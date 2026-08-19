Max Verstappen lijkt Red Bull Racing trouw te blijven en dat heeft grote gevolgen voor Carlos Sainz. De Nederlander geldt als de spil in de transfercarrousel voor 2027, maar volgens SpeedWeek is het zo dat hij zijn contract bij Red Bull gewoon uitzit. Voor Sainz lijkt daarmee een terugkeer naar de Oostenrijkse renstal van de baan.

Verstappen werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar McLaren, een tijdelijke pauze of zelfs een afscheid van de Formule 1. Toch lijkt daar weinig van terecht te komen. De viervoudig wereldkampioen zou van plan zijn om zijn huidige verbintenis bij Red Bull Racing te respecteren. Daardoor lijkt de deur voor Sainz, die momenteel voor Williams rijdt, dicht te vallen.

Sainz ziet opties één voor één verdwijnen

Het management van Sainz wachtte lange tijd af wat Verstappen zou besluiten. Inmiddels lijkt steeds duidelijker te worden dat een overstap van Williams naar Red Bull Racing geen realistische optie meer is. Ook een mogelijke transfer naar Audi lijkt niet van de grond te komen. De Duitse constructeur heeft meermaals benadrukt dat het verder wil met Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg.

Ook Ferrari lijkt geen uitweg meer te bieden voor de 31-jarige Sainz. Lewis Hamilton heeft zijn vorm teruggevonden en Charles Leclerc ligt nog jarenlang vast bij de Italiaanse renstal. Daarmee blijft er volgens de Spaanse media eigenlijk nog maar één serieuze optie over: een langer verblijf bij Williams.

Sainz lijkt langer bij Williams te blijven

Volgens Spaanse media heeft Sainz inmiddels een akkoord bereikt met Williams over een nieuw contract. Dat zou mogelijk nog voor de start van het Dutch GP-weekend in Zandvoort bekendgemaakt kunnen worden. De Spanjaard koos in 2024 al bewust voor een tweejarige overeenkomst met Williams, nadat hij overtuigd was geraakt door de plannen van teambaas James Vowles.

Toch is de situatie inmiddels veranderd. Na een sterk 2025, waarin Sainz negende werd in het kampioenschap en podiumplaatsen pakte in Azerbeidzjan en Qatar, staat hij nu slechts vijftiende. De Williams-coureur verzamelde zes punten en scoorde in zes opeenvolgende races niet. Naar verluidt heeft Sainz bij zijn nieuwe contract een hoger salaris bedongen, maar worden er ook prestatieclausules opgenomen. Als Williams niet aan bepaalde doelstellingen voldoet, zou Sainz vanaf 2028 alsnog vrij zijn om naar een andere werkgever te zoeken.