user icon
icon

Alonso plaatst Verstappen boven Schumacher: "Mijn beste concurrent ooit"

<< Naar nieuwsoverzicht
Alonso plaatst Verstappen boven Schumacher: "Mijn beste concurrent ooit"

Fernando Alonso heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. De Aston Martin-coureur noemt de Nederlander de beste concurrent die hij ooit op de baan heeft gehad. Verstappen kon zijn laatste thuisrace op Zandvoort weliswaar niet uitrijden na een crash in de eerste ronde, maar zijn indrukwekkende staat van dienst in de duinen blijft overeind.

Verstappen won de Nederlandse Grand Prix drie keer op rij, in 2021, 2022 en 2023, en stond daarnaast nog twee keer op het podium. Alleen dit jaar ging het mis. Toch heeft Alonso niets dan lof voor de viervoudig wereldkampioen, met wie hij door de jaren heen een goede relatie heeft opgebouwd.

Meer over Max Verstappen FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug
 'Red Bull biedt Verstappen nieuw megacontract aan'

'Red Bull biedt Verstappen nieuw megacontract aan'

12 aug

Alonso deelt opvallend rapportcijfer uit aan Verstappen

Alonso geeft Verstappen een bijna perfecte beoordeling. "Ik geef Max een 9,9. Waarom geen 10? Omdat ik ervan overtuigd ben dat hij ergens nog een zwakke plek heeft. Iedereen heeft die. We moeten alleen nog ontdekken waar die van Max zit", vertelt de Spanjaard in gesprek met Viaplay. Daarna kan Alonso het niet laten om een grapje te maken: "Ik ben natuurlijk een 10."

Volgens Alonso is Verstappen zijn beste tegenstander ooit. "Hij is de beste concurrent die ik ooit op de baan heb gehad. Vooral omdat hij eigenlijk nauwelijks zwakke plekken heeft. Hij is echt een 9,9. We moeten alleen dat laatste tiendeje nog vinden", aldus de ervaren Aston Martin-coureur. Alonso benadrukt dat Verstappen in zijn beginjaren nog fouten maakte, maar dat die fase snel voorbij was.

"Als je Verstappen wil verslaan, moet je beter worden"

"Toen Max zeventien, achttien of negentien was, had hij soms nog te veel energie. Hij maakte toen weleens een foutje, zoals te hard de pitstraat inrijden. Dat hoort bij die leeftijd. Maar na zijn tweede of derde seizoen zag je dat eigenlijk niet meer", vervolgt Alonso. "Daarna was het vooral presteren, presteren en nog eens presteren. Hij was uitzonderlijk en heeft de lat voor iedereen hoger gelegd. Als je Max op de baan wilt verslaan, moet je simpelweg zelf beter worden."

Ook de Nederlandse fans krijgen complimenten van Alonso. De Spanjaard merkt dat de passie rond Verstappen in Zandvoort enorm is. "De Nederlandse fans beseffen hoe bijzonder de coureur is die ze hebben. De sfeer tijdens deze Grand Prix is daardoor compleet anders. Het doet me bijna denken aan een voetbalwedstrijd: wanneer er een doelpunt valt, gaat iedereen volledig uit zijn dak. Dat gevoel krijg je hier ook. Als de auto's over het rechte stuk of door een bocht rijden, voel je de energie van het publiek. Dat is echt heel bijzonder."

Larry Perkins

Posts: 67.445

"regenpijpen"

Die had ik eerder van @Ouw verwacht...

  • 4
  • 25 aug 2026 - 19:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin GP Nederland 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 1.394

    Kan allemaal wel zo zijn, maar ik heb al een week de loftrompet van Bortoleto niet gehoord

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 17:01
    • Larry Perkins

      Posts: 67.446

      Dat komt omdat Bortoleto zelf nog lang geen 9,9 is...

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 19:12
  • Danimal5981

    Posts: 691

    Wie schrijft dit? 'Dat laatste tiendeje'...

    Wacht dacht je van: 'De laatste tiende'...?

    • + 2
    • 25 aug 2026 - 17:15
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.176

    Max is de meest complete racer. Agressief, rauw, offensief, technisch en intelligent

    • + 2
    • 25 aug 2026 - 17:53
    • snailer

      Posts: 34.609

      Verstappen heeft ook een zwakte in zijn harnas. Dat komt vooral naar voren als zijn team niet hem de mogelijkheden geeft om te vechten voor overwinningen.

      Eerste vijf races of zo van 2018. Hongarije met Hamilton.
      Russell... was dat Spanje?

      Totaal in de steek gelaten door zijn team en zelfs strategen.

      Dan gaan bij hem op de foute manier de oogkleppen op.

      En hij neemt wraak. Maar dat kan ik nog niet als nadeel zien. Hij is er altijd voordelig uit tevoorschijn gekomen.

      Maar troost je met de gedachten dat alle rijders zo die kleine gaatjes in het pantser hebben. Vaal gedreven door karakter.

      Buiten wat ik noemde is hij mentaal extreem sterk. Presteren onder grote druk maakt hem zo sterk.
      Vind dat je die vergat in positieve zin.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:12
    • Larry Perkins

      Posts: 67.446

      Wat Alonso zegt, Fernando heeft er veel meer verstand van...

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 19:15
    • snailer

      Posts: 34.609

      Ik vind Verstappen de beste racer en de beste regenpijpen sinds Senna. Maar schijnlijk zijn die twee op dat gebied de beste in ieder geval sinds 1970.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 19:23
    • Larry Perkins

      Posts: 67.446

      "regenpijpen"

      Die had ik eerder van @Ouw verwacht...

      • + 4
      • 25 aug 2026 - 19:36
    • snailer

      Posts: 34.609

      TSjah. Ik snap autocorrect niet altijd.

      Regenrijder dus. Dank voor de correctie.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 20:44
  • Larry Perkins

    Posts: 67.446

    Alonso: "Alex Albon heeft Max bij Sardinië ook al over het water zien lopen en dat verbaast mij niets!"

    • + 2
    • 25 aug 2026 - 19:18
  • Pietje Bell

    Posts: 36.413

    Off Topic.

    Dat is even schrikken. Ik ben met haar muziek opgegroeid. Wie kent haar hits niet?!

    urlr.me/WTKkPm

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 20:49
  • Towel986

    Posts: 565

    “… presteren, presteren en nog eens presteren..” Pohh herinner ik me deze zin ineens uit een preek van me pa toen ik met een slecht rapport thuis kwam 🤣🤣 zal dezelfde periode zijn geweest als Schumacher vs. Alonso.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 22:43
  • Pietje Bell

    Posts: 36.413

    🤣🤣🤣🤣🤣


    urlr.me/czHpt9

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 23:24

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar