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Hierom is Zandvoort de charmante versie van Monaco

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Hierom is Zandvoort de charmante versie van Monaco

Komend weekend vindt voorlopig de laatste Grand Prix van Nederland plaats op het circuit van Zandvoort. Het bochtige smalle heeft op veel gebieden dezelfde karakteristieken als het stratencircuit in Monaco, al zijn er her en der verschillen waardoor het prinsdom niet aan de badplaats kan tippen en waardoor Max Verstappen in zijn handen mag wrijven.

Zandvoort en Monaco hebben qua circuit een hoop overeenkomsten. Beide parcours zijn smal, hebben weinig ruimte en zijn niet vergevingsgezind. Vanwege de beperkte mogelijkheden om in te halen, is de zaterdag dan ook allesbepalend. Het is dan ook geen toeval dat de afgelopen vijf edities van de GP van Nederland werd gewonnen door de van pole position vertrokken Formule 1-coureur. 

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Zandvoort heeft wat Monaco mist

Monaco is een van de uithangborden van de F1. Peperdure jachten in de haven, chique hotels, beroemdheden, champagne en casino's vatten de Grand Prix in het prinsdom samen. Het evenement straalt enorm veel prestige uit, maar neemt daardoor tegelijkertijd afstand van de gemiddelde F1-kijker. Het is een weekend waarin exclusiviteit onderdeel is van het product. 

Zandvoort is daarin de andere kant van de medaille. In plaats van champagne en kaviaar, consumeren de fans daar bier en halen ze haring met uitjes aan bij de viskarretjes aan het strand. Daarbij zijn de tribunes oranje gekleurd, treden Gerard Joling en de Snollebollekes op en hoor je de sfeer verderop in het dorp. Monaco ontleent zijn status aan wie er aanwezig zijn, Zandvoort aan hoeveel mensen eraan meedoen. 

Twee races die F1 eigenlijk niet kan missen 

Wat Zandvoort en Monaco wél gemeen hebben, is de kritiek vanwege het feit dat er weinig ingehaald wordt. Maar als alle circuits beoordeeld worden op het inhalen, wie behoudt dan nog de eigen identiteit? Moderne circuits kunnen betere races opleveren, maar voelen soms minder onderscheidend. Monaco en Zandvoort herken je binnen een paar seconden. 

Daarbij heeft Monaco één voordeel waar de Orange Army alleen maar van kan dromen: het is onaantastbaar op de F1-kalender. Na dit seizoen zal de badplaats met opgeheven hoofd afscheid nemen van de koningsklasse van de autosport, waardoor ook Nederland een evenement met een eigen karakter verliest. Maar Zandvoort werd nooit het Nederlandse Monaco, het werd juist het volkse antwoord erop. 

 

Rimmer

Posts: 13.447

Onzin verhaal. Zandvoort heeft notabene het NH hotel! Poep chique en beter dan die meuk in Monaco.
Daarnaast betaal je voor een bakje kibbeling in Zandvoort meer dan voor kaviaar met champagne in Monaco dus Zandvoort is vele malen exclusiever en prijziger dan Monaco.

  • 1
  • 19 aug 2026 - 11:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.326

    Als Zandvoort de race mocht organiseren voor hetzelfde bedrag dat Monaco ervoor betaalt (namelijk niks!) dan zou het nooit van de kalender verdwijnen.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 11:39
  • Rimmer

    Posts: 13.447

    Onzin verhaal. Zandvoort heeft notabene het NH hotel! Poep chique en beter dan die meuk in Monaco.
    Daarnaast betaal je voor een bakje kibbeling in Zandvoort meer dan voor kaviaar met champagne in Monaco dus Zandvoort is vele malen exclusiever en prijziger dan Monaco.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 11:48

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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