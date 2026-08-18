Williams lijkt de line-up voor komend Formule 1-seizoen steeds verder rond te krijgen. Nadat Carlos Sainz al dicht bij een contractverlenging zou zijn, lijkt ook Alexander Albon langer verbonden te blijven aan de renstal uit Grove. Volgens Formule 1-journalist Marc Limacher zijn de gesprekken tussen beide partijen inmiddels in een vergevorderd stadium.

De toekomst van beide coureurs was lange tijd onzeker. Sainz en Albon zouden ontevreden zijn over de huidige situatie bij Williams, dat er voorlopig niet in slaagt om aansluiting te vinden bij de absolute top van de Formule 1. Toch lijkt het team erin te slagen om zijn beide rijders aan boord te houden.

Williams houdt Sainz en Albon binnenboord

Sainz lijkt volgens de laatste berichten voor een aanzienlijk salaris zijn handtekening onder een nieuw contract te gaan zetten. De Spanjaard maakte in 2025 de overstap van Ferrari naar Williams, maar heeft nog altijd ambities om voor de overwinning en wereldtitels te kunnen strijden. De prestaties van Williams hebben die verwachtingen voorlopig niet waargemaakt.

Ook met Albon wordt inmiddels gesproken over een langer verblijf. De Thai geldt al langere tijd als een belangrijke pion binnen het team van teambaas James Vowles. Volgens Limacher lijkt een akkoord tussen Williams en Albon inmiddels waarschijnlijk. Daarmee zou de formatie uit Grove een belangrijke slag slaan op de transfermarkt.

Onvrede lijkt geen reden voor vertrek

Williams heeft de afgelopen periode moeite gehad om de stap naar de top te zetten. Zowel Sainz als Albon zou daar niet tevreden over zijn geweest. Toch lijkt het tweetal vertrouwen te houden in het project van Vowles en de technische ontwikkeling binnen het team.

Voor Williams zou het behouden van beide coureurs dan ook een belangrijke opsteker zijn. De renstal hoeft zich daardoor niet bezig te houden met het vinden van twee nieuwe rijders en kan de komende jaren verder bouwen met een vertrouwde line-up. De gesprekken met Albon moeten nog worden afgerond, maar volgens Limacher lijkt een contractverlenging steeds dichterbij te komen.