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Vowles doet belofte aan Sainz: "We gaan stappen zetten"

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Vowles doet belofte aan Sainz: "We gaan stappen zetten"

Williams staat na elf raceweekends pas negende in het constructeurskampioenschap en wacht sinds de Grand Prix van Monaco op nieuwe WK-punten. Toch weigert teambaas James Vowles de moed te laten zakken. Volgens de Brit geven de resultaten op de baan een vertekend beeld van de stappen die het team achter de schermen zet.

Met Carlos Sainz en Alex Albon beschikt Williams over een sterk rijdersduo, maar de FW48 kampt dit seizoen met hardnekkige balansproblemen en overgewicht. Dat is mede het gevolg van productievertragingen, waardoor het team zelfs de geplande privétest in Barcelona aan zich voorbij moest laten gaan.

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Vowles ziet progressie ondanks teleurstellende resultaten

Via sociale media stond Vowles stil bij het begin van de zomerstop. Volgens de Williams-teambaas komt de verplichte pauze op een goed moment, al benadrukt hij dat er achter de schermen veel harder wordt gewerkt dan de buitenwereld ziet.

"De zomerstop is begonnen en dat is een welkom moment om de batterijen op te laden", schrijft Vowles. "De resultaten op de baan laten niet zien hoeveel werk er achter de schermen wordt verzet. We hebben dit seizoen ongelooflijk hard gewerkt om Williams weer terug te brengen naar een positie waarin we voor punten kunnen vechten."

De Brit belooft dat de formatie uit Grove de rustperiode niet alleen gebruikt om uit te blazen, maar ook om de laatste verbeterpunten aan te pakken. "We gaan deze periode gebruiken om te herstellen én om te analyseren waar we nog winst kunnen boeken. We beloven onze fans dat we alles op alles zetten om iedere beschikbare milliseconde te vinden."

'Positieve veranderingen blijven nu nog verborgen'

Hoewel Williams tijdens de Grand Prix van Miami nog updates introduceerde, bleef een echte ommekeer uit. In Hongarije strandden zowel Sainz als Albon al in Q1, waarna zij als zeventiende en achttiende over de finish kwamen. Door dat teleurstellende resultaat zakte Williams bovendien achter Audi terug in het constructeurskampioenschap.

Toch blijft Vowles overtuigd van de ingeslagen koers. Volgens de Brit zijn de belangrijkste verbeteringen nog niet zichtbaar in de uitslagen, maar zullen die zich op langere termijn wel uitbetalen. "Veel van de positieve veranderingen worden op dit moment gemaskeerd. Achter de schermen zetten we grote stappen die ons de komende jaren gaan helpen. We keren na de zomerstop terug met nieuwe energie en zijn vastbesloten om het seizoen sterk af te sluiten", besluit de teambaas.

 

 

Damon Hill

Posts: 19.864

@Snailer,
Dan moet ik toch altijd denken aan Ron Dennis. Ron Dennis kon én aardig zijn, maar ook heel strak regeren. Denk aan Hakkinen die eind 1995 door een afschuwelijke crash in coma lag. Menig teambaas had gedacht: "die kan vast niet meer racen, ik ga vast op zoek naar een andere coureur". R... [Lees verder]

  • 3
  • 6 aug 2026 - 22:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 James Vowles Williams

Reacties (15)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.242

    "Misschien zijn we niet helemaal fris op de zondagmorgen, maar we gaan beslist met zijn allen gezellig stappen! ... zetten."

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 18:58
  • Larry Perkins

    Posts: 66.940

    Waarschijnlijk 10.000 stappen per dag...

