Honda heeft een belangrijke stap gezet om de achterstand met de concurrentie in de Formule 1 weg te werken. Het Japanse merk heeft volgens de BBC engineers teruggehaald die eerder verantwoordelijk waren voor het succesvolle motorproject bij Red Bull Racing. Zij moeten Aston Martin helpen om met de nieuwe Honda-power unit de weg naar voren in te slaan.

Honda nam eind 2021 afscheid van de Formule 1, waardoor veel medewerkers vertrokken of een andere functie kregen. Een deel van de engineers kwam uiteindelijk terecht bij Red Bull Powertrains en anderen bleven binnen Honda actief. Daardoor begon Honda bij de nieuwe samenwerking met Aston Martin met een kennisachterstand.

Honda wil achterstand snel wegwerken

Honda lijkt inmiddels een groot deel van de expertise weer bij elkaar te hebben gebracht. De engineers die eerder een belangrijke rol speelden bij de wereldtitels van Red Bull Racing zijn opnieuw betrokken bij het Formule 1-project. Dat moet ervoor zorgen dat Aston Martin sneller stappen kan zetten met de Japanse krachtbron.

De update die Honda tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort introduceert, moet vooral duidelijk maken of de ontwikkeling de juiste kant op gaat. "Binnen Honda denkt men dat de motor in de eerste helft van het seizoen ongeveer anderhalve seconde per ronde tekortkwam op de beste power units", schrijft de BBC. Een grote verbetering is daardoor noodzakelijk om aansluiting te vinden.

Alonso wacht af op nieuwe Honda-motor

Vooral Fernando Alonso zal de ontwikkelingen bij Honda nauwlettend volgen. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst in de Formule 1. Volgens de BBC wil de Spanjaard eerst zien welke stappen Honda weet te zetten voordat hij beslist of hij ook in 2027 voor Aston Martin blijft rijden.

"Voor niemand is de ontwikkeling van de Honda-motor belangrijker dan voor Fernando Alonso. Hij lijkt eerst te willen afwachten hoe de nieuwe krachtbron presteert voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst", klinkt het. Daarmee kan de update in Zandvoort niet alleen belangrijk worden voor Aston Martin, maar ook voor de toekomst van de ervaren Spanjaard.

Toch ziet Honda vooral een ander positief signaal. "Alle voormalige engineers die succesvol aan de Honda-motor werkten tijdens de kampioenschappen met Red Bull zijn inmiddels weer bij het project betrokken", schrijft de BBC. Het Japanse merk hoopt daarmee de verloren kennis te hebben teruggewonnen en Aston Martin vanaf 2027 structureel naar voren te helpen.