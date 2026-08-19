Komend weekend vindt voorlopig de laatste Grand Prix van Nederland plaats op het circuit van Zandvoort. Het bochtige smalle heeft op veel gebieden dezelfde karakteristieken als het stratencircuit in Monaco, al zijn er her en der verschillen waardoor het prinsdom niet aan de badplaats kan tippen en waardoor Max Verstappen in zijn handen mag wrijven.

Zandvoort en Monaco hebben qua circuit een hoop overeenkomsten. Beide parcours zijn smal, hebben weinig ruimte en zijn niet vergevingsgezind. Vanwege de beperkte mogelijkheden om in te halen, is de zaterdag dan ook allesbepalend. Het is dan ook geen toeval dat de afgelopen vijf edities van de GP van Nederland werd gewonnen door de van pole position vertrokken Formule 1-coureur.

Zandvoort heeft wat Monaco mist

Monaco is een van de uithangborden van de F1. Peperdure jachten in de haven, chique hotels, beroemdheden, champagne en casino's vatten de Grand Prix in het prinsdom samen. Het evenement straalt enorm veel prestige uit, maar neemt daardoor tegelijkertijd afstand van de gemiddelde F1-kijker. Het is een weekend waarin exclusiviteit onderdeel is van het product.

Zandvoort is daarin de andere kant van de medaille. In plaats van champagne en kaviaar, consumeren de fans daar bier en halen ze haring met uitjes aan bij de viskarretjes aan het strand. Daarbij zijn de tribunes oranje gekleurd, treden Gerard Joling en de Snollebollekes op en hoor je de sfeer verderop in het dorp. Monaco ontleent zijn status aan wie er aanwezig zijn, Zandvoort aan hoeveel mensen eraan meedoen.

Twee races die F1 eigenlijk niet kan missen

Wat Zandvoort en Monaco wél gemeen hebben, is de kritiek vanwege het feit dat er weinig ingehaald wordt. Maar als alle circuits beoordeeld worden op het inhalen, wie behoudt dan nog de eigen identiteit? Moderne circuits kunnen betere races opleveren, maar voelen soms minder onderscheidend. Monaco en Zandvoort herken je binnen een paar seconden.

Daarbij heeft Monaco één voordeel waar de Orange Army alleen maar van kan dromen: het is onaantastbaar op de F1-kalender. Na dit seizoen zal de badplaats met opgeheven hoofd afscheid nemen van de koningsklasse van de autosport, waardoor ook Nederland een evenement met een eigen karakter verliest. Maar Zandvoort werd nooit het Nederlandse Monaco, het werd juist het volkse antwoord erop.