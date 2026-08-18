Lando Norris heeft gereageerd op de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe energieregels in de Formule 1. De Nederlander stelde eerder dat coureurs door de nieuwe algoritmes minder mogelijkheden hebben om tijdens een race het verschil te maken. Norris is het daar niet volledig mee eens en komt met een duidelijke reactie.

Na een zomerstop van bijna vier weken keert de Formule 1 dit weekend terug met de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Voor de twaalfde race van het seizoen gaat het opnieuw veel over de nieuwe reglementen. Verstappen heeft zich daar dit jaar al meerdere keren kritisch over uitgelaten, onder meer over de manier waarop de nieuwe power units automatisch bepalen wanneer energie wordt opgeslagen, geoogst of ingezet.

Norris niet eens met Verstappen

Verstappen liet na de Grand Prix van België weten dat de nieuwe systemen volgens hem de invloed van de coureur beperken. "Soms kun je simpelweg geen verschil maken. Je mag niet het verschil maken, omdat je daar op het volgende rechte stuk voor wordt gestraft", stelde de viervoudig wereldkampioen.

Norris ziet dat anders. Volgens de regerend wereldkampioen blijven er voldoende mogelijkheden voor betere coureurs om tijd te winnen. "Er zijn zeker bochten waarin het verschil kleiner wordt. Maar als je een betere coureur bent, zijn er nog steeds genoeg bochten waarin je een voordeel kunt pakken. Ik ben het daarom niet helemaal eens met Max", aldus Norris voorafgaand aan de GP van Nederland.

"Op sommige circuits kun je nog steeds het verschil maken"

De McLaren-coureur noemt Spa-Francorchamps als voorbeeld. "In sommige bochten is het verschil inderdaad kleiner geworden. Vorig jaar kon je bijvoorbeeld in Pouhon misschien bijna vol gas gaan, terwijl een andere coureur dat niet kon. Dan kon je een paar honderdsten winnen. Maar als je beter rijdt, zijn er nog steeds genoeg plekken waar je tijd kunt pakken."

Op andere circuits ligt dat volgens Norris anders. "Op een circuit als de Hungaroring geldt dat veel minder. De algoritmes kunnen soms onverwachte dingen doen en daardoor moet je anders omgaan met de batterij. Ook de banden zijn veranderd, waardoor je de auto op bepaalde momenten minder agressief kunt aanvallen dan vorig jaar. Iedere auto is bovendien anders. Het is aan ons als coureurs om ons aan die veranderingen aan te passen en de auto op de best mogelijke manier te besturen."