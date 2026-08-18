Komend weekend vindt de laatste Grand Prix van Nederland plaats op het circuit van Zandvoort, althans dat zegt de Formule 1-kalender. Tom Coronel denkt dat de badplaats, mede door de onrustige situatie in het Midden-Oosten, stiekem nog een plekje kan krijgen in de F1-agenda van 2027.

De huidige situatie in het Midden-Oosten raakt uiteraard ook de Formule 1. De koningsklasse van de autosport heeft noodgedwongen de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië dit jaar al geschrapt en mogelijk moeten zij nog meer races cancellen. Volgens Coronel kan Zandvoort profiteren van deze situatie.

Coronel doet gewaagde voorspelling

In de afgelopen vijf jaar vond de Grand Prix van Nederland plaats op het circuit van Zandvoort. Na jarenlange afwezigheid, sinds 1985 geen race meer geweest, keerde de badplaats eindelijk weer terug in de koningsklasse. Ook Coronel had nooit gedacht dat de Grand Prix ooit nog in Nederland terug zou gaan keren. Komend weekend zal de laatste zijn, al heeft hij daar zelf zijn bedenkingen bij.

"Ik vind het al heel bijzonder dat de Grand Prix hier naartoe is gekomen", zo stelt Coronel in het programma Faster Food van Viaplay. "Dat is al iets heel bijzonders. Maar ik denk stiekem nu, met die ellende die je allemaal hebt in het Midden-Oosten, dat ze hier nog wel eens volgend jaar zouden kunnen gaan terugkomen", voegde hij daar vol bravoure aan toe.

Daarbij benadrukte Coronel dat het slechts een voorspelling is. "Ik zeg niet dat ik een nieuwtje heb en dat ik het zeker weet. Het is gewoon een onderbuikgevoel."

Maleisië keerde al eerder terug op kalender

De Formule 1 heeft al enkele maatregelen getroffen nu een aantal races in het Midden-Oosten niet door zullen gaan. Zo keerde Maleisië al terug als vervanger van de Grand Prix in Bahrein.

Of Zandvoort mogelijk toch op de kalender blijft, zal nog moeten blijken. Eerder werden al circuits als Barcelona, Imola en Hockenheim genoemd om een eventuele rentree te maken.