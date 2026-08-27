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Hamilton afgemaakt in Italië: "Vindt zichzelf groter dan Ferrari"

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Hamilton afgemaakt in Italië: "Vindt zichzelf groter dan Ferrari"

Lewis Hamilton krijgt stevige kritiek vanwege zijn houding binnen Ferrari. Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher en Sky-presentator Peter Hardenacke plaatsen vraagtekens bij de manier waarop de zevenvoudig wereldkampioen zijn frustraties naar buiten brengt. Volgens het duo moet het teambelang bij Ferrari altijd vooropstaan.

De spanningen tussen Hamilton en teamgenoot Charles Leclerc zijn de afgelopen periode geregeld onderwerp van gesprek. Schumacher en Hardenacke vinden dat Ferrari ervoor moet waken dat interne problemen publiekelijk worden uitgevochten. Volgens hen heeft Hamilton, gezien zijn ervaring, een belangrijke rol in het bewaren van de rust binnen de Italiaanse renstal.

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Schumacher ziet dat Hamilton tijdens races niet alleen op sportief gebied invloed probeert uit te oefenen. De Duitser wijst daarbij op de manier waarop de Brit via de boordradio communiceert. "Lewis is politiek gezien ontzettend sterk en hij probeert die invloed soms ook via de boordradio te gebruiken", stelt Schumacher.

Volgens de voormalig Formule 1-coureur moet Ferrari duidelijk maken dat geen enkele coureur boven het team staat. Hamilton en Leclerc zouden volgens hem samen om tafel moeten, waarbij teambaas Frédéric Vasseur de leiding moet nemen. "Ferrari moet duidelijk maken dat het team en het merk altijd belangrijker zijn dan de individuele coureurs. Dit soort zaken moet intern worden opgelost."

Hardenacke is het daarmee eens, maar richt zijn kritiek vooral op Hamilton. De Sky-presentator vraagt zich af of de Brit het belang van Ferrari altijd daadwerkelijk boven zijn eigen frustraties stelt. "Als je ergens problemen mee hebt, moet je dat achter gesloten deuren bespreken. Je kunt niet na iedere race naar buiten komen en iedereen laten merken hoe ontevreden je bent", klinkt het.

'Hamilton lijkt zichzelf belangrijker te vinden'

Volgens Hardenacke ontstaat daardoor soms het beeld dat Hamilton zichzelf boven Ferrari plaatst. Hij benadrukt dat het om zijn persoonlijke indruk gaat, maar ziet dat de communicatie van de Brit niet altijd goed valt in Italië. Schumacher haalt daarbij geluiden uit de Italiaanse paddock aan.

"Je hoort bij Italiaanse journalisten steeds vaker het gevoel dat Hamilton de eerste coureur is bij wie zij denken dat hij zichzelf belangrijker vindt dan het merk Ferrari", aldus Schumacher. Hardenacke merkt dat meerdere Italiaanse journalisten met wie zij spreken moeite hebben met de manier waarop Hamilton zijn frustraties communiceert. Bij Ferrari hoort volgens hen het team traditioneel boven de coureur te staan.

Schumacher heeft tegelijkertijd begrip voor de emoties van Hamilton. Na een race kunnen frustraties hoog oplopen, maar de Duitser vindt dat de Brit daar gezien zijn ervaring en status beter mee moet omgaan. Ferrari staat volgens hem voor een delicate balans: "Je mag het oneens zijn en frustraties hebben, maar dit soort problemen moet je binnenskamers oplossen. Naar buiten toe moet een Formule 1-team één geheel vormen."

M@ximumOverdrive

Posts: 7.186

Lewis is zowat de enige daar in Maranello die weet hoe je titels moet winnen , het lijkt me niet meer dan logisch dat als er verbeterpunten zijn dat die op tafel worden gegooid.

Nu Neem ik het niet Vaak voor Lewis op maar nu toch wel

  • 20
  • 27 aug 2026 - 17:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ralf Schumacher Ferrari

Reacties (12)

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  • M@ximumOverdrive

    Posts: 7.186

    Lewis is zowat de enige daar in Maranello die weet hoe je titels moet winnen , het lijkt me niet meer dan logisch dat als er verbeterpunten zijn dat die op tafel worden gegooid.

