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Red Bull-podium in Monaco hangt in de lucht: FIA komt met statement

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Red Bull-podium in Monaco hangt in de lucht: FIA komt met statement

Het podium van de Grand Prix van Monaco is nog altijd niet definitief. De FIA buigt zich op 25 augustus over de beroepszaak van McLaren en Red Bull Racing. Pierre Gasly eindigde aanvankelijk als derde, maar verloor zijn podium na twee tijdstraffen van vijf seconden. Inmiddels zijn die straffen geschrapt, waardoor de uitslag van de race opnieuw ter discussie staat.

Gasly kreeg de straffen omdat hij de maximumsnelheid in de pitlane zou hebben overschreden. Alpine was het daar niet mee eens en ging in beroep. De FIA gaf de Franse renstal vervolgens gelijk, omdat er een probleem zou zijn geweest met de sensoren die de snelheid in de pitlane meten. Daardoor werden de straffen van Gasly ingetrokken en lijkt zijn podium terug te kunnen keren.

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De beslissing zorgt echter voor de nodige controverse. Andere coureurs kregen tijdens de race eveneens tijdstraffen en hebben die al uitgezeten. Die straffen kunnen achteraf niet meer worden teruggedraaid. McLaren en Red Bull Racing vinden daarom dat de FIA opnieuw naar de kwestie moet kijken en hebben beroep aangetekend tegen de beslissing.

Op 25 augustus komt de zaak opnieuw op tafel. De FIA zal dan beoordelen of het correct was om de straffen van Gasly achteraf te schrappen. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor de definitieve uitslag van de GP van Monaco, die maanden na de race dus nog altijd niet volledig vaststaat.

Red Bull aast op podium Hadjar

Vooral Red Bull Racing heeft veel belang bij de uitspraak. Isack Hadjar eindigde de race in Monaco oorspronkelijk als vierde en zou bij het wegvallen van de straf voor Gasly naast het podium grijpen. Als de FIA echter besluit dat de oorspronkelijke sancties moeten blijven staan, kan de Fransman alsnog als derde worden geklasseerd.

Red Bull zal de ontwikkelingen dan ook met veel belangstelling volgen. Het team hoopt dat Hadjar alsnog het podium krijgt toegewezen. De FIA neemt op 25 augustus een beslissing over het beroep van McLaren en Red Bull, waarna duidelijk moet worden of Gasly zijn derde plaats behoudt of Hadjar alsnog mag juichen.

Snork

Posts: 22.905

Hebben ze in Monaco al die zooi voor de races daar opgeruimd, moeten ze dadelijk het podium weer opnieuw opbouwen. Iedereen er weer heen, juichen, proosten, en daarna alles weer opruimen.
Toestanden...

  • 5
  • 19 aug 2026 - 13:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.239

    Laat de vermaledijde FIA ze allebei de derde plaats geven en een lolly, dat laatste verdient de vermaledijde FIA zelf ook...

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 12:45
  • Need5Speed

    Posts: 4.334

    Kijken hoe lang Alpine erover gaat doen om de trofee aan Red Bull te geven als het zover komt.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 13:00
  • Snork

    Posts: 22.906

    Hebben ze in Monaco al die zooi voor de races daar opgeruimd, moeten ze dadelijk het podium weer opnieuw opbouwen. Iedereen er weer heen, juichen, proosten, en daarna alles weer opruimen.
    Toestanden...

    • + 5
    • 19 aug 2026 - 13:25
    • The Wolf

      Posts: 1.321

      ga ik weer in de haven liggen met m'n jacht, grote fles bubbels open trekken, en maar proosten

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:46
    • Snork

      Posts: 22.906

      Word je toch chagrijnig van?
      En de dag erna Chateau Migraine aan je harses.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 16:25
  • Spearhead

    Posts: 534

    "De FIA buigt zich op 25 augustus over de beroepszaak"

    Wow, zo snel al. Het is nog maar van 7 juni geleden en ze komen 25 augustus al samen. Indrukwekkend hoor... Not!

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 13:45

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Pos
Team
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1
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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België
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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