Ferrari komt tijdens de Grand Prix van Nederland met een nieuwe vloer voor de SF-26. De Italiaanse renstal heeft na het vergelijken van data uit Oostenrijk en Groot-Brittannië belangrijke problemen ontdekt en wil die met de nieuwe upgrade oplossen. De onderdelen worden speciaal voor de race op Circuit Zandvoort versneld geproduceerd.

De nieuwe vloer moet vooral voor meer downforce zorgen. Ferrari hoopt daarmee sterker uit de zomerstop te komen, want zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc hebben een flinke achterstand op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli.

Ferrari ontdekt problemen na vergelijking van data

Volgens Gazzetta dello Sport gaat het om een directe doorontwikkeling van de vloer die Ferrari tijdens de Grand Prix van Spanje introduceerde. De Italiaanse formatie had aanvankelijk niet de intentie om op korte termijn alweer een nieuwe vloer te ontwikkelen, maar veranderde van gedachten na het vergelijken van de data uit Oostenrijk en Groot-Brittannië.

De twee circuits verschillen sterk van elkaar, waardoor Ferrari volgens de berichtgeving belangrijke inzichten kreeg in de problemen van de SF-26. Vooral de tegenvallende prestaties in Oostenrijk zouden de alarmbellen hebben doen rinkelen. Ferrari keurde de productie van de nieuwe vloer daarom versneld goed, zodat de onderdelen tijdens de Grand Prix van Nederland beschikbaar zijn.

Ferrari moest daarbij flink opschieten. De benodigde onderdelen moesten al voor de verplichte zomerstop worden geproduceerd. De fabriek van de Italiaanse renstal is van 3 tot en met 16 augustus gesloten en gaat maandag weer open. Daardoor was de timing voor de nieuwe upgrade bijzonder krap.

Hamilton en Leclerc hopen op ommekeer in Zandvoort

De upgrade komt op een belangrijk moment voor Ferrari. Hamilton staat momenteel vijftig punten achter Antonelli in het kampioenschap, terwijl Leclerc een achterstand van 81 punten heeft. Beide coureurs krijgen bovendien later in het seizoen nog een extra troef, want Ferrari introduceert tijdens de Grand Prix van Italië een vernieuwde motor die naar verluidt zo'n vijftien pk extra oplevert.

De prestaties van Ferrari zijn dit seizoen echter bijzonder wisselvallig. In Oostenrijk kwalificeerden Leclerc en Hamilton zich als tweede en derde, maar eindigden ze uiteindelijk als achtste en vijfde. In Hongarije zakte Leclerc na een tweede startplek terug naar de vierde plaats, terwijl Hamilton in Groot-Brittannië juist de sprintpole pakte en Leclerc de Grand Prix won.

Ferrari hoopt dat de nieuwe vloer in Zandvoort voor meer stabiliteit zorgt. De verwachtingen waren voorafgaand aan de vorige races eveneens hoog, maar de SF-26 stelde toen regelmatig teleur. Met de nieuwe upgrade wil Ferrari voorkomen dat het opnieuw verrast wordt door de concurrentie en de aansluiting met Mercedes en de andere topteams behouden.