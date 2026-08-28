Max Verstappen blijft de komende jaren actief in de Formule 1 en dat nieuws zorgt ook bij de leiding van de koningsklasse voor opluchting. F1-CEO Stefano Domenicali is vooral blij dat de Nederlander zijn toekomst bij Red Bull heeft vastgelegd. Verstappen heeft zich tot en met 2030 aan de Oostenrijkse renstal verbonden.

Verstappen twijfelde de afgelopen maanden openlijk over zijn toekomst in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen uitte stevige kritiek op de nieuwe reglementen en er werd volop gespeculeerd over een mogelijke overstap naar McLaren of zelfs een vertrek uit de sport. Uiteindelijk koos Verstappen ervoor om bij Red Bull te blijven, de renstal die hij zelf eerder omschreef als zijn "tweede familie".

Domenicali opgelucht na deal Verstappen

Domenicali is dan ook blij dat er een einde is gekomen aan alle speculaties. De Italiaan sprak tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort over de nieuwe overeenkomst van Verstappen. "Het nieuws dat Max bij Red Bull blijft, is de kers op de taart. Ik ben er ontzettend blij mee. Max is een wereldkampioen, een absolute topper en iemand met een geweldige persoonlijkheid. Ik kan me de Formule 1 simpelweg niet zonder hem voorstellen."

Volgens de F1-baas kunnen daarmee ook de vele geruchten over de toekomst van Verstappen naar de achtergrond verdwijnen. "Het is geweldig dat dit nu officieel is. Al die gesprekken en speculaties van de afgelopen tijd kunnen we achter ons laten. Nu moet de focus volledig liggen op het beter maken van Red Bull en ervoor zorgen dat Max de best mogelijke auto krijgt."

Verstappen dacht serieus aan vertrek uit F1

Dat Verstappen uiteindelijk heeft bijgetekend, betekent niet dat een vertrek uit de Formule 1 nooit serieus op tafel heeft gelegen. De Nederlander gaf eerder toe dat hij dit seizoen daadwerkelijk heeft nagedacht over stoppen. Vooral de nieuwe technische reglementen voor 2026 zorgden voor twijfels bij de Red Bull-coureur.

Verstappen heeft inmiddels met verschillende belangrijke betrokkenen binnen de Formule 1 gesproken over de toekomst van de sport. Hoewel hij kritisch blijft, ziet hij inmiddels meer perspectief. De Nederlander hoopt dat er de komende jaren voldoende ruimte blijft voor competitieve en aantrekkelijke motoren. Met zijn nieuwe contract bij Red Bull is in ieder geval één ding duidelijk: Verstappen blijft voorlopig een van de gezichten van de Formule 1.