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Williams bevestigt contractverlenging Albon: "Ons verhaal is nog niet voorbij"

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Williams bevestigt contractverlenging Albon: "Ons verhaal is nog niet voorbij"

Alexander Albon blijft ook in 2027 voor Williams rijden in de Formule 1. De Britse renstal heeft vlak voor de Grand Prix van Nederland bekendgemaakt dat de Thai zijn contract heeft verlengd. Daarmee kiest het team ondanks een moeizaam 2026-seizoen voor continuïteit.

De contractverlenging komt op een bijzonder moment voor Albon. De dertigjarige coureur schreef dit seizoen nog geschiedenis bij Williams. In Barcelona kwam hij voor de 96e keer uit voor de renstal, waarmee hij Nigel Mansell passeerde als de coureur met de meeste Grand Prix-starts voor Williams. Tijdens de Grand Prix van Hongarije volgde vervolgens zijn honderdste race voor het team.

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Albon blijft vertrouwen houden in Williams

Albon ziet ondanks de tegenvallende prestaties voldoende perspectief bij Williams. Volgens de Thai zegt één lastig seizoen niet alles over de ontwikkeling die de renstal de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. "Sinds ik in 2022 bij Williams kwam, is de verandering die het team heeft doorgemaakt bijna niet in woorden uit te drukken", vertelt Albon.

"Een moeilijk seizoen vertelt niet het volledige verhaal. Het geeft me juist extra motivatie om samen met de fabriek en onze fans verder te bouwen. We willen blijven pushen en ervoor zorgen dat we weer hoger op de grid komen. Ons verhaal is nog lang niet voorbij en daarom ligt mijn volledige focus op het sterker maken van dit team."

Ook teamgenoot Carlos Sainz is kritisch geweest op de prestaties van Williams. De Spanjaard verwacht meer van de renstal en wordt ondertussen in verband gebracht met Aston Martin. Daar zou mogelijk een plek vrijkomen wanneer Fernando Alonso besluit zijn Formule 1-loopbaan te beëindigen. De toekomst van Alonso blijft op zijn beurt onderwerp van speculatie, met ook een mogelijke terugkeer naar Alpine als optie.

Vowles spreekt vertrouwen uit in Albon

Teambaas James Vowles is in ieder geval blij dat Albon langer aan Williams verbonden blijft. De Thai is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de renstal en speelde volgens Vowles een belangrijke rol in de ontwikkeling van het team. "Alex is een van de beste coureurs op de huidige Formule 1-grid. Hij heeft vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld in de veranderingen die we binnen Williams hebben doorgevoerd", aldus de teambaas.

Volgens Vowles onderstreept de nieuwe overeenkomst bovendien het vertrouwen van beide partijen in de ingeslagen weg. Williams hoopt de komende jaren de aansluiting met de topteams te vinden. Met Albon in ieder geval verzekerd van een zitje tot en met 2027, kan de renstal verder bouwen aan de toekomst.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Alexander Albon Williams

Reacties (3)

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  • shakedown

    Posts: 1.949

    Niet echte een boek eerder een verhaaltje uit de Bouquetreeks van Harlequin....

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 15:58
    • Pietje Bell

      Posts: 36.253

      " ...... eerder een verhaaltje uit de Bouquetreeks van Harlequin...."

      Was dat nou weer?!

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 16:10
  • Rogier hier

    Posts: 6.840

    Leuk voor Albon en ik denk voor beide een goede deal. Voor Albon staan de andere teams niet in de rij en voor Williams is hij een constant presterende coureur.

    Alleen, nu Albon wél bevestigd is, knaagt het steeds harder bij me dat het wel eens exit met Sainz kan zijn bij Williams. Anders hadden ze die wel te gelijk bevestigd? Ik ben benieuwd waar Sainz dan heen gaat.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 16:43

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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Audi
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 140
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Williams
Williams
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