    (want Vowles vindt Sainz een lui varken)

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 19:02
  • Damon Hill

    Posts: 19.864

    Met dat soort uitspraken doet men altijd net alsof andere teams geen stappen zetten. Altijd dooddoeners als:

    - we zetten stappen
    - volgend jaar zijn we sterker
    - we brengen updates mee

    Goh... alsof de rest dat niet doet. Sommige mensen begrijpen het niet maar ik zou dan toch voor Aston Martin kiezen als ik Sainz was en die kans kreeg. Ja... ze rijden nu achteraan, maar zij hebben wel de middelen en mensen om uiteindelijk kans te maken op overwinningen. Bij Williams en Alpine zie ik dat sowieso niet gebeuren, niet in 2027, niet in 2028, niet in 2029 en ook niet in 2030. Ik zeg niet dat het bij Aston Martin sowieso wél gaat gebeuren, alleen acht ik wel dat daar een kans is dat het lukt. Bij Williams ga je nooit écht verder komen en bij Alpine hang je altijd een beetje in de subtop. Bij Aston Martin heb je uiteindelijk misschién, een kans op meer. Dan zou ik altijd die gok nemen.

    • + 2
    • 6 aug 2026 - 21:45
    • snailer

      Posts: 34.175

      Ik hoop dat het waar is. Bij aanstelling heeft hij dit al geroepen. Er zouden na 2 jaren grote stappen vooruit worden gemaakt. Ik ga er van uit dat hij niet absoluut bedoelde, maar relatief ten opzichte van de andere teams. EN vooral ten opzichte van de top.

      Het jaar dat hij begon (2023) was de auto al in de stijgers gezet. En de infra was zoals die was. Dat jaar haalden ze in plaats van jaren lang laatste plots de 7de plek. Niet de verdienste van Vowles. Was vooral de verdienste van zijn voorganger.
      De jaren er na:
      2024: p9
      2025: p5

      Momenteel staan ze weer p9. Voorlopig is de p5 een outlier. Maar hij zou nog kunnen verbeteren.
      Wat mij het meest heeft teleurgesteld is dat ze er niet waren de eerste testweek. Dat kan echt wel worden gekwalificeerd als een wanprestatie zelfs. Het heeft ze ver naar achteren gegooid met data verzamelen en dus met de update cycli.

      Persoonlijk hoop ik dat Vowles het wel voor elkaar gaat krijgen om Williams echt en gestructureerd in de lift te krijgen. Maar voorlopig heb ik nog niet veel vertrouwen er in. En ik zou het jammer vinden, want de F1 heeft een zeer korte spanningsboog en is niet bepaald vergevingsgezind. Ben dan bang dat hij moet vertrekken. En wat mij betreft zijn er wel voldoende etterletters in F1. (Zacharias, Toto en Flavio) Stiekem hoop ik dat een aardige kerel laat zien dat het ook kan met aardig zijn, maar strak regeren.

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 22:42
    • Damon Hill

      Posts: 19.864

      @Snailer,
      Dan moet ik toch altijd denken aan Ron Dennis. Ron Dennis kon én aardig zijn, maar ook heel strak regeren. Denk aan Hakkinen die eind 1995 door een afschuwelijke crash in coma lag. Menig teambaas had gedacht: "die kan vast niet meer racen, ik ga vast op zoek naar een andere coureur". Ron Dennis bleef loyaal aan Hakkinen en zocht geen andere coureur... de rest is geschiedenis. Toch kon Ron Dennis ook heel kil en berekenend zijn en onder zijn leiding heeft McLaren toch behoorlijk veel successen gehad.

      Grappig detail: volgens mij was het in 1987 toen Ron Dennis aan Prost vroeg: "zullen we Piquet binnenhalen?" Prost was eigenlijk te eerlijk: "Piquet is over zijn hoogtepunt heen, ik zou voor Senna gaan, die heeft de toekomst". Ook daarvan kan ik zeggen... de rest is geschiedenis. Maar had Prost gewoon Piquet gezegd, dan had hij nog veel meer titels gepakt bij McLaren.

      • + 3
      • 6 aug 2026 - 22:46
    • Rimmer

      Posts: 13.433

      De infrastructuur van Williams is verbetert en daar heeft Vowles ook hard aan gewerkt.
      Tegelijkertijd is die infrastructuur nog lang niet concurrerend met de topteams of Aston Martin.
      Sainz zal ook volgend jaar op zijn best om P11 racen, net buiten de punten. Ik heb meer vertrouwen in Audi voor volgend jaar.

