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Coronel doet gewaagde voorspelling: "GP Zandvoort komt terug!"

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Coronel doet gewaagde voorspelling: "GP Zandvoort komt terug!"

Komend weekend vindt de laatste Grand Prix van Nederland plaats op het circuit van Zandvoort, althans dat zegt de Formule 1-kalender. Tom Coronel denkt dat de badplaats, mede door de onrustige situatie in het Midden-Oosten, stiekem nog een plekje kan krijgen in de F1-agenda van 2027. 

De huidige situatie in het Midden-Oosten raakt uiteraard ook de Formule 1. De koningsklasse van de autosport heeft noodgedwongen de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië dit jaar al geschrapt en mogelijk moeten zij nog meer races cancellen. Volgens Coronel kan Zandvoort profiteren van deze situatie. 

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Coronel doet gewaagde voorspelling

In de afgelopen vijf jaar vond de Grand Prix van Nederland plaats op het circuit van Zandvoort. Na jarenlange afwezigheid, sinds 1985 geen race meer geweest, keerde de badplaats eindelijk weer terug in de koningsklasse. Ook Coronel had nooit gedacht dat de Grand Prix ooit nog in Nederland terug zou gaan keren. Komend weekend zal de laatste zijn, al heeft hij daar zelf zijn bedenkingen bij. 

"Ik vind het al heel bijzonder dat de Grand Prix hier naartoe is gekomen", zo stelt Coronel in het programma Faster Food van Viaplay. "Dat is al iets heel bijzonders. Maar ik denk stiekem nu, met die ellende die je allemaal hebt in het Midden-Oosten, dat ze hier nog wel eens volgend jaar zouden kunnen gaan terugkomen", voegde hij daar vol bravoure aan toe. 

Daarbij benadrukte Coronel dat het slechts een voorspelling is. "Ik zeg niet dat ik een nieuwtje heb en dat ik het zeker weet. Het is gewoon een onderbuikgevoel." 

Maleisië keerde al eerder terug op kalender 

De Formule 1 heeft al enkele maatregelen getroffen nu een aantal races in het Midden-Oosten niet door zullen gaan. Zo keerde Maleisië al terug als vervanger van de Grand Prix in Bahrein. 

Of Zandvoort mogelijk toch op de kalender blijft, zal nog moeten blijken. Eerder werden al circuits als Barcelona, Imola en Hockenheim genoemd om een eventuele rentree te maken. 

schwantz34

Posts: 42.620

Volgens mij smeer jij elke ochtend zo'n bakkie sneerkaas weg op je bammetjes...

  • 2
  • 18 aug 2026 - 14:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Nederland 2026

Reacties (13)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.937

    Tom Coronel heeft teveel Eru smeerkaas gegeten vermoed ik zo....en uit ervaring weet ik dat je daar raar van gaat praten en denken...

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 14:20
    • schwantz34

      Posts: 42.620

      Volgens mij smeer jij elke ochtend zo'n bakkie sneerkaas weg op je bammetjes...

      • + 2
      • 18 aug 2026 - 14:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.937

      Twee krentenbolletjes....al 50 jaar.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 14:28
    • RonHymer

      Posts: 296

      Dan is het vast de melk die zuur is?

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 14:58
  • The Wolf

    Posts: 1.299

    Het onderbuikgevoel van Tom Coronel lijkt me eerder indigestie door te veel Faster Food

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 14:28
    • Larry Perkins

      Posts: 67.215

      Hij heeft onder zijn buik een gevoel, dat betekent dat hij in zijn string zit te grabbelen...

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 14:47
    • schwantz34

      Posts: 42.620

      En na het vreten van al dat Faster Food spoed Tom zich altijd volle gas naar de plee voor het klappertje van de week.

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 14:52
    • The Wolf

      Posts: 1.299

      na dat faster food met z'n onderbuikgevoel volle sjas naar de perszaal voordat ie 'n johan vollebroek heeft

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:04
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.415

      @the Wolf, je kan Johan wel belachelijk maken maar hoe zou jij het vinden als de Zandhagedis aan kop van de voedselketen stond, en ze een racebaan door jouw woonerf in bv Almere (schat ik zo in), zouden aanleggen???

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:26
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.415

    Tom verwacht natuurlijk dat Rocco binnen enkele jaren in de "koningsklasse" van de autosport zal schitteren, na het Jos & Max verstappen tijdperk breken dan eindelijk de gouden jaren voor de familie Coronel aan.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 14:48
  • Tifoso-01

    Posts: 3.895

    Hij is behoorlijk oppertunistisch, een paar jaar geleden schreeuwde hij Max naar Mercedes nu is er geen beter team dan Red Bull (iets te maken met zijn zoon misschien ?)

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 15:03
  • Larry Perkins

    Posts: 67.215

    Korte maar mooie (foto)reportage op de seit van de BBC...

    urlr.me/dBszKP

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 15:43
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.415

      @larry wat zou ik deze foto graag in kleur hebben!! (Jim Clark (left), Graham Hill (centre) and Bruce McLaren lead the field away at the start in 1963)

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:23

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    Race / Startgrid

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Pos
Team
Punten
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Mercedes
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Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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