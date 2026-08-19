De Dutch GP staat komend weekend opnieuw volledig in het teken van Max Verstappen en zijn enorme Nederlandse achterban. Ook zijn manager Raymond Vermeulen is onder de indruk van de groei van de Orange Army. Volgens hem is nergens de Formule 1-gekte zo groot als rond Verstappen.

Vermeulen ziet de Nederlandse fans niet alleen in Zandvoort, maar ook tijdens andere Grands Prix massaal terug. De manager van Verstappen geniet van de manier waarop de supporters zich tijdens raceweekenden laten zien.

'Verhaal van Max was gigantisch'

"Nederlanders zijn ontzettend chauvinistisch en trots. Ze vieren het succes mee en dat is geweldig om te zien. Je ziet dezelfde euforie bij het Nederlands elftal en bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen bij het schaatsen", vertelt Vermeulen in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

Volgens Vermeulen is de enorme populariteit van de Formule 1 in Nederland rechtstreeks terug te voeren op Verstappen. "De Formule 1 lag in Nederland jarenlang een beetje in een winterslaap. Na het succes van Jos Verstappen ging het qua Nederlandse resultaten moeizaam. Toen kwam Max als jonge jongen en reed hij de gevestigde orde aan de kant. Dat verhaal was natuurlijk gigantisch."

De manager ziet daardoor een enorm verschil met de periode voor de doorbraak van Verstappen. De Nederlandse Formule 1-fans hebben zich sindsdien massaal achter hun landgenoot geschaard. Dat zorgt tijdens de Dutch GP voor een unieke sfeer op en rond het circuit van Zandvoort, maar de Oranjegekte is inmiddels ook ver buiten Nederland zichtbaar.

'Max heeft de naald laten bewegen'

Vermeulen is dan ook trots dat de Formule 1 weer is teruggekeerd naar Zandvoort. "We mogen als Nederlanders ontzettend trots zijn dat de Grand Prix terug is in Zandvoort. Lange tijd had niemand gedacht dat dit nog zou gebeuren. Max heeft er meerdere keren gewonnen en daarmee de hele micro-economie rond de Dutch GP een enorme boost gegeven."

Volgens Vermeulen bestaat er weinig twijfel over wie de belangrijkste aanjager van die ontwikkeling is geweest. "Iedereen realiseert zich volgens mij dat Max degene is geweest die de naald heeft laten bewegen. Zonder zijn succes zou de Formule 1 in Nederland er waarschijnlijk heel anders voorstaan."