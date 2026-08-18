Christijan Albers kijkt met veel vertrouwen uit naar het laatste Formule 1-weekend op Circuit Zandvoort. Hoewel er dit seizoen veel kritiek is op de nieuwe motorreglementen en het batterijmanagement, ziet de voormalig F1-coureur vooral veel positieve ontwikkelingen. Volgens Albers is de spanning in de Formule 1 momenteel juist uitstekend.

De oud-coureur, die 46 Grands Prix reed, vindt dat de sport ondanks alle kritiek volop in beweging is. Vooral de ontwikkelingen bij de verschillende teams maken hem enthousiast. "We mogen onze handen dichtknijpen dat we de Formule 1 jarenlang in Zandvoort hebben mogen meemaken. Dat hebben we uiteindelijk te danken aan de uitzonderlijke kwaliteiten van Max Verstappen, die tot de beste coureurs ooit behoort", schrijft Albers in zijn column voor De Telegraaf.

Albers begrijpt kritiek op nieuwe motoren

Volgens Albers is het logisch dat coureurs moeite hebben met de nieuwe motorreglementen. Op bepaalde circuits zijn zij volgens hem veel bezig met het managen van de batterij. Toch vindt hij dat de veranderingen ook voor extra competitie zorgen. "Ik snap de frustratie vanuit het perspectief van een coureur. Op sommige circuits ben je bijna voortdurend bezig met je batterij. Maar dit hoort ook bij de ontwikkeling van de Formule 1. Iedereen heeft ermee te maken en teams hebben er zelfs compleet nieuwe afdelingen voor moeten opzetten."

De voormalig Formule 1-coureur wijst erop dat de sport altijd is blijven veranderen. "We hebben in het verleden met twaalf, tien en acht cilinders gereden. De Formule 1 verandert continu. Deze regels zijn bovendien niet zomaar opgelegd aan de fabrikanten; iedereen heeft er destijds mee ingestemd. Als vervolgens blijkt dat iets niet optimaal werkt, moet je dat kunnen aanpassen. Dat gebeurt nu ook, maar ondertussen zorgt het wel voor veel competitie en reuring."

'Ik verwacht een mega-competitief weekend'

Albers ziet vooral de strijd tussen de topteams als reden om uit te kijken naar de laatste Grand Prix in Zandvoort. McLaren maakte voor de zomerstop veel indruk, terwijl Mercedes het seizoen sterk begon. Ferrari heeft zich ondertussen eveneens in de strijd gemengd. "Ik vind dit echt een fascinerend seizoen. Kimi Antonelli is bij Mercedes enorm gegroeid, Lewis Hamilton doet eindelijk serieus mee met Ferrari en vervolgens krijgen Red Bull en McLaren een tik. Daarna maakt McLaren ineens een geweldige comeback. Dat soort verschuivingen maakt dit seizoen interessant."

Ook Red Bull Racing mag volgens Albers absoluut niet worden afgeschreven. "Ik verwacht een enorm competitief weekend met McLaren, Ferrari en Mercedes. Maar je mag Red Bull nooit onderschatten. Strategisch hebben ze het vaak uitstekend voor elkaar en in combinatie met de vechtlust van Verstappen is dat een groot voordeel. We hebben vorig jaar gezien dat Red Bull vanuit een moeilijke positie sterk kan terugkomen."

Volgens Albers is er bovendien meer dan genoeg om naar uit te kijken. Aston Martin heeft volgens hem stappen gezet en Honda introduceert in Zandvoort een nieuwe motor. "De discussies over de batterij en de motoren zullen nog wel vaker terugkomen, zeker op een circuit als Monza. Maar ondertussen gebeuren er dit seizoen ook ontzettend veel onverwachte en spectaculaire dingen. Ik denk dat veel fans daar net zo goed van genieten."