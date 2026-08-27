Fred Vasseur zou plannen hebben om de samenwerking tussen Ferrari en Haas verder uit te breiden. De teambaas van de Scuderia ziet mogelijkheden om Ferrari-talenten bij de Amerikaanse renstal onder te brengen, vergelijkbaar met de constructie tussen Red Bull Racing en Racing Bulls. Vasseur hoopt daarmee jonge coureurs ervaring te laten opdoen in de Formule 1, terwijl Ferrari zelf controle houdt over hun ontwikkeling.

Haas rijdt sinds de entree van het team in de Formule 1 met Ferrari-motoren en de samenwerking tussen beide partijen is in de loop der jaren steeds intensiever geworden. Oliver Bearman is daarvan momenteel het beste voorbeeld. De Ferrari-junior rijdt inmiddels voor het tweede seizoen bij Haas en krijgt daar de kans om ervaring op te doen voordat hij mogelijk doorstroomt naar de Scuderia.

Vasseur heeft plannen met Haas

Naast Bearman rijdt Esteban Ocon voor Haas. De Fransman maakte in 2025 de overstap naar het Amerikaanse team, maar heeft moeite om zijn jonge teamgenoot structureel te verslaan. Bearman laat regelmatig betere resultaten zien en lijkt daardoor steeds meer een belangrijke kandidaat voor de toekomst van Ferrari.

Voor Ocon is de situatie bovendien onzeker, aangezien hij nog geen zitje voor 2027 heeft. Dat biedt mogelijk ruimte voor Rafael Camara, een ander talent uit de Ferrari-opleiding. Vasseur bevestigde tegenover het Braziliaanse UOL dat Ferrari de ontwikkeling van Camara actief ondersteunt en hoopt dat hij een kans krijgt bij Haas.

"We steunen Rafael enorm. Het gaat niet alleen om financiële steun. We hebben hem financieel gesteund, maar we hebben dit jaar ook flink geïnvesteerd in trainingen met oudere auto's", legt Vasseur uit. Ferrari lijkt daarmee niet alleen betrokken te zijn bij de carrière van Camara, maar wil hem ook daadwerkelijk voorbereiden op een mogelijke stap naar de Formule 1.

Hoge kosten

De investering in Camara gaat volgens Vasseur dan ook veel verder dan alleen financiële ondersteuning. Ferrari steekt aanzienlijke middelen in de voorbereiding van de Braziliaan, onder meer door hem kilometers te laten maken in oudere Formule 1-auto's. Daarmee kan hij zich voorbereiden op zijn komende test en mogelijk een toekomstig F1-debuut.

"De kosten daarvan zijn veel, veel hoger dan de financiële steun. Om hem zo goed mogelijk voor te bereiden op de test van volgende week en op het volgende seizoen, zal Haas, als partner, proberen de beste manier te vinden om hem volgend jaar naar de Formule 1 te brengen", aldus Vasseur.

Als Camara daadwerkelijk bij Haas terechtkomt, beschikt het team naast Bearman over twee coureurs uit de Ferrari-opleiding. Daarmee zou de samenwerking opvallend veel gaan lijken op de constructie die Red Bull al jarenlang hanteert met Racing Bulls. Ferrari zou talenten kunnen ontwikkelen bij Haas, terwijl de Amerikaanse renstal profiteert van ondersteuning en kennis van de Italiaanse grootmacht. Daarmee kan de relatie tussen beide teams de komende jaren een stuk belangrijker worden.