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 22:54
    • snailer

      Posts: 34.175

      "De infrastructuur van Williams is verbetert en daar heeft Vowles ook hard aan gewerkt."

      Ik zeg nergens dat de infra niet is verbeterd. Die was niet verbeterd toen Vowles er begon. Het was om aan te geven dat hij niet vernatwoordelijk was voor de kleine stap naar boven in 2023.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 23:07
    • snailer

      Posts: 34.175

      Leuk weetje over Piquet versus Senna!

      Maar Senna was er hoe dan ook wel gekomen.

      Ik weet niet meer of toen Piquet al die zware crash had gehad in Italie. Dacht door een lekke band in Tamburello. Voor mijn gevoel is hij nooit meer de oude geworden na die crash. Uiteraard vond ik hem niet van het niveau Prost of Senna. Hoewel het uiteraard ook weer geen mijl scheelde. Anders wordt een rijder geen 3-voudig WDC.

      De highlight van Piquet blijf ik zijn inhaalactie vinden op, ja ja, Senna. Twee maal moest Piquet rondes lang vechten om Senna in te halen. Puur door erg sterk en foutloos verdedigen. Het lukte maar niet. Uiteindelijk was hij het zat en zette Piquet de auto er naast en er voor. Veel te hard gaand, maar hij redde de boel met een mega drift. Fantastisch. En helaas niet mogelijk met de huidige banden. Die zouden na zo een slide direct de dump in kunnen.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 23:15
    • snailer

      Posts: 34.175

      Hiet is de korte versie van die inhaalactie. Maar dat gevecht duurde echt een stuk langer. Dacht zelfs dat hij twee maal lang achter Senna vast zat.

      https://youtu.be/4v_2lfrzM0o

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 23:23
    • Damon Hill

      Posts: 19.864

      @Snailer,
      Prachtig inderdaad. Piquet had zijn ongeluk al gehad toen Ron Dennis die vraag aan Prost stelde en het klopt dat Piquet vanaf daarna net iets minder was. Niet per se slecht, maar net dat beetje minder, waardoor een Prost/Piquet line-up imo vrij makkelijk door Prost gewonnen zou worden.

      Bij Lotus, waar Piquet naar toe ging, zeiden ze later: "jemig wat een verschil met Senna". Wat Senna bij Lotus deed in de drie jaar ervoor was echt belachelijk goed.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 08:29
    • snailer

      Posts: 34.175

      Senna was als racer niveau exceptioneel. Dus het is geen verrassing. Er zijn wat mij betreft ook niet veel rijders die in de schaduw van hem kunnen staan. Althans voor 1970 zou ik het niet kunnen inschatten. Jim Clark zou zelfde eigenschappen hebben gehad als wiel aan wiel en regen racer. Na Senna was er voor mij op dat gebied maar 1 die van het zelfde laken en pak was als wiel aan wiel racer. En regen rijder. Dat is Verstappen. Was toen nog steeds een beetje voor Lotus. Niet te veel. Maar de auto was in de periode Senna zeker niet slecht.

      En om op de regen capaciteiten terug te komen. Ja. Ik ik schat de twee hoger in op vooral regen rijden dan de grote Schumacher, die mogelijk wel de meest complete rijder ooit is. Schumacher heb ik ook gewoon mindere races zien rijden in de regen. (Uiteraard ook legendarische races in de regen gereden.)

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 11:19
    • snailer

      Posts: 34.175

      Ik zag trouwens laatst iets over die crash van Hakkinen. Hij vertelde er zelfs over. Dat hij wakker werd in het ziekenhuis. Wat hij vertelde ging ongeveer zo:

      Ik deed mijn ogen open en het eerste wat ik zag was (vrouwennamen) met lang blond haar. Ik dacht dat ik in de hemel was. Vervolgens kijk ik naar de andere kant. Daar zag in Ron Dennis. ....
      En ik wist dat ik niet in de hemel was.

      Ik moest er wel om lachen.

