eerste keer dat ik met hen op het circuit reed, was echt ontroerend… het kostte me even om het te verwerken."

Antonelli koestert herinneringen

Die eerste ervaringen hebben een blijvende indruk achtergelaten op de jonge Italiaan. In korte tijd heeft Antonelli namelijk zelf een enorme ontwikkeling doorgemaakt: in 2024 maakte hij zijn eerste officiële F1-sessie mee, een jaar later volgde zijn racedebuut en in 2026 boekte hij zijn eerste overwinningen.

De Italiaan beseft dat hij daarmee momenten beleeft waar hij als kind alleen maar van kon dromen. Inmiddels is hij niet langer alleen de fan die naar zijn helden kijkt, maar een directe concurrent die hen op de baan probeert te verslaan. "Dat zijn de momenten die je je hele leven bijblijven", aldus de huidige leider in het wereldkampioenschap.