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Norris dient Verstappen van repliek: "Ben het niet eens met Max"

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Norris dient Verstappen van repliek: "Ben het niet eens met Max"

Lando Norris heeft gereageerd op de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe energieregels in de Formule 1. De Nederlander stelde eerder dat coureurs door de nieuwe algoritmes minder mogelijkheden hebben om tijdens een race het verschil te maken. Norris is het daar niet volledig mee eens en komt met een duidelijke reactie.

Na een zomerstop van bijna vier weken keert de Formule 1 dit weekend terug met de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Voor de twaalfde race van het seizoen gaat het opnieuw veel over de nieuwe reglementen. Verstappen heeft zich daar dit jaar al meerdere keren kritisch over uitgelaten, onder meer over de manier waarop de nieuwe power units automatisch bepalen wanneer energie wordt opgeslagen, geoogst of ingezet.

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Norris niet eens met Verstappen

Verstappen liet na de Grand Prix van België weten dat de nieuwe systemen volgens hem de invloed van de coureur beperken. "Soms kun je simpelweg geen verschil maken. Je mag niet het verschil maken, omdat je daar op het volgende rechte stuk voor wordt gestraft", stelde de viervoudig wereldkampioen.

Norris ziet dat anders. Volgens de regerend wereldkampioen blijven er voldoende mogelijkheden voor betere coureurs om tijd te winnen. "Er zijn zeker bochten waarin het verschil kleiner wordt. Maar als je een betere coureur bent, zijn er nog steeds genoeg bochten waarin je een voordeel kunt pakken. Ik ben het daarom niet helemaal eens met Max", aldus Norris voorafgaand aan de GP van Nederland.

"Op sommige circuits kun je nog steeds het verschil maken"

De McLaren-coureur noemt Spa-Francorchamps als voorbeeld. "In sommige bochten is het verschil inderdaad kleiner geworden. Vorig jaar kon je bijvoorbeeld in Pouhon misschien bijna vol gas gaan, terwijl een andere coureur dat niet kon. Dan kon je een paar honderdsten winnen. Maar als je beter rijdt, zijn er nog steeds genoeg plekken waar je tijd kunt pakken."

Op andere circuits ligt dat volgens Norris anders. "Op een circuit als de Hungaroring geldt dat veel minder. De algoritmes kunnen soms onverwachte dingen doen en daardoor moet je anders omgaan met de batterij. Ook de banden zijn veranderd, waardoor je de auto op bepaalde momenten minder agressief kunt aanvallen dan vorig jaar. Iedere auto is bovendien anders. Het is aan ons als coureurs om ons aan die veranderingen aan te passen en de auto op de best mogelijke manier te besturen."

shakedown

Posts: 1.945

En dat is dus het hele probleem. F1 is gasgeven en de limiet opzoeken van elke bocht, rem zone en tractie zone.

Als dat niet kan zijn de reglementen gewoon ruk. Heel simpel. Alle uitleg en goed praterij eromheen is niets aders dan recht lu.llen van krom is

  • 1
  • 18 aug 2026 - 09:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • shakedown

    Posts: 1.945

    En dat is dus het hele probleem. F1 is gasgeven en de limiet opzoeken van elke bocht, rem zone en tractie zone.

    Als dat niet kan zijn de reglementen gewoon ruk. Heel simpel. Alle uitleg en goed praterij eromheen is niets aders dan recht lu.llen van krom is

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 09:33
    • Spearhead

      Posts: 531

      "En dat is dus het hele probleem. F1 is gasgeven en de limiet opzoeken van elke bocht, rem zone en tractie zone."

      Precies, enkel jammer dat de heren die de regels hebben uitgevonden dit niet wisten.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 09:42
  • Need5Speed

    Posts: 4.312

    Ben ik nou gek of zegt Norris feitelijk gewoon hetzelfde? Als ze al van mening verschillen gaat het om een nuance. Je kan soms geen verschil maken. Of in ieder geval minder.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 10:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.930

    "Norris dient Verstappen van repliek: "Ben het niet eens met Max".

    Oke, Lando is niet bang van de Verstappen-Clan.
    Niet zozeer van Max, maar van die andere Verstappen.....die met die knuppel.
    Ik zou het wijs van Lando vinden als hij komend weekend maar 'n Hoodie over z'n bolleke trekt en naar beneden blijft kijken.....you never know...

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 10:31

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WK standen 2026

Pos
Team
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1
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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