      Kijk al heel lang F1. EN ik heb me altijd over Hakkinen verbaasd. Hij kwam niet de F1 binnen met een bang. Niet zoals bijvoorbeeld Senna, Schumacher, Hamilton of Verstappen. Zelfs niet als Prost die toen ter tijd al wel werd aangemerkt als kampioen in de dop.
      En hij leek in eerste instantie ook niet super te zijn. Maar hij werd elk jaar sneller en beter. Uiteindelijk rank ik hem erg hoog in de lijst van de legendes. Ook al heeft hij er maar 2 gewonnen.

      Ik zou echt heel graag meer willen weten ove rjuist zijn psyche. Wat heeft er voor gezorgd dat hij zo goed is geworden uiteindelijk.

      Brundle heeft hem wel eens benoemd als sneller over een ronde dan Michael Schumacher. Toch viel die snelheid, als het waar was, niet altijd evident op.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 11:32
    • Damon Hill

      Posts: 19.864

      @Snailer,
      Ik heb me weleens meer verdiept in Hakkinen. Niet zo zeer in de persoon, maar in de racer. Ik heb alle races uit de jaren '90 teruggekeken en ook vooral gelet op de prestaties van Hakkinen in het bijzonder. Eigenlijk was hij direct bloedsnel, bij Lotus al maar ook toen hij in 1993 in de McLaren stapte als vervanger van Andretti. Meteen outqualifyde hij teamgenoot Senna in volgens mij Portugal 1993... nou dan kun je wel wat!

      Wat opviel, is dat los van Hakkinens overduidelijke snelheid (in 1994 reed hij teamgenoot Brundle echt op een vernederende manier aan flarden) hij ook heel erg onbesuisd kon zijn. Dit zag je met name in 1994, bij de start van de tweede race reed hij Senna van de baan en twee races later in Monaco had hij met Hill een botsing... wéér bij de start. In Hockenheim veroorzaakte Hakkinen zelfs een enorme startcrash in het middenveld en toen was men het zat en kreeg Hakkinen zelfs een race-ban.

      Wat ik heb gezien en begrepen is dat, ondanks dat die crash in Adelaide 1995 totaal niet Hakkinens schuld was, Hakkinen vanaf 1996 meer met zijn hoofd is gaan rijden. Het aantal botsingen en crashes nam enorm af, terwijl hij niet aan snelheid had ingeboet. Hij is na (of misschien mede door) dat ongeluk slimmer en volwassener gaan rijden. Eerst had hij dus enkel de snelheid, later ook het verstand!

      In 1997 behaalde Coulthard meer punten dan Hakkinen, maar wie verder kijkt dan enkel cijfertjes ziet dat Hakkinen in 1997 al drie keer aan de leiding ging van een race en drie keer materiaalpech kreeg, precies op het moment dat hij dus alle drie die races in zijn zak had.

      Ik denk ook echt dat hij precies op het juiste moment was gestopt. 2001 was een wisselvallig jaar voor hem. In sommige races zag je echt dat hij snelheid was kwijtgeraakt terwijl in andere races hij ouderwets steengoed was. Door na 2001 te stoppen (ook al overwoog hij twee keer een come-back) heeft hij echt het juiste moment gekozen.

      Zelfs in 2007 kwam hij nog even in beeld als vervanger van Montoya geloof ik. Er werd toen volgens mij een (zonder pers?) shoot-out gedaan met Hamilton, De La Rosa en Hakkinen. Was mij was Hakkinen echt 1 tot 2 seconden langzamer dan Hamilton (De La Rosa ook zoiets overigens) en dus was het voor Ron Dennis duidelijk: we gaan voor Hamilton naast Alonso! Hoe dat verhaal precies in elkaar zit zou je op moeten zoeken, want dit is puur van wat ik me kan herinneren.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 12:03
  • Ernie5335

    Posts: 5.961

    Stappen zetten is lastig in een Formule 1 bolide 🤔

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 04:03
    • f(1)orum

      Posts: 10.303

      Niet als je Fred Flintstone heet.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 07:51

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jun 1979 (47)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Williams
Williams
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