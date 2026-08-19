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'Red Bull wil Verstappen vastleggen, maar Nederlander stelt keiharde eisen'

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'Red Bull wil Verstappen vastleggen, maar Nederlander stelt keiharde eisen'

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn opnieuw met elkaar in gesprek over een contractverlenging, maar van een akkoord is voorlopig nog geen sprake. De Nederlander ligt momenteel vast tot en met 2028, maar beschikt over prestatieclausules die een vertrek mogelijk maken. Red Bull wil daar vanaf, terwijl Verstappen juist zoveel mogelijk vrijheid over zijn toekomst lijkt te willen behouden.

Verstappen staat momenteel slechts zesde in het wereldkampioenschap en zou daardoor in theorie gebruik kunnen maken van zijn exitclausule. Een overstap voor 2027 lijkt echter niet waarschijnlijk, aangezien Mercedes, Ferrari en McLaren hun huidige line-ups lijken te willen behouden. Red Bull wil desondanks een einde maken aan de jaarlijkse onzekerheid rond de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

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Red Bull wil exitclausules schrappen

Volgens recente berichtgeving wil Red Bull de exitclausules volledig uit een nieuw contract halen. Dat wordt inmiddels ook door ESPN gemeld. Verstappen zou daardoor tot het einde van zijn nieuwe contract aan de Oostenrijkse renstal verbonden blijven. Voor de Nederlander is dat echter geen vanzelfsprekendheid, zeker niet nu Red Bull momenteel slechts het vierde team op de grid is.

De situatie binnen het team is bovendien flink veranderd. Verschillende belangrijke medewerkers zijn vertrokken, waardoor Verstappen meer vraagtekens bij de toekomst van Red Bull kan hebben. De Nederlander wil naar verluidt dan ook voldoende bewegingsvrijheid behouden. Daarnaast zouden Verstappen en zijn management een "veel lucratiever financieel pakket" eisen dan Red Bull tot dusver heeft voorgesteld.

Verstappen wil fors meer verdienen

Verstappen tekende zijn huidige contract in 2022. Sindsdien zijn de salarissen van de grootste Formule 1-coureurs flink gestegen. Lando Norris, Oscar Piastri en Charles Leclerc tekenden allemaal langdurige contracten, terwijl Lewis Hamilton een lucratieve overstap van Mercedes naar Ferrari maakte. Verstappen geldt nog altijd als de best betaalde coureur op de Formule 1-grid, maar zijn kamp zal gezien zijn status vermoedelijk een flinke verbetering eisen.

Binnen Red Bull klinkt ondertussen de roep om meer betrokkenheid van Verstappen. Een journalist stelt dat de Oostenrijkse renstal na de honderden miljoenen die al in de Nederlander zijn geïnvesteerd, meer "commitment" van hem zou willen zien. Verstappen geniet tegelijkertijd een uitzonderlijke vrijheid, zoals zijn deelname aan de 24 Uur van de Nürburgring eerder dit jaar aantoonde. Red Bull heeft inmiddels Gwen Lagrue en Tom McCullough aangetrokken om het technische team te versterken en hoopt dat een nieuw contract met Verstappen het eenvoudiger maakt om andere topingenieurs naar de renstal te lokken.

meister

Posts: 4.350

Max klinkt als een narcistische vrouwelijke golddigger.
Ik blijf bij je alleen voor het geld en ik wil gaan en staan waar ik wil onder mijn voorwaardes.

Hier kan Red Bull niet in meegaan en anders zijn ze echt getraumabond

  • 3
  • 19 aug 2026 - 10:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • meister

    Posts: 4.350

    Max klinkt als een narcistische vrouwelijke golddigger.
    Ik blijf bij je alleen voor het geld en ik wil gaan en staan waar ik wil onder mijn voorwaardes.

    Hier kan Red Bull niet in meegaan en anders zijn ze echt getraumabond

    • + 3
    • 19 aug 2026 - 10:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.939

    Max kan het beste bij Redbull blijven, want zeg nou eerlijk....plaats 6!
    Waar moet die middenmoter naartoe....wie wil nou iemand die er niet voor wil gaan.....niemand toch!

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 10:34
  • Need5Speed

    Posts: 4.322

    Vertrouwen kan je niet kopen, dat moet je verdienen.
    Daarom zijn de exitclausules belangrijk, ook als Max niet van plan is ze te gebruiken.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 10:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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6
Racing Bulls
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Bahrein
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Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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