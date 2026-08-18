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Analyse: Deze Formule 1-coureurs schitteren altijd op Zandvoort

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<b> Analyse: </b> Deze Formule 1-coureurs schitteren altijd op Zandvoort

Komend weekend zal voor de laatste keer, voorlopig dan, de Grand Prix van Nederland plaatsvinden. Het circuit van Zandvoort zal dan het decor vormen voor de laatste Formule 1-race binnen de Hollandse grenzen. Na een indrukwekkende reeks van zes prachtige edities wordt het tijd om terug te blikken op Nederlandse sportgeschiedenis op het race asfalt van de badplaats, op een steenworp afstand van Amsterdam. 

Zandvoort heeft jarenlang voor behoorlijk wat entertainment gezorgd in de Formule 1. In totaal kende de Nederlandse race maar liefst tien podiumgangers sinds de rentree op de kalender in 2021. GPToday.net heeft de meest succesvolle F1-coureurs in de badplaats op een rijtje gezet. 

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Verstappen heer en meester 

Na vijf edities en nog eentje in het verschiet, valt er in ieder geval één conclusie te trekken: Max Verstappen is de absolute koning van Zandvoort. Met maar liefst vijf podiumplekken, waarvan drie overwinningen en twee keer een tweede plaats, steekt de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing met kop en schouders boven de rest uit. 

Verstappen is daarnaast de enige coureur die alle edities sinds de rentree van de GP van Zandvoort op de F1-kalender in 2021, het podium wist te halen. Mocht hij komend weekend wederom als eerste over de streep komen, evenaart hij legende Jim Clark met vier overwinningen in de badplaats. 

McLaren en Leclerc  

De enigen die Verstappen enigszins concurrentie wisten te bieden op het circuit van Zandvoort, waren de coureurs van McLaren. In 2024 verschalkte Lando Norris de Nederlander op eigen bodem, nadat hij zijn vriend en rivaal buitenom inhaalde richting de eerste bocht. De kersverse wereldkampioen sleepte daar nog zijn tweede overwinning in de Formule 1 binnen. 

Zijn teamgenoot, Oscar Piastri, herhaalde een jaar later hetzelfde kunstje. De Australiër pakte pole en reed ongenaakbaar naar de overwinning en leek toen nog af te gaan op de wereldtitel. Nadien slaagde hij er geen enkele keer meer in om een race te winnen in de koningsklasse.  

Ferrari-coureur Charles Leclerc is eveneens een coureur die nog redelijk in de buurt kwam van de cijfers van Verstappen. Met tweemaal een derde plek in 2022 en 2024, is de Monegask de nummer twee als het gaat om degene met de meeste podiumplekken in Zandvoort. 

Alonso, Hadjar en Gasly zorgden voor een verrassing 

Zandvoort staat daarnaast symbool voor behoorlijk wat verrassingen op het podium. Driemaal eindigde een coureur die niet behoorde bij de traditionele topteams in de top-drie. 

Met name de race in 2023 onderstreept het feit dat alles mogelijk is op het circuit aan de Noordzee. Na een behoorlijke regenval, safety cars en een rode vlag-situatie, kruipen Fernando Alonso en Pierre Gasly naar een tweede en derde plaats. Hiermee bezorgen zij Aston Martin en Alpine, die op dat moment niet de snelheid hebben van Red Bull, Ferrari, Mercedes of McLaren, een podiumplek. 

Maar Alonso en Gasly zijn niet de enige die met een minder competitieve auto het podium hebben weten te halen. In 2025 slaagt Isack Hadjar erin om met de Racing Bulls, notabene het zusterteam van Red Bull, de derde plaats te bemachtigen. De Fransman heeft daar ongetwijfeld zijn promotie naar het topteam afgedwongen. 

Komend weekend zal voorlopig de laatste GP van Nederland zijn op Zandvoort. Of dan wederom een verrassing weet plaats te vinden in de top-drie? Het valt te bezien. 

Alle podiumgangers in Zandvoort sinds de rentree: 

  1. Max Verstappen – 5 podiumplaatsen (3 zeges, 2 tweede plaatsen)
  2. Charles Leclerc – 2 podiumplaatsen (2 derde plaatsen)
  3. Lando Norris – 1 podiumplaats (1 zege)
  4. Oscar Piastri – 1 podiumplaats (1 zege)
  5. Lewis Hamilton – 1 podiumplaats (1 tweede plaats)
  6. George Russell – 1 podiumplaats (1 tweede plaats)
  7. Fernando Alonso – 1 podiumplaats (1 tweede plaats)
  8. Valtteri Bottas – 1 podiumplaats (1 derde plaats)
  9. Pierre Gasly – 1 podiumplaats (1 derde plaats)
  10. Isack Hadjar – 1 podiumplaats (1 derde plaats)
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Pierre Gasly Charles Leclerc Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Nederland 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
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Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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