Williams staat na elf raceweekends pas negende in het constructeurskampioenschap en wacht sinds de Grand Prix van Monaco op nieuwe WK-punten. Toch weigert teambaas James Vowles de moed te laten zakken. Volgens de Brit geven de resultaten op de baan een vertekend beeld van de stappen die het team achter de schermen zet.

Met Carlos Sainz en Alex Albon beschikt Williams over een sterk rijdersduo, maar de FW48 kampt dit seizoen met hardnekkige balansproblemen en overgewicht. Dat is mede het gevolg van productievertragingen, waardoor het team zelfs de geplande privétest in Barcelona aan zich voorbij moest laten gaan.

Vowles ziet progressie ondanks teleurstellende resultaten

Via sociale media stond Vowles stil bij het begin van de zomerstop. Volgens de Williams-teambaas komt de verplichte pauze op een goed moment, al benadrukt hij dat er achter de schermen veel harder wordt gewerkt dan de buitenwereld ziet.

"De zomerstop is begonnen en dat is een welkom moment om de batterijen op te laden", schrijft Vowles. "De resultaten op de baan laten niet zien hoeveel werk er achter de schermen wordt verzet. We hebben dit seizoen ongelooflijk hard gewerkt om Williams weer terug te brengen naar een positie waarin we voor punten kunnen vechten."

De Brit belooft dat de formatie uit Grove de rustperiode niet alleen gebruikt om uit te blazen, maar ook om de laatste verbeterpunten aan te pakken. "We gaan deze periode gebruiken om te herstellen én om te analyseren waar we nog winst kunnen boeken. We beloven onze fans dat we alles op alles zetten om iedere beschikbare milliseconde te vinden."

'Positieve veranderingen blijven nu nog verborgen'

Hoewel Williams tijdens de Grand Prix van Miami nog updates introduceerde, bleef een echte ommekeer uit. In Hongarije strandden zowel Sainz als Albon al in Q1, waarna zij als zeventiende en achttiende over de finish kwamen. Door dat teleurstellende resultaat zakte Williams bovendien achter Audi terug in het constructeurskampioenschap.

Toch blijft Vowles overtuigd van de ingeslagen koers. Volgens de Brit zijn de belangrijkste verbeteringen nog niet zichtbaar in de uitslagen, maar zullen die zich op langere termijn wel uitbetalen. "Veel van de positieve veranderingen worden op dit moment gemaskeerd. Achter de schermen zetten we grote stappen die ons de komende jaren gaan helpen. We keren na de zomerstop terug met nieuwe energie en zijn vastbesloten om het seizoen sterk af te sluiten", besluit de teambaas.