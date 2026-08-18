Otmar Szafnauer ziet een comeback in de Formule 1 wel zitten, zo maakt de voormalig teambaas van Force India, Aston Martin en Alpine bekend. Hij zou daarbij wel een andere rol willen gaan bekleden en niet per se willen terugkeren als teambaas.

De Roemeen is sinds 2023 niet meer actief in de Formule 1 als teambaas, maar ziet nog wel een toekomst voor hem weggelegd in de koningsklasse van de motorsport. Meer dan tien jaar stond Szafnauer aan het roer bij Force India, Racing Point en Aston Martin, waarna hij het team uit Silverstone verliet om teambaas te worden bij Alpine.

Szafnauer keert graag terug

Dat de Roemeen graag wil terugkeren is geen geheim meer. In de podcast High Performance Racing vertelt hij over zijn ambities voor de toekomst. De 62-jarige mist mist behoorlijk wart aan de Formule 1, maar sommige dingen hoeft hij niet meer mee te maken. "Wat ik mis, is het competitieve karakter van de Formule 1. Wat ik niet mis, is het reizen en sommige andere dingen."

Toch wil Szafnauer zijn ervaring inzetten voor een team dat hem nodig heeft. Hij heeft geen voorkeur, maar wel een duidelijk doel voorogen. Een terugkeer is dus zeker mogelijk. "Als ik van waarde kan zijn om een ​​team te verbeteren of een team op te bouwen... Maar het moet wel op het juiste niveau zijn, en ik moet waarde toevoegen, niet per se als teammanager omdat ik die rol al heb vervuld."

Teambazen veranderen

Szafnauer heeft veel ervaring in de F1 en ziet een groot verschil tussen de teambazen van nu en een paar jaar geleden. "En het lijkt erop dat de teambaasjes tegenwoordig vaker voormalige race-ingenieurs zijn." Hij is echter van mening dat de teambazen met een achtergrond als race-ingenieur niet altijd de beste keuzes zijn op die positie. "En wat mij betreft hebben sommige race-ingenieurs, niet allemaal, met alle respect, andere vaardigheden dan wat volgens mij nodig is voor een succesvolle teambaas."