Honda heeft een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe B-spec motor die Aston Martin vanaf de Grand Prix van Nederland gaat gebruiken. Hoofdingenieur Shintaro Orihara onthulde dat de Japanse fabrikant op meerdere belangrijke gebieden aanpassingen heeft doorgevoerd. Volgens Honda moet de nieuwe krachtbron vooral voor een flinke prestatieverbetering zorgen.

Aston Martin liet tijdens de Grand Prix van Hongarije al een groot vernieuwingspakket zien. De AMR26 werd voorzien van een pakket met liefst zestien updates en maakte daarmee een goede indruk. Tijdens een filmdag op de Hungaroring werd vervolgens ook de nieuwe Honda-motor getest. In Zandvoort moet de krachtbron voor het eerst tijdens een raceweekend worden ingezet.

Honda komt met nieuwe motor voor Aston Martin

Orihara vertelde aan PlanetF1 dat Honda vooral heeft geprobeerd om de verbranding in de motor te verbeteren. "We hebben ons gericht op het verbeteren van de prestaties van de motor. We wilden onder meer de verbranding sneller maken. We hebben daarvoor de pre-chamber aangepast en ook de vorm van de zuigers veranderd. Daarnaast hebben we het smeersysteem gewijzigd om de wrijving te verminderen. We hadden een behoorlijk lange lijst met verbeteringen."

Over de exacte winst wil Honda voorlopig weinig kwijt. Eerder werd gesproken over een mogelijke verbetering van maar liefst vijftig pk, maar dat getal werd door Orihara al snel naar het rijk der fabelen verwezen. "Ik zou dat getal graag willen halen, maar vijftig pk is wel heel veel. Ik kan niet ingaan op de exacte vermogenswinst, maar mijn gevoel zegt dat dat niet het echte getal is."

Honda ziet relatie met Aston Martin verbeteren

Toch heeft Honda naar eigen zeggen het doel voor de nieuwe krachtbron bereikt. De motor komt op een belangrijk moment voor Aston Martin, dat na een moeizame eerste seizoenshelft op zoek is naar verbetering. Met de nieuwe AMR26 en de B-spec Honda-motor hoopt het team na de zomerstop een flinke stap vooruit te zetten.

Volgens Orihara is bovendien niet alleen de techniek verbeterd, maar ook de samenwerking tussen Aston Martin en Honda. "We hebben onze relatie verder ontwikkeld, zowel op het circuit als in de fabriek. Onze samenwerking was vanaf het begin goed, maar ook tijdens de moeilijke momenten hebben we elkaar beter leren kennen. Daardoor staan we nu op een veel betere plek."

De Grand Prix van Nederland wordt daarmee een belangrijk meetmoment voor Aston Martin en Honda. De eerste resultaten van de nieuwe krachtbron moeten uitwijzen of de verbeteringen daadwerkelijk voor de gewenste stap vooruit zorgen.