Fernando Alonso heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. De Aston Martin-coureur noemt de Nederlander de beste concurrent die hij ooit op de baan heeft gehad. Verstappen kon zijn laatste thuisrace op Zandvoort weliswaar niet uitrijden na een crash in de eerste ronde, maar zijn indrukwekkende staat van dienst in de duinen blijft overeind.

Verstappen won de Nederlandse Grand Prix drie keer op rij, in 2021, 2022 en 2023, en stond daarnaast nog twee keer op het podium. Alleen dit jaar ging het mis. Toch heeft Alonso niets dan lof voor de viervoudig wereldkampioen, met wie hij door de jaren heen een goede relatie heeft opgebouwd.

Alonso deelt opvallend rapportcijfer uit aan Verstappen

Alonso geeft Verstappen een bijna perfecte beoordeling. "Ik geef Max een 9,9. Waarom geen 10? Omdat ik ervan overtuigd ben dat hij ergens nog een zwakke plek heeft. Iedereen heeft die. We moeten alleen nog ontdekken waar die van Max zit", vertelt de Spanjaard in gesprek met Viaplay. Daarna kan Alonso het niet laten om een grapje te maken: "Ik ben natuurlijk een 10."

Volgens Alonso is Verstappen zijn beste tegenstander ooit. "Hij is de beste concurrent die ik ooit op de baan heb gehad. Vooral omdat hij eigenlijk nauwelijks zwakke plekken heeft. Hij is echt een 9,9. We moeten alleen dat laatste tiendeje nog vinden", aldus de ervaren Aston Martin-coureur. Alonso benadrukt dat Verstappen in zijn beginjaren nog fouten maakte, maar dat die fase snel voorbij was.

"Als je Verstappen wil verslaan, moet je beter worden"

"Toen Max zeventien, achttien of negentien was, had hij soms nog te veel energie. Hij maakte toen weleens een foutje, zoals te hard de pitstraat inrijden. Dat hoort bij die leeftijd. Maar na zijn tweede of derde seizoen zag je dat eigenlijk niet meer", vervolgt Alonso. "Daarna was het vooral presteren, presteren en nog eens presteren. Hij was uitzonderlijk en heeft de lat voor iedereen hoger gelegd. Als je Max op de baan wilt verslaan, moet je simpelweg zelf beter worden."

Ook de Nederlandse fans krijgen complimenten van Alonso. De Spanjaard merkt dat de passie rond Verstappen in Zandvoort enorm is. "De Nederlandse fans beseffen hoe bijzonder de coureur is die ze hebben. De sfeer tijdens deze Grand Prix is daardoor compleet anders. Het doet me bijna denken aan een voetbalwedstrijd: wanneer er een doelpunt valt, gaat iedereen volledig uit zijn dak. Dat gevoel krijg je hier ook. Als de auto's over het rechte stuk of door een bocht rijden, voel je de energie van het publiek. Dat is echt heel bijzonder."