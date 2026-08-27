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Wolff: "Hamilton heeft nu vrede met wat nederlaag tegen Verstappen in 2021"

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Wolff: "Hamilton heeft nu vrede met wat nederlaag tegen Verstappen in 2021"

Lewis Hamilton en Toto Wolff hebben de controversiële ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 inmiddels een plek kunnen geven. De Mercedes-teambaas geeft toe dat de gebeurtenissen tijdens de slotrace in Abu Dhabi hem altijd zullen bijblijven, maar benadrukt dat zowel hij als Hamilton verder is gegaan.

De strijd om de wereldtitel tussen Hamilton en Max Verstappen werd vijf jaar geleden beslist op het Yas Marina Circuit. Hamilton leek op weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een late safety car en een omstreden beslissing van wedstrijdleiding Michael Masi de race volledig op zijn kop zetten. Verstappen kreeg daardoor de kans om Hamilton in de laatste ronde te passeren en kroonde zich tot wereldkampioen.

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Wolff en Hamilton hebben het achter zich gelaten

Wolff werd tijdens een optreden in de SAP-podcast gevraagd wat er bij hem opkomt wanneer hij aan het jaar 2021 denkt. "De acht constructeurstitels waren natuurlijk prachtig. Dat was iets wat nog nooit eerder in een andere sport was gepresteerd. Maar hoe die race eindigde, is iets wat voor altijd bij me zal blijven", vertelt de Mercedes-topman.

Toch stelt de Oostenrijker dat hij inmiddels vrede heeft met de gebeurtenissen. "Ik heb er nu vrede mee en Lewis ook. Max was absoluut een verdiende wereldkampioen. Een seizoen wordt niet bepaald door één middag of avond, maar dat is wel het moment dat voor mij het meest verbonden blijft aan 2021."

'Dit was de beste Lewis die ik heb gezien'

Volgens Wolff mag de controversiële finale bovendien niet het volledige seizoen van Hamilton overschaduwen. De Brit kende in de eerste maanden van 2021 een moeizame periode, maar trok de prestaties in de tweede seizoenshelft volledig recht. "Het leek misschien alsof we enorm succesvol waren, maar dat was eigenlijk niet zo. Aan het begin van het seizoen hadden we het lastig, tot ongeveer juni en Silverstone", aldus Wolff.

Daarna zag Wolff een Hamilton die volgens hem op zijn best was. "We kregen daarna een soort tweede opleving. Lewis werd in Brazilië onterecht gediskwalificeerd en moest vervolgens achteraan starten in de sprintrace. Hij vocht zich geweldig terug en vanaf dat moment was hij los. Dat was de beste Lewis die ik in die jaren heb gezien. Maar uiteindelijk gebeurde het niet", besluit de Mercedes-teambaas.

Larry Perkins

Posts: 67.482

[i] Daar zijn ze… [/i]

[b] That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film [/b]
(14,26 minuten)
https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

[b] Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1 [/b]
(1,14 minuten)
https://youtu.be/v9X-XPJipFs

[b] Christian Horner's reaction to the new w... [Lees verder]

  • 4
  • 27 aug 2026 - 16:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes

Reacties (13)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.482

    Daar zijn ze…

    That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
    (14,26 minuten)
    https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

    Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
    (1,14 minuten)
    https://youtu.be/v9X-XPJipFs

    Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
    (2,23 minuten)
    https://youtu.be/UETFGbhdy40

    Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
    (28,06 minuten)
    https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

    Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
    (2,41 minuten)
    https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

    Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
    (1 uur en 40 minuten)
    https://youtu.be/eaTpY420R_0

    Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
    (25,37 minuten)
    https://youtu.be/V6Cfal0-rds

    _____________________

    Als toetje Barcelona 2016 er ook nog ff bij...

    Historisch hoogtepunt Max Verstappen wint Formule 1
    (12,51 minuten)
    https://youtu.be/GPy6GR_IUjk

    Verstappen's Maiden Win | Spanish Grand Prix 2016
    (1,24 minuten)
    https://youtu.be/hohuswdeznA

    Max Verstappen - Barcelona 2016 - First Win
    (2,58 minuten)
    https://youtu.be/K87WhO4EJv0

    Niki Lauda zum 1. Sieg von Max Verstappen in Spanien 2016
    (2,56 minuten)
    https://youtu.be/nYN0GdmQ3S8

    _____________________

    Voor wie het vergeten is…

    2016 Spanish Grand Prix: Race Highlights
    (3,23 minuten)
    https://youtu.be/3B3-C914d_c

    MAX VERSTAPPEN WINT DE 1E GP VAN SPANJE 2016 (DUTCH COMMENTARY) #LEGEND
    (0,50 minuten)
    https://youtu.be/5eJch7P_mnQ

