Max Verstappen en Red Bull Racing zijn opnieuw met elkaar in gesprek over een contractverlenging, maar van een akkoord is voorlopig nog geen sprake. De Nederlander ligt momenteel vast tot en met 2028, maar beschikt over prestatieclausules die een vertrek mogelijk maken. Red Bull wil daar vanaf, terwijl Verstappen juist zoveel mogelijk vrijheid over zijn toekomst lijkt te willen behouden.

Verstappen staat momenteel slechts zesde in het wereldkampioenschap en zou daardoor in theorie gebruik kunnen maken van zijn exitclausule. Een overstap voor 2027 lijkt echter niet waarschijnlijk, aangezien Mercedes, Ferrari en McLaren hun huidige line-ups lijken te willen behouden. Red Bull wil desondanks een einde maken aan de jaarlijkse onzekerheid rond de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

Red Bull wil exitclausules schrappen

Volgens recente berichtgeving wil Red Bull de exitclausules volledig uit een nieuw contract halen. Dat wordt inmiddels ook door ESPN gemeld. Verstappen zou daardoor tot het einde van zijn nieuwe contract aan de Oostenrijkse renstal verbonden blijven. Voor de Nederlander is dat echter geen vanzelfsprekendheid, zeker niet nu Red Bull momenteel slechts het vierde team op de grid is.

De situatie binnen het team is bovendien flink veranderd. Verschillende belangrijke medewerkers zijn vertrokken, waardoor Verstappen meer vraagtekens bij de toekomst van Red Bull kan hebben. De Nederlander wil naar verluidt dan ook voldoende bewegingsvrijheid behouden. Daarnaast zouden Verstappen en zijn management een "veel lucratiever financieel pakket" eisen dan Red Bull tot dusver heeft voorgesteld.

Verstappen wil fors meer verdienen

Verstappen tekende zijn huidige contract in 2022. Sindsdien zijn de salarissen van de grootste Formule 1-coureurs flink gestegen. Lando Norris, Oscar Piastri en Charles Leclerc tekenden allemaal langdurige contracten, terwijl Lewis Hamilton een lucratieve overstap van Mercedes naar Ferrari maakte. Verstappen geldt nog altijd als de best betaalde coureur op de Formule 1-grid, maar zijn kamp zal gezien zijn status vermoedelijk een flinke verbetering eisen.

Binnen Red Bull klinkt ondertussen de roep om meer betrokkenheid van Verstappen. Een journalist stelt dat de Oostenrijkse renstal na de honderden miljoenen die al in de Nederlander zijn geïnvesteerd, meer "commitment" van hem zou willen zien. Verstappen geniet tegelijkertijd een uitzonderlijke vrijheid, zoals zijn deelname aan de 24 Uur van de Nürburgring eerder dit jaar aantoonde. Red Bull heeft inmiddels Gwen Lagrue en Tom McCullough aangetrokken om het technische team te versterken en hoopt dat een nieuw contract met Verstappen het eenvoudiger maakt om andere topingenieurs naar de renstal te lokken.