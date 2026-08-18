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Steiner haalt vernietigend uit naar Haas: "Ideeën waren niet welkom"

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Steiner haalt vernietigend uit naar Haas: "Ideeën waren niet welkom"

Guenther Steiner heeft zich enorm hard uitgelaten over Haas. De Italiaan was daar van 2016 tot en met 2023 de teambaas, waarna hij ontslagen werd en vervangen door de huidige teambaas Ayao Komatsu. Steiner is niet blij met de manier waarop hij bij het team is vertrokken. 

Acht seizoenen lang had Steiner de leiding over Haas, maar hij wist nooit verder te komen dan de vijfde plek in 2018. Tijdens de laatste jaren onder Steiner stond Haas vaak achteraan op de grid en de Italiaan was er naar zijn eigen zeggen klaar mee om constant als één van de laatste teams te eindigen in het wereldkampioenschap. 

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Steiner is het niet eens met de visie van Haas

Steiner heeft in de High Performance Podcast laten weten dat hij het absoluut niet eens is met de visie van eigenaar Gene Haas. Hij claimt zelfs dat er niet eens naar zijn ideeën werd geluisterd. "Bij Haas waren ideeën niet welkom. Ik had een plan, maar ze wilden het niet uitvoeren", aldus de Italiaan. Sinds de komst van Komatsu presteert Haas beter. Het team staat momenteel op de zevende positie in het wereldkampioenschap en concurreert met Alpine, Audi en Williams

Toch is Steiner van mening dat het team onder zijn leiding grotere stappen had kunnen zetten dan Haas in werkelijkheid heeft gedaan onder de huidige Japanse teambaas. Steiner was het beu om constant te moeten vechten om de tiende plaats. Hij wilde uiteindelijk meedoen met de top. "Ik wilde niet steeds voor één punt vechten. Vandaag de dag vechten ze nog steeds voor hetzelfde: één punt."

Steiner heeft geen contact meer met Haas

De ex-teambaas legt ook uit dat hij geen contact meer heeft met de eigenaar van het Amerikaanse team. "We hebben geen relatie. Ik ben er best blij mee om zonder hem verder te gaan", zo haalt Steiner hard uit naar Gene Haas. De Italiaan is momenteel actief in de MotoGP als CEO van Red Bull KTM Tech3.

schwantz34

Posts: 42.626

Tja, als je het al die jaren van hier tot gunther totaal niet eens was met het beleid van je baas, dan had je gewoon al veel eerder het hazenpad kunnen kiezen ipv lekker te blijven plakken voor het geld toch?

En van dit slappe geloel (door achteraf uit rancune nog lekker wat steinertjes bij je o... [Lees verder]

  • 1
  • 18 aug 2026 - 18:03
F1 Nieuws Guenther Steiner Gene Haas Haas

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.223

    Steiner haalt vernietigend uit naar Haas: "Ideeën waren niet welkom."

    Hier zijn je ideeën ook niet welkom Gunther...

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 17:10
    • Rogier hier

      Posts: 6.841

      Günther is een kleurlijk figuur en die heb je nodig in een sport voor entertainment en vermaak. Maar ik heb niet het idee dat er met hem een groot teambaas verloren is gegaan. Hij was niet bepaald een grote ziener, denker of iemand die en team tot grote hoogte kan stuwen.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 18:22
  • schwantz34

    Posts: 42.626

    Tja, als je het al die jaren van hier tot gunther totaal niet eens was met het beleid van je baas, dan had je gewoon al veel eerder het hazenpad kunnen kiezen ipv lekker te blijven plakken voor het geld toch?

    En van dit slappe geloel (door achteraf uit rancune nog lekker wat steinertjes bij je ouw-werkgever door de ruiten te smijten) zak haas m'n broek vanaf!

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 18:03

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WK standen 2026

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Punten
1
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Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Audi
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 7 apr 1965 (61)
  • Geb. plaats Merano, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Haas
Haas
  • comments 72.289 reacties op Haas
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