    Verstappen's Maiden Win | Spanish Grand Prix 2016
    (1,24 minuten)
    https://youtu.be/hohuswdeznA

    Formule 1 2016 Spanje KB Max Verstappen in studio sport
    (12,16 minuten)
    https://youtu.be/h357i7Mcw8U

    Ziggo Sport | Max Verstappen | Winst Spanje 2016 | Legends | Coulthard | Hill | Lauda | Vettel
    (10,40 minuten)
    https://youtu.be/sCJRIJ31TZ0

    Interviews: Max Verstappen Wins in Spain
    (3,14 minuten)
    https://youtu.be/bfxjzwRbEN8

    Max Verstappen hugged his father after winning Spanish GP 2016
    (0,43 minuten)
    https://youtu.be/TWlMEyZeM3U

    Max Verstappen won sneller dan verwacht - RTL LATE NIGHT
    (3,39 minuten)
    https://youtu.be/4ZqtJkuL5Dw

    "I didn't get much sleep!" Verstappen Reveals Spanish Celebrations
    (1,06 minuten)
    https://youtu.be/BVaS65zPR-k

    Sebastian Vettel and Kimi Raikkonen praise Max Verstappen #SpanishGP 2016
    (3,06 minuten)
    https://youtu.be/F0IW8sWk9PI

    Kimi Raikkonen on Max:"I raced against his father so that even sounds more scary."
    (0,21 minuten)
    https://youtu.be/wsvsD6zir70

    Lauda praises Verstappen after first win (Barcelona 2016, RTL) [English CC]
    (2,56 minuten)
    https://youtu.be/C_B20sPfsNg

    Verstappen onboard last lap - win GP Barcelona 2016
    (3,04 minuten)
    https://youtu.be/ffRjnKf6-dE

    Peter Windsor: Max Verstappen makes F1 history.
    (13,08 minuten)
    https://youtu.be/D9trV0QdXlk

    Graag gedaan!

    • + 4
    • 27 aug 2026 - 16:20
  • Need5Speed

    Posts: 4.383

    "Hamilton heeft nu vrede met wat nederlaag tegen Verstappen in 2021"
    Nou, mooi zijn dat duidelijk geworden. Rust hoop dat deze kwestie zitten eindelijk laten.

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 16:27
  • The Wolf

    Posts: 1.432

    oké, Verstappen toch volgend jaar naar Mercedes!

    • + 1
    • 27 aug 2026 - 16:39
  • Aajd Flupke

    Posts: 268

    Goed dat men ook controleert of iets wel een correcte Nederlandse titel is....😝

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 16:41
  • jd2000

    Posts: 7.897

    Nou, nu bepaalde forumleden nog......

    • + 1
    • 27 aug 2026 - 16:45
    • The Wolf

      Posts: 1.432

      Maar de vraag is, heeft een andere groep forumleden dan ook eindelijk vrede met die......mOoRdAaNsLaG

      • + 3
      • 27 aug 2026 - 16:56
    • Damon Hill

      Posts: 19.942

      @Jd2000,
      Nee, dat gaat nooit gebeuren, omdat veel mensen alles bekijken door een selectieve bril en enkel die ene race eruit pakken die hun goed uitkomt. Want wat ze vergeten:

      - Hamilton had op Imola gigantisch veel mazzel. Hij belandde in de grindbak, maar precies op dat moment kwam een rode vlag door de crash/botsing tussen Russell en Bottas. Precies dáárdoor kon Hamilton terugkeren naar de pits en P2 pakken.
      - Verstappen had in Baku enorme pech: met een paar ronde te gaan en vanuit leidende positie een klapband.
      - Verstappen had enorme pech in Hongarije, Bottas ramde Norris en Verstappen bij de start al uit de race.
      - En Verstappen had geluk in Abu Dhabi, maar als je dat wegstreept tegen voorgaande drie situaties, kun je gewoon concluderen dat de geluk/pech verhouding enigszins terug is gebelanceerd.

      Over seizoen 2006 heb je overigens ook vaak hetzelfde. Mensen zeggen dan: Schumacher verloor de titel in Japan en verdiende de titel meer. Nee, ook onjuist, want opnieuw de feiten:
      - Alonso had pech in Hongarije en verloor daar een P2 door een los wiel.
      - Alonso had pech op Monza en verloor daar een P3 door een motorplof.
      - Schumacher had inderdaad pech in Japan en verloor P1 door een motorplof.

