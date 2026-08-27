Lewis Hamilton krijgt stevige kritiek vanwege zijn houding binnen Ferrari. Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher en Sky-presentator Peter Hardenacke plaatsen vraagtekens bij de manier waarop de zevenvoudig wereldkampioen zijn frustraties naar buiten brengt. Volgens het duo moet het teambelang bij Ferrari altijd vooropstaan.

De spanningen tussen Hamilton en teamgenoot Charles Leclerc zijn de afgelopen periode geregeld onderwerp van gesprek. Schumacher en Hardenacke vinden dat Ferrari ervoor moet waken dat interne problemen publiekelijk worden uitgevochten. Volgens hen heeft Hamilton, gezien zijn ervaring, een belangrijke rol in het bewaren van de rust binnen de Italiaanse renstal.

Schumacher waarschuwt Ferrari voor Hamilton

Schumacher ziet dat Hamilton tijdens races niet alleen op sportief gebied invloed probeert uit te oefenen. De Duitser wijst daarbij op de manier waarop de Brit via de boordradio communiceert. "Lewis is politiek gezien ontzettend sterk en hij probeert die invloed soms ook via de boordradio te gebruiken", stelt Schumacher.

Volgens de voormalig Formule 1-coureur moet Ferrari duidelijk maken dat geen enkele coureur boven het team staat. Hamilton en Leclerc zouden volgens hem samen om tafel moeten, waarbij teambaas Frédéric Vasseur de leiding moet nemen. "Ferrari moet duidelijk maken dat het team en het merk altijd belangrijker zijn dan de individuele coureurs. Dit soort zaken moet intern worden opgelost."

Hardenacke is het daarmee eens, maar richt zijn kritiek vooral op Hamilton. De Sky-presentator vraagt zich af of de Brit het belang van Ferrari altijd daadwerkelijk boven zijn eigen frustraties stelt. "Als je ergens problemen mee hebt, moet je dat achter gesloten deuren bespreken. Je kunt niet na iedere race naar buiten komen en iedereen laten merken hoe ontevreden je bent", klinkt het.

'Hamilton lijkt zichzelf belangrijker te vinden'

Volgens Hardenacke ontstaat daardoor soms het beeld dat Hamilton zichzelf boven Ferrari plaatst. Hij benadrukt dat het om zijn persoonlijke indruk gaat, maar ziet dat de communicatie van de Brit niet altijd goed valt in Italië. Schumacher haalt daarbij geluiden uit de Italiaanse paddock aan.

"Je hoort bij Italiaanse journalisten steeds vaker het gevoel dat Hamilton de eerste coureur is bij wie zij denken dat hij zichzelf belangrijker vindt dan het merk Ferrari", aldus Schumacher. Hardenacke merkt dat meerdere Italiaanse journalisten met wie zij spreken moeite hebben met de manier waarop Hamilton zijn frustraties communiceert. Bij Ferrari hoort volgens hen het team traditioneel boven de coureur te staan.

Schumacher heeft tegelijkertijd begrip voor de emoties van Hamilton. Na een race kunnen frustraties hoog oplopen, maar de Duitser vindt dat de Brit daar gezien zijn ervaring en status beter mee moet omgaan. Ferrari staat volgens hem voor een delicate balans: "Je mag het oneens zijn en frustraties hebben, maar dit soort problemen moet je binnenskamers oplossen. Naar buiten toe moet een Formule 1-team één geheel vormen."