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Vermeulen geniet van Verstappen-Army: "Max heeft de naald bewogen"

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Vermeulen geniet van Verstappen-Army: "Max heeft de naald bewogen"

De Dutch GP staat komend weekend opnieuw volledig in het teken van Max Verstappen en zijn enorme Nederlandse achterban. Ook zijn manager Raymond Vermeulen is onder de indruk van de groei van de Orange Army. Volgens hem is nergens de Formule 1-gekte zo groot als rond Verstappen.

Vermeulen ziet de Nederlandse fans niet alleen in Zandvoort, maar ook tijdens andere Grands Prix massaal terug. De manager van Verstappen geniet van de manier waarop de supporters zich tijdens raceweekenden laten zien. 

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'Verhaal van Max was gigantisch'

"Nederlanders zijn ontzettend chauvinistisch en trots. Ze vieren het succes mee en dat is geweldig om te zien. Je ziet dezelfde euforie bij het Nederlands elftal en bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen bij het schaatsen", vertelt Vermeulen in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

Volgens Vermeulen is de enorme populariteit van de Formule 1 in Nederland rechtstreeks terug te voeren op Verstappen. "De Formule 1 lag in Nederland jarenlang een beetje in een winterslaap. Na het succes van Jos Verstappen ging het qua Nederlandse resultaten moeizaam. Toen kwam Max als jonge jongen en reed hij de gevestigde orde aan de kant. Dat verhaal was natuurlijk gigantisch."

De manager ziet daardoor een enorm verschil met de periode voor de doorbraak van Verstappen. De Nederlandse Formule 1-fans hebben zich sindsdien massaal achter hun landgenoot geschaard. Dat zorgt tijdens de Dutch GP voor een unieke sfeer op en rond het circuit van Zandvoort, maar de Oranjegekte is inmiddels ook ver buiten Nederland zichtbaar.

'Max heeft de naald laten bewegen'

Vermeulen is dan ook trots dat de Formule 1 weer is teruggekeerd naar Zandvoort. "We mogen als Nederlanders ontzettend trots zijn dat de Grand Prix terug is in Zandvoort. Lange tijd had niemand gedacht dat dit nog zou gebeuren. Max heeft er meerdere keren gewonnen en daarmee de hele micro-economie rond de Dutch GP een enorme boost gegeven."

Volgens Vermeulen bestaat er weinig twijfel over wie de belangrijkste aanjager van die ontwikkeling is geweest. "Iedereen realiseert zich volgens mij dat Max degene is geweest die de naald heeft laten bewegen. Zonder zijn succes zou de Formule 1 in Nederland er waarschijnlijk heel anders voorstaan."

Bertrand Gachot

Posts: 1.417

Als je in 1993 naar een weekendje Spa ging dan was het ook afgeladen met Hollanders, de echte fans komen toch wel op een race weekend af. Hetzelfde geldt voor Marlboro Masters F3, met of zonder Jos, echt een gekkenhuis qua drukte. Nee niet die campinggasten in oranje truitjes ne die niet nee.

  • 1
  • 19 aug 2026 - 10:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (4)

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  • The Wolf

    Posts: 1.312

    Mooi verhaal van Vermeulen maar klopt natuurlijk niks van. Ook voor Albers, v/d Garde en Doornbos kleurde de tribunes bij elke grand prix volledig oranje. Al keek ik wel de races door een oranje bril. Kan er ook mee te maken hebben...

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 09:38
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.417

    Als je in 1993 naar een weekendje Spa ging dan was het ook afgeladen met Hollanders, de echte fans komen toch wel op een race weekend af. Hetzelfde geldt voor Marlboro Masters F3, met of zonder Jos, echt een gekkenhuis qua drukte. Nee niet die campinggasten in oranje truitjes ne die niet nee.

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 10:01
    • The Wolf

      Posts: 1.312

      Spa 1992 was m'n eerste grand prix bezoek. Had niet de indruk dat het afgeladen was met Hollanders maar dat de fans uit alle windstreken kwamen, wel heel veel Duitsers. Had overigens geen oranje shirt aan maar wel ter plaatse een Ferrari vlag gekocht, om m'n favoriete team aan te moedigen. Had niet het gewenste effect trouwens, zowel Alesi als Capelli zagen de finish niet. Maar mocht de pret niet drukken, prachtige ervaring.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 10:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.940

    Als Vermeulen nu al hier op het forum zijn verhaaltje mag doen vraag ik me af waarom mag Kelly hier niks mag zeggen.
    Ik ben meer benieuwd naar wat zei te zeggen heeft dan die Vermeulen....die staat onder toezicht van de Verstappens.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 10:39

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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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