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Red Bull komt met bevestiging: Hadjar mist race op Zandvoort

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Red Bull komt met bevestiging: Hadjar mist race op Zandvoort

Max Verstappen zal de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort moeten doen met een andere teamgenoot. Red Bull Racing heeft zojuist bevestigd dat Isack Hadjar de race in de badplaats moet missen vanwege een blessure aan zijn pols. Liam Lawson zal interim het stoeltje van de Fransman overnemen bij het topteam. 

Hadjar kende vorig jaar nog een droomweekend in Zandvoort met een derde plaats, maar moet nu vanaf de zijlijn toekijken. Volgens de BBC heeft de Fransman zijn pols gebroken tijdens het boksen. Red Bull Racing hoopt Hadjar op tijd fit te krijgen voor de Grand Prix van Italië, die over twee weken op het programma staat. Het is nog niet duidelijk of de blessure hem ook langer aan de kant houdt.

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Lawson krijgt nieuwe kans naast Verstappen

Red Bull kiest voor Lawson als tijdelijke vervanger van Hadjar. De Nieuw-Zeelander rijdt normaal gesproken voor Racing Bulls, maar mag tijdens de Dutch GP opnieuw plaatsnemen in de bolide naast Verstappen. Daarmee krijgt Lawson onverwacht de kans om zich opnieuw te laten zien bij de Oostenrijkse hoofdmacht.

Opvallend genoeg wordt reservecoureur Tsunoda gepasseerd voor het zitje bij Red Bull. De Japanner komt wel in actie in Zandvoort, want hij neemt de plaats van Lawson bij Racing Bulls over. Voor Lawson wordt het bovendien een bijzonder weekend. Vorig seizoen begon hij nog naast Verstappen, maar na twee races werd hij teruggestuurd naar Racing Bulls en vervangen door Tsunoda.

Lawson krijgt kans op revanche

Lawson is dit seizoen sterk bezig bij Racing Bulls en staat momenteel negende in het wereldkampioenschap. De promotie naar Red Bull komt dan ook op een interessant moment. De Nieuw-Zeelander krijgt de kans om tijdens de Dutch GP te laten zien dat hij thuishoort op het hoogste niveau.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Lawson onverwacht in Zandvoort moet invallen. In 2023 brak Daniel Ricciardo tijdens de tweede vrije training zijn pols na een crash. Lawson nam vervolgens de rest van het weekend over en reed daarna ook de Grands Prix van Italië en Singapore. Ditmaal krijgt hij opnieuw de kans op Zandvoort, maar nu als tijdelijke teamgenoot van Verstappen.

Need5Speed

Posts: 4.334

Max stapte in mei 2016 ook in in een wagen die hij nog niet kende. Ging best goed toch?

  • 11
  • 19 aug 2026 - 13:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Yuki Tsunoda Liam Lawson Isack Hadjar Red Bull Racing Racing Bulls GP Nederland 2026

Reacties (18)

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  • Kampsie

    Posts: 1.723

    Yes, Tsunoda back

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 13:08
    • Pietje Bell

      Posts: 36.262

      Uiteraard heel blij voor hem, maar hij krijgt maar één VT om de wagen goed af te stellen. Nu is de VCARB beter en sneller af te stellen dan de RB22. Daar heeft hij weer een voordeel bij, maar toch ....... Liever tijdens een normaal weekend met 3 VT's.

      • + 1
      • 19 aug 2026 - 13:13
    • snailer

      Posts: 34.484

      Toch is dit een kans voor hem pietje. Als hij hier direct zijn teamgenoot op prestatie verslaat dan kan hij zomaar back in business zijn.

      Was het trouwens niet zo dat Lawson onvoorbereid debuteerde op Zandvoort?
      Nu mag hij dat doen bij RBR? Onvoorbereid instappen naast Verstappen?

