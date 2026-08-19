Max Verstappen zal de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort moeten doen met een andere teamgenoot. Red Bull Racing heeft zojuist bevestigd dat Isack Hadjar de race in de badplaats moet missen vanwege een blessure aan zijn pols. Liam Lawson zal interim het stoeltje van de Fransman overnemen bij het topteam.

Hadjar kende vorig jaar nog een droomweekend in Zandvoort met een derde plaats, maar moet nu vanaf de zijlijn toekijken. Volgens de BBC heeft de Fransman zijn pols gebroken tijdens het boksen. Red Bull Racing hoopt Hadjar op tijd fit te krijgen voor de Grand Prix van Italië, die over twee weken op het programma staat. Het is nog niet duidelijk of de blessure hem ook langer aan de kant houdt.

Isack has sustained a wrist injury that will prevent him from racing in Zandvoort.



We will be welcoming back Liam Lawson, who will replace him in RB22.



Speedy recovery, Isack!___Escaped_link_6a85be4581f93___ || ___Escaped_link_6a85be4581f96___ 🇳🇱 pic.twitter.com/DWXsGGP4qY — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) ___Escaped_link_6a85be4581f98___

Lawson krijgt nieuwe kans naast Verstappen

Red Bull kiest voor Lawson als tijdelijke vervanger van Hadjar. De Nieuw-Zeelander rijdt normaal gesproken voor Racing Bulls, maar mag tijdens de Dutch GP opnieuw plaatsnemen in de bolide naast Verstappen. Daarmee krijgt Lawson onverwacht de kans om zich opnieuw te laten zien bij de Oostenrijkse hoofdmacht.

Opvallend genoeg wordt reservecoureur Tsunoda gepasseerd voor het zitje bij Red Bull. De Japanner komt wel in actie in Zandvoort, want hij neemt de plaats van Lawson bij Racing Bulls over. Voor Lawson wordt het bovendien een bijzonder weekend. Vorig seizoen begon hij nog naast Verstappen, maar na twee races werd hij teruggestuurd naar Racing Bulls en vervangen door Tsunoda.

Lawson krijgt kans op revanche

Lawson is dit seizoen sterk bezig bij Racing Bulls en staat momenteel negende in het wereldkampioenschap. De promotie naar Red Bull komt dan ook op een interessant moment. De Nieuw-Zeelander krijgt de kans om tijdens de Dutch GP te laten zien dat hij thuishoort op het hoogste niveau.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Lawson onverwacht in Zandvoort moet invallen. In 2023 brak Daniel Ricciardo tijdens de tweede vrije training zijn pols na een crash. Lawson nam vervolgens de rest van het weekend over en reed daarna ook de Grands Prix van Italië en Singapore. Ditmaal krijgt hij opnieuw de kans op Zandvoort, maar nu als tijdelijke teamgenoot van Verstappen.