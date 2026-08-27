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'Ferrari wil Red Bull-constructie toepassen op Haas'

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'Ferrari wil Red Bull-constructie toepassen op Haas'

Fred Vasseur zou plannen hebben om de samenwerking tussen Ferrari en Haas verder uit te breiden. De teambaas van de Scuderia ziet mogelijkheden om Ferrari-talenten bij de Amerikaanse renstal onder te brengen, vergelijkbaar met de constructie tussen Red Bull Racing en Racing Bulls. Vasseur hoopt daarmee jonge coureurs ervaring te laten opdoen in de Formule 1, terwijl Ferrari zelf controle houdt over hun ontwikkeling.

Haas rijdt sinds de entree van het team in de Formule 1 met Ferrari-motoren en de samenwerking tussen beide partijen is in de loop der jaren steeds intensiever geworden. Oliver Bearman is daarvan momenteel het beste voorbeeld. De Ferrari-junior rijdt inmiddels voor het tweede seizoen bij Haas en krijgt daar de kans om ervaring op te doen voordat hij mogelijk doorstroomt naar de Scuderia.

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Vasseur heeft plannen met Haas

Naast Bearman rijdt Esteban Ocon voor Haas. De Fransman maakte in 2025 de overstap naar het Amerikaanse team, maar heeft moeite om zijn jonge teamgenoot structureel te verslaan. Bearman laat regelmatig betere resultaten zien en lijkt daardoor steeds meer een belangrijke kandidaat voor de toekomst van Ferrari.

Voor Ocon is de situatie bovendien onzeker, aangezien hij nog geen zitje voor 2027 heeft. Dat biedt mogelijk ruimte voor Rafael Camara, een ander talent uit de Ferrari-opleiding. Vasseur bevestigde tegenover het Braziliaanse UOL dat Ferrari de ontwikkeling van Camara actief ondersteunt en hoopt dat hij een kans krijgt bij Haas.

"We steunen Rafael enorm. Het gaat niet alleen om financiële steun. We hebben hem financieel gesteund, maar we hebben dit jaar ook flink geïnvesteerd in trainingen met oudere auto's", legt Vasseur uit. Ferrari lijkt daarmee niet alleen betrokken te zijn bij de carrière van Camara, maar wil hem ook daadwerkelijk voorbereiden op een mogelijke stap naar de Formule 1.

Hoge kosten

De investering in Camara gaat volgens Vasseur dan ook veel verder dan alleen financiële ondersteuning. Ferrari steekt aanzienlijke middelen in de voorbereiding van de Braziliaan, onder meer door hem kilometers te laten maken in oudere Formule 1-auto's. Daarmee kan hij zich voorbereiden op zijn komende test en mogelijk een toekomstig F1-debuut.

"De kosten daarvan zijn veel, veel hoger dan de financiële steun. Om hem zo goed mogelijk voor te bereiden op de test van volgende week en op het volgende seizoen, zal Haas, als partner, proberen de beste manier te vinden om hem volgend jaar naar de Formule 1 te brengen", aldus Vasseur.

Als Camara daadwerkelijk bij Haas terechtkomt, beschikt het team naast Bearman over twee coureurs uit de Ferrari-opleiding. Daarmee zou de samenwerking opvallend veel gaan lijken op de constructie die Red Bull al jarenlang hanteert met Racing Bulls. Ferrari zou talenten kunnen ontwikkelen bij Haas, terwijl de Amerikaanse renstal profiteert van ondersteuning en kennis van de Italiaanse grootmacht. Daarmee kan de relatie tussen beide teams de komende jaren een stuk belangrijker worden.

F1 Nieuws Frédéric Vasseur Ferrari Red Bull Racing Haas

Reacties (1)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.346

    Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat Zak weer een brief hierover gaat sturen naar de FIA ;-)

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 08:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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