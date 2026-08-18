Franco Colapinto heeft zich uitgesproken over de toenemende online haat binnen de Formule 1. De Argentijn vindt dat fans beter moeten nadenken over de impact van hun woorden, maar ziet ook een verantwoordelijkheid bij de coureurs zelf. Volgens de Alpine-coureur kunnen zij meer doen om de grenzen op sociale media duidelijker te maken.

De Formule 1 is de afgelopen jaren enorm gegroeid, mede dankzij sociale media. Die populariteit heeft echter ook een donkere kant. Coureurs en andere mensen binnen de sport krijgen steeds vaker te maken met beledigingen en haatdragende reacties. De FIA en F1 proberen daar onder meer met het initiatief United Against Online Abuse en speciale AI-tools tegen op te treden.

Colapinto legt verantwoordelijkheid ook bij F1-coureurs

Volgens Colapinto komt de online haat deels voort uit het feit dat fans niet altijd begrijpen wat er achter bepaalde gebeurtenissen schuilgaat. Tegelijkertijd ziet de Argentijn het als een breder maatschappelijk probleem. "Dit is hoe de maatschappij tegenwoordig is. Als sporters moeten we daar misschien wat harder over spreken en duidelijker een grens trekken", vertelt Colapinto aan Motorsport.com.

"Als coureurs moeten we mensen laten beseffen hoeveel impact hun woorden kunnen hebben. Misschien denken ze dat we die berichten toch nooit lezen, maar dat gebeurt wel. We zien inmiddels dat steeds meer sporters hun sociale media verwijderen. Iedereen moet zich veel bewuster worden van de gevolgen van wat hij online schrijft." Colapinto vindt bovendien dat coureurs zelf soms olie op het vuur gooien door zich na races onnodig scherp uit te laten.

De Alpine-coureur noemt de situatie rond Oliver Bearman als voorbeeld. Na een zware crash van de Haas-coureur in Japan werd Colapinto door Bearman in een podcast genoemd. Volgens de Argentijn had dat beter onderling besproken kunnen worden. "Ik heb hem na de race meteen een bericht gestuurd, maar daar heeft hij nooit op gereageerd. Daarna hebben we er niet meer over gesproken, terwijl hij vervolgens wel publiekelijk over mij sprak", aldus Colapinto.

"Dat soort problemen kunnen we veel makkelijker achter gesloten deuren oplossen. Ook daar kunnen we als coureurs een voorbeeld geven. Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat woorden daadwerkelijk gevolgen kunnen hebben."

'Niets kan je voorbereiden op het leven als F1-coureur'

Colapinto weet als geen ander hoe fanatiek de Formule 1-aanhang kan zijn. Vooral zijn Argentijnse fans volgen hem op de voet. Zelf zegt de 23-jarige coureur weinig last te hebben van negatieve reacties, al ligt dat anders wanneer mensen uit zijn directe omgeving ermee worden geconfronteerd.

"Persoonlijk raken die berichten mij niet zo. Ik trek me vooral iets aan van de mensen die ik bewonder en volledig vertrouw. Als iemand achter een toetsenbord iets roept zonder te weten wat er daadwerkelijk speelt, doet me dat weinig", legt Colapinto uit.

Tegelijkertijd benadrukt de Argentijn dat de druk van het leven als F1-coureur veel verder gaat dan alleen het rijden. "De Formule 1 is veel politieker en niemand vertelt je dat van tevoren. Niets kan je echt voorbereiden op alles wat bij het leven als F1-coureur komt kijken. Vergeleken met de Formule 2 is het een compleet andere wereld. Misschien ben je maar tien procent van je tijd daadwerkelijk aan het rijden, maar het draait inmiddels om zoveel meer."

Volgens Colapinto is vooral het leveren van constante prestaties een enorme uitdaging. "Een heel weekend op je topniveau blijven is ontzettend moeilijk. Je emoties veranderen en er gebeurt constant van alles om je heen. Ik heb dit jaar vooral geleerd hoe ik mijn energie beter kan verdelen en niet al uitgeput aan een raceweekend begin. Dat is voor mij een van de grootste stappen die ik heb gezet."