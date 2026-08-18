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'Doorbraak voor Williams: Vowles behoudt Sainz én Albon'

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'Doorbraak voor Williams: Vowles behoudt Sainz én Albon'

Williams lijkt de line-up voor komend Formule 1-seizoen steeds verder rond te krijgen. Nadat Carlos Sainz al dicht bij een contractverlenging zou zijn, lijkt ook Alexander Albon langer verbonden te blijven aan de renstal uit Grove. Volgens Formule 1-journalist Marc Limacher zijn de gesprekken tussen beide partijen inmiddels in een vergevorderd stadium.

De toekomst van beide coureurs was lange tijd onzeker. Sainz en Albon zouden ontevreden zijn over de huidige situatie bij Williams, dat er voorlopig niet in slaagt om aansluiting te vinden bij de absolute top van de Formule 1. Toch lijkt het team erin te slagen om zijn beide rijders aan boord te houden.

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Williams houdt Sainz en Albon binnenboord

Sainz lijkt volgens de laatste berichten voor een aanzienlijk salaris zijn handtekening onder een nieuw contract te gaan zetten. De Spanjaard maakte in 2025 de overstap van Ferrari naar Williams, maar heeft nog altijd ambities om voor de overwinning en wereldtitels te kunnen strijden. De prestaties van Williams hebben die verwachtingen voorlopig niet waargemaakt.

Ook met Albon wordt inmiddels gesproken over een langer verblijf. De Thai geldt al langere tijd als een belangrijke pion binnen het team van teambaas James Vowles. Volgens Limacher lijkt een akkoord tussen Williams en Albon inmiddels waarschijnlijk. Daarmee zou de formatie uit Grove een belangrijke slag slaan op de transfermarkt.

Onvrede lijkt geen reden voor vertrek

Williams heeft de afgelopen periode moeite gehad om de stap naar de top te zetten. Zowel Sainz als Albon zou daar niet tevreden over zijn geweest. Toch lijkt het tweetal vertrouwen te houden in het project van Vowles en de technische ontwikkeling binnen het team.

Voor Williams zou het behouden van beide coureurs dan ook een belangrijke opsteker zijn. De renstal hoeft zich daardoor niet bezig te houden met het vinden van twee nieuwe rijders en kan de komende jaren verder bouwen met een vertrouwde line-up. De gesprekken met Albon moeten nog worden afgerond, maar volgens Limacher lijkt een contractverlenging steeds dichterbij te komen.

Larry Perkins

Posts: 67.216

Waar had hij heen kunnen gaan dan?

  • 3
  • 18 aug 2026 - 15:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (14)

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  • The Wolf

    Posts: 1.299

    oké, tot zover de ambities van Sainz

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 15:28
    • Larry Perkins

      Posts: 67.216

      Waar had hij heen kunnen gaan dan?

      • + 3
      • 18 aug 2026 - 15:32
    • shakedown

      Posts: 1.949

      Idd Sainz en Albon kunnen nergens heen. Er is geen enkel top team welke op Sainz of Albon zit te wachten.

      Maar als ze een top jaar hebben in 2027 bij Williams, kan de vlag er heel anders bij hangen.

      Nu denk ik überhaupt dat zowel Sainz als Albon langzaam uit de F1 verdwijnen. Dit zijn echt van die talenten die goed genoeg zijn voor de F1, maar nooit de echte top halen.
      Het is dan leuk voor een jaar of 10 F1, maar daarna zullen ze echt plaats moeten maken voor de nieuwe lichting talenten. Waarbij er een nieuwe kans is dat er daar wel een van doorbreekt.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 15:54
    • The Wolf

      Posts: 1.299

      @Larry
      weet niet of ik iets gemist heb maar dacht dat Sainz nog in gesprek was met Audi? Dit is in ieder geval (mogelijk) een topteam in wording met de financiële armslag om aansluiting te vinden.

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 16:13
    • Larry Perkins

      Posts: 67.216

      Noch Sainz, noch Audi heeft dat gezegd @The Wolf, dat waren enkel nep-journalisten en fake-analisten.
      Binotto heeft vorige week wel aangegeven dat hij zeer tevreden is over zijn huidige line-up...

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 16:31
  • Pietje Bell

    Posts: 36.253

    Wie is de kennelijk Franse Formule 1-journalist Marc Limacher nou weer?!
    Kan niets over hem vinden behalve zijn Twitteraccount met 474 volgers dat hij nog
    dagelijks gebruikt.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 15:33
  • HarryLam

    Posts: 5.667

    Gebruikelijke komedie om de prijs op te drijven.

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 15:33
  • Larry Perkins

    Posts: 67.216

    Samenstelling F1 seizoen 2027

    McLaren
    Lando Norris ✅, Oscar Piastri ✅

    Ferrari
    Andrea Kimi Antonelli ✅, George Russell ✅

    Red Bull Racing
    Max Verstappen ✅, Hadjar ✅

    Ferrari
    Charles Leclerc ✅, Lewis Hamilton ✅

    Cadillac
    Sergio Pérez ✅, Valtteri Bottas ❓❓

    Williams
    Alexander Albon ✅, Carlos Sainz ✅

    Racing Bulls
    Arvid Lindblad ✅, Liam Lawson ❓

    Blote tietenparade
    ( . ) ( . ) ✅✅

    Aston Martin
    Fernando Alonso ✅, Lance Stroll ✅

    Haas
    Oliver Bearman ✅, Esteban Ocon ❌

    Audi
    Nico Hülkenberg ✅, Gabriel Bortoleto ✅

    Alpine
    Pierre Gasly ✅, Franco Colapinto ✅

    ✅ = coureur blijft
    ❓ = coureur blijft wellicht
    ❓❓ = coureur blijft heel misschien
    ❌ = coureur vertrekt
    ( . ) ( . ) ✅✅ = blote tietenparade blijft zeker

    Dit is geen mening maar een constatering.

    (gedeeltelijk herhaalde plaatsing)

    • + 2
    • 18 aug 2026 - 16:01
    • Tifoso-01

      Posts: 3.895

      Tja, gaat de boeken in als het meest saaie silly season ooit.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:17
    • The Wolf

      Posts: 1.299

      Beide tieten liggen nog niet vast voor 2027, is nog altijd kans dat het volgend jaar Blote Parade wordt

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:19
    • Larry Perkins

      Posts: 67.216

      Precies, en toch hebben we er duizend en één berichten over kunnen lezen, da's het niveau van de 'journalistiek' anno 2026...

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:22
    • Larry Perkins

      Posts: 67.216

      Ik reageerde op @Tifoso-01.

      (@The Wolf praat over iets waar hij niks vanaf weet)

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:25
    • Starscreamer

      Posts: 1.492

      Blote tietenparade
      Blote tietenparade
      Blote tietenparade
      Blote tietenparade
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      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:29
    • Mr.Rofl

      Posts: 916

      Leuk om te lezen dat Ferrari het Mercedes team over neemt.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:45

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4
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5
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6
Racing Bulls
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Audi
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Saoedi-Arabië
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Canada
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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
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22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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