    Nu Neem ik het niet Vaak voor Lewis op maar nu toch wel

    • + 20
    • 27 aug 2026 - 17:31
    • f(1)orum

      Posts: 10.353

      Zeker, maar Lewis heeft daarna openlijk aangegeven dat dit niet de juiste manier is en dus weet hij ook wel dat dit niet op de publieke tafel gegooid mag worden in Ferrari land.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 17:39
    • snailer

      Posts: 34.632

      Ach. Ik vermoed dat het wel meevalt. Ik proef een grote hoeveelheid stammingspecerij in de gevulde speculaaskoeken.
      Hemilton heeft juist na lange periode Ferrari in beweging gekregen. Dus waarom zou er dan kritiek zijn? Hamilton heeft gewoon het beste voor. Althans. Dat vermoed ik. En als het zo is moet men toch blij zijn met Hamilton.


      Ben wel benieuwd wat Mr.Monza vanuit Italie heeft opgevangen hier over.

      • + 2
      • 27 aug 2026 - 18:02
    • snailer

      Posts: 34.632

      stemmingspecerij....

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 18:02
    • hupholland

      Posts: 10.183

      Ferrari werd in 2024 nog op een haar na WCC. Een maand voordat Hamilton daar aankwam. Er is weinig veranderd. Hamilton is nog geen 1x voor Antonelli gefinisht. Dat hij nog steeds enige kans heeft op het WK is een klein wondertje. Dat hij weet hoe je kampioen moet worden is natuurlijk een totaal non argument, hij is bij Mercedes gewoon met zn neus in de boter gerold. BIj McLaren en de afgelopen jaren liep hij alleen maar te piepen over dat Red Bull zo snel was... Het probleem nu is juist precies dat Hamilton wel even denkt te gaan vertellen hoe het moet... als er iets ten goede veranderd dan trekt ie dat zich ook atlijd naar zichzelf toe en als er iets misgaat dan gooit hij zn team voor de bus. En als je wilt weten hoe Leclerc erover denkt, kijk nog even naar de laatste ronde.

      • + 4
      • 27 aug 2026 - 18:18
    • hupholland

      Posts: 10.183

      overigens had Prost ook 4 titels verzameld in de voorgaande tien jaar, terwijl Ferrari droog stond. Weten hoe je WK moet worden daar koop je niks voor als coureur.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 18:19
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.507

      @hupholland

      Gelukkig ben jij altijd objectief als t om Lewis gaat. Maar dat is geen verrassing.

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 21:00
    • snailer

      Posts: 34.632

      "Ferrari werd in 2024 nog op een haar na WCC. "

      Dat geeft du aan dat ze het niet konden. Een kampioensteam zou zo een WDC naar zich toe trekken.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 21:11
  • 919

    Posts: 4.448

    Ferrari's onkunde maakt dat Hamilton voor het team moet denken, niemand is groter dan Ferrari, maar op het gebied van lezen van de race, op voorhand beslissingen maken voordat het nodig is, is Ferrari maar klein en zit er geen groei in. Er moet peper in die Italiaantjes.

    • + 4
    • 27 aug 2026 - 18:18
    • hupholland

      Posts: 10.183

      en dat Hamilton zelf op P6 rijdt en P7 wordt in de sprint? hij is aangenomen om te rijden. Bovendien kan hij dit adviezen beter geven als hij zelf aan de kant moet.. maar dan heeft meneer juist weer andere ideeën.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 18:22
    • 919

      Posts: 4.448

      Ook weer waar

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 18:56
  • schwantz34

    Posts: 42.712

    Tja, Lewis is bij Mercedes zo enorm gewend geraakt dat hij een voorkeursbehandeling (Valtteri this is James) krijgt dat hij niet kan verkroppen dat hij die Ferrari niet krijgt.

    Maar dat gezegd hebbende hebben ze bij Ferrari ook een heel groot probleem, want zowel Charles als Lewis weigeren gewoon om een ander te helpen, zelfs als de ander op een compleet andere strategie staat wat ze al onwijs veel p.nten, en zelfs podiumplekken heeft gekost grijpt Fred (itt Toto bij Mercedes) daar nooit keihard in met een directe teamorder, waardoor het alleen nog maar meer van kwaad naar erger gaat bij de Scuderia, dat daardoor niet bestaat uit één team, maar uit 2 verschillende kampen, en Fred eerder vroeg dan laat zomaar de kop kan kosten.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 18:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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