      Maar Alonso had dus al twee keer pech gehad! Die motorplof van Schumacher balanceerde het een beetje uit.

      Wat mensen doen is enkel selectief kijken. Ze benoemen enkel de race die past bij hun argument en vergeten dan de andere races. Helaas... dit gaat nooit weg. Zelfs nu, wanneer ik zoals zo vaak gewoon de feiten benoem, blijven mensen blind of lezen ze eroverheen. Geconfronteerd worden is namelijk moeilijker dan hun mening bijstellen.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 17:56
    • schwantz34

      Posts: 42.711

      @The Wolf Het gaat mij nog niet eens zo zeer om die moordaanslag alleen. Waar ik mij nog veel meer aan ergerde was het uitzinnige en achterlijke gedrag wat Lewis, Toto, en het hele team van Mercedes vertoonde na de race gewonnen te hebben nadat ze Max die race het ziekenhuis in hadden gereden. Die gingen uit hun dak alsof ze de titel al hadden gewonnen, en het scheelde bijna niks of Hamilton had over heel Silverstone een ereronde gelopen met die Union Jack om zijn nek.

      In de ruim 40 jaar dat ik naar motorsport kijk heb ik zo een totaal respecloos gedrag naar je tegenstander (en zijn team) toe nog nooit eerder gezien, en hoop ik dat ook never nooit meer te zien!

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 18:27
    • snailer

      Posts: 34.630

      In Silverstone had Hamilton ook enorm geluk begreep ik. De auto zou dusdanig beschadigd zijn dat hij terug was gevallen bovenop die straf. Door de rode vlag kon net als op Imola de auto worden gerepareerd.

      Maar goed. Hamilton heeft het ook vooral zelf vergooid. En vervolgens geloofde men bij Mercedes in de eigen propaganda. Ze hadden de laatste race juristen bij en ze geloofden zelfs zo erg in door hunzelf opgedrongen verhaaltjes dat ze niet durfden te stoppen omdat men dacht dat Verstappen wel even Hamilton van de baan zou duwen. Ja Verstappen kreeg een paar maal straf onterecht straf. Ook een aantal malen terecht. En mogelijk had hij ook 1 keer wel straf moeten hebben. Maar niet naar binnen durven en zo een kampioenschap verliezen is wel de grootste straf die je jezelf kan bedenken.
      Overigens heeft Hamilton juist zijn grootste fout van dat seizoen gemaakt.

      Hij was zo enorm gewend vooraan te rijden en rustigaan en risico;oos te rijden, dat het een natuur is geworden die ingebakken zit in zijn race genen. Komt hij op kop en heeft een dominate auto. Dan slaat hij een gat en managet dat gat. Gaat de opponent 2 tiende harder. Dan gaat ook Hamilton 2 tiende harder. Bij een halve seconde? Dan doet Hamilton ook een halve seconde.
      RBR wist eigenlijk wel dat ze normaal geen kamioen zouden worden. Verstappen wist het ook. Ze hebben zich voorgenomen om alles te geven in de hoop dat ze dan bij een event. nog een kleine kans zouden krijgen. Er is dus de hele race gepust en er is daar waar kan ook banden gewisseld.
      Exact de tegenovergestelde mentaliteit dus dan bij Hamilton.

      En daar zit dus de fout van Hamilton. Hij had echt vrij eenvoudig 25 seconde voorsprong kunnen nemen. Zoveel sneller was de auto gewoon. En zelfs dan had hij nog kunnen managen tot een gat voldoende voor een (V)SC. Dan wa er nooit een discussie geweest. Hamilton was naar binnen gegaan zonder risico.

      De grootste blunder van Hamilton, die normaal enorm slim is en ook gelepen.

      Ik heb het al heel vaak gezegd. Vooral die Britten zeggen het vaak: Ze verdienden het alletwee. Maar snailer zegt dat niet. Snailer zegt dat Hamilton enorm terke kampioenchappen heeft gereden. Maar 2021 was 1 van zijn zwakste kampioenschappen.

      Er is er maar 1 die verdiende kampioen te worden. En die werd het ook.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 18:30
  • Skoda F1

    Posts: 817

    Wat nederlaag? Ik hoorde hem hier in Noord Holland helemaal knakken..

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 17:07
    • schwantz34

      Posts: 42.711

      En na die knak was Lewis 3 maanden oorverdovend stil!

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 17:19
    • Skoda F1

      Posts: 817

      It was the Best knak ever!..

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 17:25
    • snailer

      Posts: 34.630

      Lewis: "Still we knak."

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 18:35

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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Spanje
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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