Lewis Hamilton en Toto Wolff hebben de controversiële ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 inmiddels een plek kunnen geven. De Mercedes-teambaas geeft toe dat de gebeurtenissen tijdens de slotrace in Abu Dhabi hem altijd zullen bijblijven, maar benadrukt dat zowel hij als Hamilton verder is gegaan.

De strijd om de wereldtitel tussen Hamilton en Max Verstappen werd vijf jaar geleden beslist op het Yas Marina Circuit. Hamilton leek op weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een late safety car en een omstreden beslissing van wedstrijdleiding Michael Masi de race volledig op zijn kop zetten. Verstappen kreeg daardoor de kans om Hamilton in de laatste ronde te passeren en kroonde zich tot wereldkampioen.

Wolff en Hamilton hebben het achter zich gelaten

Wolff werd tijdens een optreden in de SAP-podcast gevraagd wat er bij hem opkomt wanneer hij aan het jaar 2021 denkt. "De acht constructeurstitels waren natuurlijk prachtig. Dat was iets wat nog nooit eerder in een andere sport was gepresteerd. Maar hoe die race eindigde, is iets wat voor altijd bij me zal blijven", vertelt de Mercedes-topman.

Toch stelt de Oostenrijker dat hij inmiddels vrede heeft met de gebeurtenissen. "Ik heb er nu vrede mee en Lewis ook. Max was absoluut een verdiende wereldkampioen. Een seizoen wordt niet bepaald door één middag of avond, maar dat is wel het moment dat voor mij het meest verbonden blijft aan 2021."

'Dit was de beste Lewis die ik heb gezien'

Volgens Wolff mag de controversiële finale bovendien niet het volledige seizoen van Hamilton overschaduwen. De Brit kende in de eerste maanden van 2021 een moeizame periode, maar trok de prestaties in de tweede seizoenshelft volledig recht. "Het leek misschien alsof we enorm succesvol waren, maar dat was eigenlijk niet zo. Aan het begin van het seizoen hadden we het lastig, tot ongeveer juni en Silverstone", aldus Wolff.

Daarna zag Wolff een Hamilton die volgens hem op zijn best was. "We kregen daarna een soort tweede opleving. Lewis werd in Brazilië onterecht gediskwalificeerd en moest vervolgens achteraan starten in de sprintrace. Hij vocht zich geweldig terug en vanaf dat moment was hij los. Dat was de beste Lewis die ik in die jaren heb gezien. Maar uiteindelijk gebeurde het niet", besluit de Mercedes-teambaas.