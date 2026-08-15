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Ferrari wil schitteren in Zandvoort met nieuwe vloer voor Leclerc en Hamilton

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Ferrari wil schitteren in Zandvoort met nieuwe vloer voor Leclerc en Hamilton

Ferrari komt tijdens de Grand Prix van Nederland met een nieuwe vloer voor de SF-26. De Italiaanse renstal heeft na het vergelijken van data uit Oostenrijk en Groot-Brittannië belangrijke problemen ontdekt en wil die met de nieuwe upgrade oplossen. De onderdelen worden speciaal voor de race op Circuit Zandvoort versneld geproduceerd.

De nieuwe vloer moet vooral voor meer downforce zorgen. Ferrari hoopt daarmee sterker uit de zomerstop te komen, want zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc hebben een flinke achterstand op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli.

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Ferrari ontdekt problemen na vergelijking van data

Volgens Gazzetta dello Sport gaat het om een directe doorontwikkeling van de vloer die Ferrari tijdens de Grand Prix van Spanje introduceerde. De Italiaanse formatie had aanvankelijk niet de intentie om op korte termijn alweer een nieuwe vloer te ontwikkelen, maar veranderde van gedachten na het vergelijken van de data uit Oostenrijk en Groot-Brittannië.

De twee circuits verschillen sterk van elkaar, waardoor Ferrari volgens de berichtgeving belangrijke inzichten kreeg in de problemen van de SF-26. Vooral de tegenvallende prestaties in Oostenrijk zouden de alarmbellen hebben doen rinkelen. Ferrari keurde de productie van de nieuwe vloer daarom versneld goed, zodat de onderdelen tijdens de Grand Prix van Nederland beschikbaar zijn.

Ferrari moest daarbij flink opschieten. De benodigde onderdelen moesten al voor de verplichte zomerstop worden geproduceerd. De fabriek van de Italiaanse renstal is van 3 tot en met 16 augustus gesloten en gaat maandag weer open. Daardoor was de timing voor de nieuwe upgrade bijzonder krap.

Hamilton en Leclerc hopen op ommekeer in Zandvoort

De upgrade komt op een belangrijk moment voor Ferrari. Hamilton staat momenteel vijftig punten achter Antonelli in het kampioenschap, terwijl Leclerc een achterstand van 81 punten heeft. Beide coureurs krijgen bovendien later in het seizoen nog een extra troef, want Ferrari introduceert tijdens de Grand Prix van Italië een vernieuwde motor die naar verluidt zo'n vijftien pk extra oplevert.

De prestaties van Ferrari zijn dit seizoen echter bijzonder wisselvallig. In Oostenrijk kwalificeerden Leclerc en Hamilton zich als tweede en derde, maar eindigden ze uiteindelijk als achtste en vijfde. In Hongarije zakte Leclerc na een tweede startplek terug naar de vierde plaats, terwijl Hamilton in Groot-Brittannië juist de sprintpole pakte en Leclerc de Grand Prix won.

Ferrari hoopt dat de nieuwe vloer in Zandvoort voor meer stabiliteit zorgt. De verwachtingen waren voorafgaand aan de vorige races eveneens hoog, maar de SF-26 stelde toen regelmatig teleur. Met de nieuwe upgrade wil Ferrari voorkomen dat het opnieuw verrast wordt door de concurrentie en de aansluiting met Mercedes en de andere topteams behouden.

Snork

Posts: 22.889

Mooi zo’n nieuwe vloer, maar er wordt niet gesproken over de plintjes. Hoog, laag, kleur? Vragen vragen.

  • 1
  • 15 aug 2026 - 13:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (2)

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  • Snork

    Posts: 22.889

    Mooi zo’n nieuwe vloer, maar er wordt niet gesproken over de plintjes. Hoog, laag, kleur? Vragen vragen.

    • + 1
    • 15 aug 2026 - 13:52
    • Larry Perkins

      Posts: 67.146

      De kleur maakt niet uit, zolang de plinten maar hoog en stevig genoeg zijn zodat het geld flink tegen de plinten kan klotsen...

      • + 0
      • 15 aug 2026 - 15:20

NL Grand Prix van Nederland

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
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Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.702
  • Podiums 137
  • Grand Prix 243
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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