Guenther Steiner heeft zich enorm hard uitgelaten over Haas. De Italiaan was daar van 2016 tot en met 2023 de teambaas, waarna hij ontslagen werd en vervangen door de huidige teambaas Ayao Komatsu. Steiner is niet blij met de manier waarop hij bij het team is vertrokken.

Acht seizoenen lang had Steiner de leiding over Haas, maar hij wist nooit verder te komen dan de vijfde plek in 2018. Tijdens de laatste jaren onder Steiner stond Haas vaak achteraan op de grid en de Italiaan was er naar zijn eigen zeggen klaar mee om constant als één van de laatste teams te eindigen in het wereldkampioenschap.

Steiner is het niet eens met de visie van Haas

Steiner heeft in de High Performance Podcast laten weten dat hij het absoluut niet eens is met de visie van eigenaar Gene Haas. Hij claimt zelfs dat er niet eens naar zijn ideeën werd geluisterd. "Bij Haas waren ideeën niet welkom. Ik had een plan, maar ze wilden het niet uitvoeren", aldus de Italiaan. Sinds de komst van Komatsu presteert Haas beter. Het team staat momenteel op de zevende positie in het wereldkampioenschap en concurreert met Alpine, Audi en Williams.

Toch is Steiner van mening dat het team onder zijn leiding grotere stappen had kunnen zetten dan Haas in werkelijkheid heeft gedaan onder de huidige Japanse teambaas. Steiner was het beu om constant te moeten vechten om de tiende plaats. Hij wilde uiteindelijk meedoen met de top. "Ik wilde niet steeds voor één punt vechten. Vandaag de dag vechten ze nog steeds voor hetzelfde: één punt."

Steiner heeft geen contact meer met Haas

De ex-teambaas legt ook uit dat hij geen contact meer heeft met de eigenaar van het Amerikaanse team. "We hebben geen relatie. Ik ben er best blij mee om zonder hem verder te gaan", zo haalt Steiner hard uit naar Gene Haas. De Italiaan is momenteel actief in de MotoGP als CEO van Red Bull KTM Tech3.