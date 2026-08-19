Het podium van de Grand Prix van Monaco is nog altijd niet definitief. De FIA buigt zich op 25 augustus over de beroepszaak van McLaren en Red Bull Racing. Pierre Gasly eindigde aanvankelijk als derde, maar verloor zijn podium na twee tijdstraffen van vijf seconden. Inmiddels zijn die straffen geschrapt, waardoor de uitslag van de race opnieuw ter discussie staat.

Gasly kreeg de straffen omdat hij de maximumsnelheid in de pitlane zou hebben overschreden. Alpine was het daar niet mee eens en ging in beroep. De FIA gaf de Franse renstal vervolgens gelijk, omdat er een probleem zou zijn geweest met de sensoren die de snelheid in de pitlane meten. Daardoor werden de straffen van Gasly ingetrokken en lijkt zijn podium terug te kunnen keren.

McLaren en Red Bull stappen naar FIA

De beslissing zorgt echter voor de nodige controverse. Andere coureurs kregen tijdens de race eveneens tijdstraffen en hebben die al uitgezeten. Die straffen kunnen achteraf niet meer worden teruggedraaid. McLaren en Red Bull Racing vinden daarom dat de FIA opnieuw naar de kwestie moet kijken en hebben beroep aangetekend tegen de beslissing.

Op 25 augustus komt de zaak opnieuw op tafel. De FIA zal dan beoordelen of het correct was om de straffen van Gasly achteraf te schrappen. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor de definitieve uitslag van de GP van Monaco, die maanden na de race dus nog altijd niet volledig vaststaat.

Red Bull aast op podium Hadjar

Vooral Red Bull Racing heeft veel belang bij de uitspraak. Isack Hadjar eindigde de race in Monaco oorspronkelijk als vierde en zou bij het wegvallen van de straf voor Gasly naast het podium grijpen. Als de FIA echter besluit dat de oorspronkelijke sancties moeten blijven staan, kan de Fransman alsnog als derde worden geklasseerd.

Red Bull zal de ontwikkelingen dan ook met veel belangstelling volgen. Het team hoopt dat Hadjar alsnog het podium krijgt toegewezen. De FIA neemt op 25 augustus een beslissing over het beroep van McLaren en Red Bull, waarna duidelijk moet worden of Gasly zijn derde plaats behoudt of Hadjar alsnog mag juichen.