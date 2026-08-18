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Ex-teambaas staat open voor F1-comeback: "Ik moet waarde toevoegen"

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Ex-teambaas staat open voor F1-comeback: "Ik moet waarde toevoegen"

Otmar Szafnauer ziet een comeback in de Formule 1 wel zitten, zo maakt de voormalig teambaas van Force India, Aston Martin en Alpine bekend. Hij zou daarbij wel een andere rol willen gaan bekleden en niet per se willen terugkeren als teambaas. 

De Roemeen is sinds 2023 niet meer actief in de Formule 1 als teambaas, maar ziet nog wel een toekomst voor hem weggelegd in de koningsklasse van de motorsport. Meer dan tien jaar stond Szafnauer aan het roer bij Force India, Racing Point en Aston Martin, waarna hij het team uit Silverstone verliet om teambaas te worden bij Alpine. 

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Szafnauer keert graag terug

Dat de Roemeen graag wil terugkeren is geen geheim meer. In de podcast High Performance Racing vertelt hij over zijn ambities voor de toekomst. De 62-jarige mist mist behoorlijk wart aan de Formule 1, maar sommige dingen hoeft hij niet meer mee te maken. "Wat ik mis, is het competitieve karakter van de Formule 1. Wat ik niet mis, is het reizen en sommige andere dingen."

Toch wil Szafnauer zijn ervaring inzetten voor een team dat hem nodig heeft. Hij heeft geen voorkeur, maar wel een duidelijk doel voorogen. Een terugkeer is dus zeker mogelijk. "Als ik van waarde kan zijn om een ​​team te verbeteren of een team op te bouwen... Maar het moet wel op het juiste niveau zijn, en ik moet waarde toevoegen, niet per se als teammanager omdat ik die rol al heb vervuld."

Teambazen veranderen

Szafnauer heeft veel ervaring in de F1 en ziet een groot verschil tussen de teambazen van nu en een paar jaar geleden. "En het lijkt erop dat de teambaasjes tegenwoordig vaker voormalige race-ingenieurs zijn." Hij is echter van mening dat de teambazen met een achtergrond als race-ingenieur niet altijd de beste keuzes zijn op die positie. "En wat mij betreft hebben sommige race-ingenieurs, niet allemaal, met alle respect, andere vaardigheden dan wat volgens mij nodig is voor een succesvolle teambaas."

Need5Speed

Posts: 4.317

Ik moet denken aan dat Dilbert boek van Scott Adams getiteld "Go add value someplace else".

  • 1
  • 18 aug 2026 - 21:56
F1 Nieuws Otmar Szafnauer

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.316

    Ik moet denken aan dat Dilbert boek van Scott Adams getiteld "Go add value someplace else".

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 21:56
  • Patrace

    Posts: 6.886

    Tja zo zijn er nog wel een paar oud teambazen die wel terug zouden willen komen. Ik denk dan aan Horner, Steiner. En wellicht nog wel een paar.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 22:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

US Otmar Szafnauer -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 13 aug 1964 (62)
  • Geb. plaats Romania, US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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