user icon
icon

Domenicali dolblij met contractverlenging Verstappen: "Max is de kers op de taart"

<< Naar nieuwsoverzicht
Domenicali dolblij met contractverlenging Verstappen: "Max is de kers op de taart"

Max Verstappen blijft de komende jaren actief in de Formule 1 en dat nieuws zorgt ook bij de leiding van de koningsklasse voor opluchting. F1-CEO Stefano Domenicali is vooral blij dat de Nederlander zijn toekomst bij Red Bull heeft vastgelegd. Verstappen heeft zich tot en met 2030 aan de Oostenrijkse renstal verbonden.

Verstappen twijfelde de afgelopen maanden openlijk over zijn toekomst in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen uitte stevige kritiek op de nieuwe reglementen en er werd volop gespeculeerd over een mogelijke overstap naar McLaren of zelfs een vertrek uit de sport. Uiteindelijk koos Verstappen ervoor om bij Red Bull te blijven, de renstal die hij zelf eerder omschreef als zijn "tweede familie".

Meer over Max Verstappen FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug
 Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

20 aug

Domenicali opgelucht na deal Verstappen

Domenicali is dan ook blij dat er een einde is gekomen aan alle speculaties. De Italiaan sprak tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort over de nieuwe overeenkomst van Verstappen. "Het nieuws dat Max bij Red Bull blijft, is de kers op de taart. Ik ben er ontzettend blij mee. Max is een wereldkampioen, een absolute topper en iemand met een geweldige persoonlijkheid. Ik kan me de Formule 1 simpelweg niet zonder hem voorstellen."

Volgens de F1-baas kunnen daarmee ook de vele geruchten over de toekomst van Verstappen naar de achtergrond verdwijnen. "Het is geweldig dat dit nu officieel is. Al die gesprekken en speculaties van de afgelopen tijd kunnen we achter ons laten. Nu moet de focus volledig liggen op het beter maken van Red Bull en ervoor zorgen dat Max de best mogelijke auto krijgt."

Verstappen dacht serieus aan vertrek uit F1

Dat Verstappen uiteindelijk heeft bijgetekend, betekent niet dat een vertrek uit de Formule 1 nooit serieus op tafel heeft gelegen. De Nederlander gaf eerder toe dat hij dit seizoen daadwerkelijk heeft nagedacht over stoppen. Vooral de nieuwe technische reglementen voor 2026 zorgden voor twijfels bij de Red Bull-coureur.

Verstappen heeft inmiddels met verschillende belangrijke betrokkenen binnen de Formule 1 gesproken over de toekomst van de sport. Hoewel hij kritisch blijft, ziet hij inmiddels meer perspectief. De Nederlander hoopt dat er de komende jaren voldoende ruimte blijft voor competitieve en aantrekkelijke motoren. Met zijn nieuwe contract bij Red Bull is in ieder geval één ding duidelijk: Verstappen blijft voorlopig een van de gezichten van de Formule 1.

The Wolf

Posts: 1.442

ik zie 'n blije parasiet

  • 4
  • 28 aug 2026 - 08:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Stefano Domenicali Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 1.442

    ik zie 'n blije parasiet

    • + 4
    • 28 aug 2026 - 08:25
    • Need5Speed

      Posts: 4.386

      De vlieg op de taart.

      • + 2
      • 28 aug 2026 - 08:45
    • f(1)orum

      Posts: 10.357

      Een blije parasiet
      die kwijlend van alle extra centjes geniet
      die overal kansen voor extra 'kassa' momentjes ziet
      die traditionele F1 fans geen hoop biedt
      en Mario karts de vrije ruimte liet

      • + 2
      • 28 aug 2026 - 08:55
    • DenniSNL1980

      Posts: 480

      Ok, Max blijft vanwege het geld, maar om hem nou gelijk parasiet te noemen...

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 13:16

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar