Alexander Albon blijft ook in 2027 voor Williams rijden in de Formule 1. De Britse renstal heeft vlak voor de Grand Prix van Nederland bekendgemaakt dat de Thai zijn contract heeft verlengd. Daarmee kiest het team ondanks een moeizaam 2026-seizoen voor continuïteit.

De contractverlenging komt op een bijzonder moment voor Albon. De dertigjarige coureur schreef dit seizoen nog geschiedenis bij Williams. In Barcelona kwam hij voor de 96e keer uit voor de renstal, waarmee hij Nigel Mansell passeerde als de coureur met de meeste Grand Prix-starts voor Williams. Tijdens de Grand Prix van Hongarije volgde vervolgens zijn honderdste race voor het team.

Albon blijft vertrouwen houden in Williams

Albon ziet ondanks de tegenvallende prestaties voldoende perspectief bij Williams. Volgens de Thai zegt één lastig seizoen niet alles over de ontwikkeling die de renstal de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. "Sinds ik in 2022 bij Williams kwam, is de verandering die het team heeft doorgemaakt bijna niet in woorden uit te drukken", vertelt Albon.

"Een moeilijk seizoen vertelt niet het volledige verhaal. Het geeft me juist extra motivatie om samen met de fabriek en onze fans verder te bouwen. We willen blijven pushen en ervoor zorgen dat we weer hoger op de grid komen. Ons verhaal is nog lang niet voorbij en daarom ligt mijn volledige focus op het sterker maken van dit team."

Ook teamgenoot Carlos Sainz is kritisch geweest op de prestaties van Williams. De Spanjaard verwacht meer van de renstal en wordt ondertussen in verband gebracht met Aston Martin. Daar zou mogelijk een plek vrijkomen wanneer Fernando Alonso besluit zijn Formule 1-loopbaan te beëindigen. De toekomst van Alonso blijft op zijn beurt onderwerp van speculatie, met ook een mogelijke terugkeer naar Alpine als optie.

Vowles spreekt vertrouwen uit in Albon

Teambaas James Vowles is in ieder geval blij dat Albon langer aan Williams verbonden blijft. De Thai is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de renstal en speelde volgens Vowles een belangrijke rol in de ontwikkeling van het team. "Alex is een van de beste coureurs op de huidige Formule 1-grid. Hij heeft vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld in de veranderingen die we binnen Williams hebben doorgevoerd", aldus de teambaas.

Volgens Vowles onderstreept de nieuwe overeenkomst bovendien het vertrouwen van beide partijen in de ingeslagen weg. Williams hoopt de komende jaren de aansluiting met de topteams te vinden. Met Albon in ieder geval verzekerd van een zitje tot en met 2027, kan de renstal verder bouwen aan de toekomst.