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Gevolgen voor Sainz als Verstappen bij Red Bull blijft

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Gevolgen voor Sainz als Verstappen bij Red Bull blijft

Max Verstappen lijkt Red Bull Racing trouw te blijven en dat heeft grote gevolgen voor Carlos Sainz. De Nederlander geldt als de spil in de transfercarrousel voor 2027, maar volgens SpeedWeek is het zo dat hij zijn contract bij Red Bull gewoon uitzit. Voor Sainz lijkt daarmee een terugkeer naar de Oostenrijkse renstal van de baan.

Verstappen werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar McLaren, een tijdelijke pauze of zelfs een afscheid van de Formule 1. Toch lijkt daar weinig van terecht te komen. De viervoudig wereldkampioen zou van plan zijn om zijn huidige verbintenis bij Red Bull Racing te respecteren. Daardoor lijkt de deur voor Sainz, die momenteel voor Williams rijdt, dicht te vallen.

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Het management van Sainz wachtte lange tijd af wat Verstappen zou besluiten. Inmiddels lijkt steeds duidelijker te worden dat een overstap van Williams naar Red Bull Racing geen realistische optie meer is. Ook een mogelijke transfer naar Audi lijkt niet van de grond te komen. De Duitse constructeur heeft meermaals benadrukt dat het verder wil met Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg.

Ook Ferrari lijkt geen uitweg meer te bieden voor de 31-jarige Sainz. Lewis Hamilton heeft zijn vorm teruggevonden en Charles Leclerc ligt nog jarenlang vast bij de Italiaanse renstal. Daarmee blijft er volgens de Spaanse media eigenlijk nog maar één serieuze optie over: een langer verblijf bij Williams.

Sainz lijkt langer bij Williams te blijven

Volgens Spaanse media heeft Sainz inmiddels een akkoord bereikt met Williams over een nieuw contract. Dat zou mogelijk nog voor de start van het Dutch GP-weekend in Zandvoort bekendgemaakt kunnen worden. De Spanjaard koos in 2024 al bewust voor een tweejarige overeenkomst met Williams, nadat hij overtuigd was geraakt door de plannen van teambaas James Vowles.

Toch is de situatie inmiddels veranderd. Na een sterk 2025, waarin Sainz negende werd in het kampioenschap en podiumplaatsen pakte in Azerbeidzjan en Qatar, staat hij nu slechts vijftiende. De Williams-coureur verzamelde zes punten en scoorde in zes opeenvolgende races niet. Naar verluidt heeft Sainz bij zijn nieuwe contract een hoger salaris bedongen, maar worden er ook prestatieclausules opgenomen. Als Williams niet aan bepaalde doelstellingen voldoet, zou Sainz vanaf 2028 alsnog vrij zijn om naar een andere werkgever te zoeken.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Spearhead

    Posts: 533

    Ik vraag me altijd af, hoeveel van die wilde verhalen die naar buiten komen in allerhande media, er berusten op feiten en niet op speculaties.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 12:05
    • Larry Perkins

      Posts: 67.237

      0,001 %

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 12:12
    • Spearhead

      Posts: 533

      Dat is nog toch aanzienlijk meer dan de hoeveelheid clenbuterol die Contador in zijn bloed had.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 12:22
  • Larry Perkins

    Posts: 67.237

    Tevens heeft Carlos bedongen dat hij rally's met zijn ouwe heer mag gaan rijden. Hij zal dan met de naam Iglesias Julio worden ingeschreven...

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 12:10

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Ferrari
307
3
McLaren
220
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Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Bahrein
6 - 8 maa
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Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Williams
Williams
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