      • + 2
      • 19 aug 2026 - 13:26
    • snailer

      Posts: 34.484

      Vind het overigens jammer dat Hadjar niet mee kan doen. Hij heeft goede reflexen. Die zijn vaak nodig op een baan die constant van richting verandert. Rechte stukken zijn er geen rechte stukken... En ook door d eblinde plekken op de baan. Is kort en dus relatief druk.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 13:41
    • RonHymer

      Posts: 299

      Niet meteen de Calimero kaart trekken. Ongeacht de uitkomst zal hij er erg blij mee zijn de kans te krijgen.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 14:14
    • Pietje Bell

      Posts: 36.262

      Neem aan dat je het weer eens tegen mij hebt @Ron? Je noemt nl geen naam op wie je reageert. Ik zou de Calimero kaart trekken? Huh?! Ik zeg enkel dat het heel jammer is dat hij maar één VT krijgt ipv drie VT's om de wagen goed af te stellen.
      Uiteraard zal hij erg blij zijn dat hij eindelijk weer eens achter een stuur mag kruipen. Daar zal niemand aan twijfelen.

      • + 2
      • 19 aug 2026 - 14:45
    • Kampsie

      Posts: 1.723

      Ik snap die Calimero opmerking ook niet eigenlijk.

      • + 2
      • 19 aug 2026 - 15:21
    • RonHymer

      Posts: 299

      Met de calimerokaart doel ik op dat het oneerlijk of gemeen is dat hij maar 1 vrije training krijgt. Dat is namelijk niet zo. Ongetwijfeld dat Tsunoda nog steeds op en top fit is en genoeg tijd doorbrengt in de sim. Hoogstwaarschijnlijk ( mijn mening) zal Tsunoda nu denken: Ah! ik ga ze in een sprint weekend eens even laten zien wat ze missen.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:33
  • Pietje Bell

    Posts: 36.262

    Het is altijd al het beleid bij Red Bull geweest dat als iemanduitvalt bij RBR een coureur
    van nu VCARB invalt en de reservecoureur bij nu VCARB invalt.
    Wens hen beiden sterkte met maar 1 vrije training terwijl ze de wagen niet kennen.
    Yuki zit altijd in de sim met de RB22 en Lawson met de VCARB02.

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 13:11
    • Need5Speed

      Posts: 4.334

      Max stapte in mei 2016 ook in in een wagen die hij nog niet kende. Ging best goed toch?

      • + 11
      • 19 aug 2026 - 13:20
    • Pietje Bell

      Posts: 36.262

      Haha, dat ging zeker goed nadat hij >5 dagen onafgebroken in Milton Keynes in de sim had gezeten om alles onder de knie te krijgen. Abnormaal en ongekend hoe hij daar de Ferrari's achter zich wist te houden. Ik zou het talent dat Max heeft ook niet met het talent van Yuki willen vergelijken @Need5Speed.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 14:52
    • Need5Speed

      Posts: 4.334

      Ik denk dat Lawson en Tsunoda de laatste dagen ook heel wat uurtjes in de sim hebben gezeten Pietje. Aan dat talent valt verder weinig te doen.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:19
    • Pietje Bell

      Posts: 36.262

      Ligt eraan wanneer het gebeurd is @Need. Hopelijk een paar dagen geleden zodat ze veel uren in de sim door hebben kunnen brengen, alhoewel Max gisteren de hele dag in de sim zat. De VCARB coureurs maken ook van dezelfde sim gebruik.

      • + 0
      • 19 aug 2026 - 15:44
  • Skimi

    Posts: 1.130

    Benieuwd hoe hij het tegenover Lindblad doet. De vergelijking gaat natuurlijk wel mank doordat er door Tsunoda geen kms in die auto afgelegd zijn maar wel meer ervaring heeft. Zelfde overigens voor Lawson die zo mooi de huidige RB kan vergelijken met de oude. Al met al levert het weinig op want resultaten zullen wss uitblijven maar data en vergelijking is mss wel waardevol

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 13:13
  • TylaHunter

    Posts: 10.869

    Arme Robert Doornbos... dacht die eindelijk iemand te hebben gevonden met minder GP's bij Red Bull dan hem... pikt Lawson toch nog even de gelijkmaker mee.

    • + 4
    • 19 aug 2026 - 13:58
  • Pietje Bell

    Posts: 36.262

    Reactie Yuki:

    x.com/yukitsunoda0(...)2090057790819639519

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 15:18
  • Kampsie

    Posts: 1.723

    Sorry Ron, niemand zegt hier dat het oneerlijk of gemeen is. Pietje vindt het jammer dat hij weinig trainings tijd heeft. En dat ben ik wel met hem eens.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 16:04
  • schwantz34

    Posts: 42.630

    Yuki lacht zich nog net geen polsbreuk dat hij eindelijk weer eens een kans krijgt..

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 16:23

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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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